Голографические 3D изображения – эффективный инструмент в рекламе

В области наружной рекламы непрерывно создаются все новые решения, быстро обретающие популярность. Технологии развились настолько, что появилась возможность создания видеороликов прямо в пространстве. Размер и яркость изображения практически не ограничены и задаются пользователем. Одним из трендов визуального брендинга, ставших настоящей революцией в этой отрасли, является использование голографических вентиляторов
. Компактные приборы для передачи изображений с объемным эффектом успешно используются в рекламной отрасли. Новинка, созданная всего несколько лет назад, стала крайне востребованной для решения широкого спектра задач.
Голографический вентилятор представляет собой техническое приспособление, позволяющее создавать 3D-изображение объекта. Картинка словно «парит» в воздухе, имея вид голограммы. Не так давно подобная инсталляция могла быть лишь эпизодом sic-fi-кинолент, а ныне это стало реальностью.
Современные девайсы удобны и просты в использовании, невелики по размерам и экономно потребляют электроэнергию. Особой популярностью данная технология пользуется в бизнес-индустрии.
Прототип устройства внешне выглядел подобно обычному вентилятору. Первые агрегаты по четкости уступали обычным дисплеям. Проблемой становился и высокий уровень шума в ходе работы техники. Однако со временем прибор претерпел значительные усовершенствования.
Конструктивно агрегат включает в себя несколько компонентов. Основным является высокоскоростной электрический мотор. На валу двигателя расположены 2 либо 4 лопасти. Также в комплект входит блок управления. Каждая из лопастей оснащена светодиодными элементами на близком расстоянии друг от друга. Вращение лопастей на таком фоне на всякой скорости благодаря загорающимся диодным элементам формирует 3D-изображение. При этом человеческий глаз не отмечает создаваемого эффекта вращения. Сверх яркие светодиодные компоненты образуют изображение благодаря непрерывному движению. Итоговый эффект – словно парящая в пространстве однородная 3Д-картинка либо видеоролик. Получаемая картинка потрясает невероятным качеством: насыщенностью и реалистичностью.
Голографический вентилятор подходит для применения в любом общественном заведении, начиная от торгового центра и завершая метро.
Прилагаемое программное обеспечение предоставляет широкие опции настройки и управления агрегатом. С его помощью можно успешно создавать плейлист, устанавливать требуемое число повторений медиа-контента, время включения и отключения, совершать ряд прочих действий.
Чтобы сформировать видеостену из нескольких устройств, нужно учесть лимиты, заданные производителем техники. Таких аппаратов должно быть в пределах 100 штук. Собрать видеостену – сложная задача, справиться с которой под силу только профессионалам. Компания HoloOne предоставляет услуги по сборке и установке специального оборудования. Потребуется установить специальный каркас, подготовить контент и настроить технику должным образом. В таком случае результат получается поистине впечатляющим.
Нет ограничений по сфере использования устройств. Голографические вентиляторы востребованы в разных областях рекламной индустрии: кафе, бары, кинотеатры, аэропорты, метро, отели и пр. Многие известные бренды международного уровня взяли на вооружение столь перспективную технологию рекламы, среди клиентов компании HoloOne есть такие известные бренды как МТС, Lukoil, Coca Cola, росбанк и т.п. 3D -голограммы стали новым поколением презентации компаний и выпускаемых ими продуктов. С их помощью можно легко выделиться на фоне конкурентов.
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