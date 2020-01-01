Dirol выпустил линейку необычных вкусов
1 апреля
Шутки в сторону. Dirol решил поддержать любителей потусить дома и выпустил лимитированную коллекцию «Вечер дома» со вкусами гречки, борща и холодца. Звучит как мечта: когда лень готовить или слишком много дел, любимый вкус будет под рукой.
Признайтесь, вы ведь тоже любитель быстрой доставки еды. Но иногда хочется чего-то домашнего и уютного, как любимое одеяло.
Тарелка горячего борща со сметаной - идеальный спутник вечернего сериального марафона, а новый Dirol позволит окунуться в воспоминания отличного вечера где бы вы ни были. И, конечно, это первый шаг к укреплению семейных отношений: просто угости близких подушечкой «Борща» или «Холодца» прежде чем позовёшь знакомить со своим любым сериалом или игрой. Позитивный настрой обеспечен!
Самым популярным вкусом коллекции, считает Dirol, станет «Гречка», подходящая под любую ситуацию в жизни. Лень готовить, доставка только через три часа, в магазине кончилась любимая марка? Пачка Dirol отличный вариант.
Лимитированная коллекция подойдёт не только для домашних интровертов, ведь вечер дома можно провести и в весёлой компании друзей в формате online, с которыми разделить любимые вкусы за разговорами или просмотром хорошей комедии будет вдвойне приятнее.
P.S.
Дисклеймер: Данный пресс-релиз – шуточная новость к 1 апреля, Dirol не планирует производить и выпускать продукт со вкусами борща, холодца и гречки.
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