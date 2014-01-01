Какие блогеры поднялись за карантин
24 апреля
Digital-агентство «Интериум» исследовало, как менялась аудитория блогеров различных категорий в Instagram во время карантина. Как оказалось, на подъеме по числу подписчиков были инфобизнесмены и авторы о здоровье, а вот фитнес-блогеры потеряли часть поклонников.
Мы рассмотрели топ-5 блогеров из каждой категории и сделали выводы о растущем или спадающем интересе аудитории.
«Меня удивили результаты исследования, потому что я на самоизоляции стараюсь больше внимания уделять спорту и участвую в фитнес-марафонах, мои знакомые в ленте Instagram тоже», - Айта Лузгина, проектный директор агентства «Интериум».
Некоторые категории остались при своих подписчиках, фактически ничего не потеряв, но и не приобретя с точки зрения количества аудитории. К этим категориям относятся бьюти-блоги, фуд-блоги и авторы с лайфхаками — количество их подписчиков в среднем изменилось незначительно.
Есть категория, которая явно лишилась части своей аудитории за время карантина, и это фитнес-блогеры. Удивительно: ведь, казалось бы, скоро лето, в карантине многие ведут малоподвижный образ жизни и необходим спорт. Однако в среднем аудитория фитнес-блогеров снизилась на 1%, а у некоторых блогеров-миллионников даже больше – почти на 5%.
Саморазвивающий контент, lifestyle и жизнь знаменитостей стали более интересны для простого обывателя в районе 1%.
На четвертом месте по успешности блоги о путешествиях, они прибавили в среднем по 2,1% подписчиков. На третьем месте — Instagram-аккаунты политиков, которые в это непростое время нарастили в среднем 2,5%. На втором месте по росту аудитории находятся блоги, авторы которых рассказывают о здоровом образе жизни. Они увеличили свою толпу поклонников на 4% в среднем, и это не удивительно: поддержать свое здоровье очень важно всегда, но особо остро это тема стоит во время пандемии. На гребне же волны сейчас бизнес-тренера: плюс 7,2% в среднем в их строю подписчиков. Аудитория обратилась к ним, чтоб узнать, как сохранить свои деньги и куда их вложить, чтобы иметь пассивный доход. Главное, смотреть внимательно, чтоб вас не привели на поле чудес!
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