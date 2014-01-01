Reynolds and Reyner обновили водку Хлебный Дар

Hlibny Dar – водка, которая уже более 10 лет олицетворяет совершенное качество, безупречность и верность украинским традициям. Кроме того, водка признана глобальными рейтингами, имеет множество авторитетных наград и по праву занимает место в тройке лидеров. Новый дизайн упаковки подчеркивает оригинальность, традиционность и качество продукта. А самое главное: впервые на этикетку вынесено патент на технологию, которая улучшает фильтрацию водки. Качество дизайна в деталях отражает качество подхода к изготовлению.
В новом дизайне обновился логотип, он стал более читаемым. Базовые графические элементы стали современнее, при этом не теряя своей традиционности. А идентификаторы вкуса стали крупнее, что помогает легко найти нужную водку среди всего ассортимента. Также изменилась форма бутылки, которая стала выше и стройнее с новой оригинальной гравировкой. Природная цветовая палитра подчеркивает натуральность ингредиентов.
Говорят, Hlibny Dar влюбил в себя международную алкогольную элиту. Степень влюбленности стала еще больше с новым дизайном, который появился на полках уже в ноябре 2019 года. Hlibny Dar – это любовь к людям, их труду, к семейным и дружеским застольям, к Украине, родной земле и ее традициям. А еще это просто душевное оформление любого стола, наравне с традиционным салом с чесночком.
https://reynoldsandreyner.com/ru/hlibny-dar-redesign
-
Reynolds and Reyner обновили дизайн известного грузинского бренда воды Borjomi
Смелый характер бренда воплощается в новом оформлении минеральной воды Borjomi. Теперь бутылка получила новый стиль, не теряя знакомого образа. Привычная всем упаковка получила новый дизайн, изменилась форма этикеток и цвет крышечки. Обновился и логотип Borjomi, стал более выразительный и современный. В целом новый дизайн стал более лаконичным.
-
Reynolds and Reyner представили дизайн зимней коллекции Borjomi
Период праздников — особенное время, магия витает в воздухе, а любая деталь в обыденной жизни, может поднять настроение и зарядить позитивом. Компания IDS Borjomi International совместно с дизайн-агентством Reynolds and Reyner (https://reynoldsandreyner.com/ru/) позаботились о том, чтобы праздничный настрой сопровождал потребителей в течении всего зимнего периода.
-
Водка «Хлебный Дар» изменила дизайн.
В брендинговом агентстве Allberry по заказу «Национальной Водочной Компании» был разработан новый дизайн водочной линейки ТМ «Хлебный Дар».
-
Reynolds and Reyner представили вино вдохновленное приключениями
Украинское брендинговое агентство Reynolds and Reyner представили коллекцию игристого вина с настоящим итальянским шармом и жаждой приключений.
-
Агентство Vozduh разработало рекламную кампанию для ТМ "Хлебный дом"
Vozduh прорекламировал хлебобулочные изделия с помощью остроумной игры слов.
-
В Bing Ads обновили отчёт о настройках геотаргетинга Geographical Location
В рекламном сервисе Bing Ads обновили отчёт Geographical Location – теперь он показывает клиенту сервиса, какой конкретно способ указания географической привязки был использован при создании объявления. Обновлённый отчёт уже доступен в интерфейсе управления кампаниями в Bing Ads и через API.
-
Mail.Ru и Science обновили Технопарк
Агентство разработало новую айдентику для образовательного проектаMail.Ru Group обновила айдентику образовательного проекта Технопарк. Новый визуальный образ отражает его технологичность, нацеленность на прикладные знания и тот гиковский дух свободы, которым славятся студенты.
-
«Восход» выведет «Таёжный дар» на федеральный уровень
После тестовой кампании в регионах агентство продолжит работу с брендом натуральных напитковАгентство «Восход» выведет бренд натуральных напитков «Таёжный дар» на федеральный уровень. После успешной тестовой кампании, проводившейся в этом году в Екатеринбурге, принято решение использовать креативную концепцию для федеральной кампании в следующем году.
-
Хлебный бренд создал социальную сеть для родителей
Британский хлебный бренд Kingsmill создал приложение для родителей Easy Escapes ("Легкий выход"). Как сообщает портал The Drum, приложение для мобильных устройств будет представлять собой социальную сеть.
-
ТМ «Хлебный дар» подала в суд на марку «Хлебодар»
Производитель водки «Хлебный дар» в суде требует запретить конкурентам выпускать продукцию с созвучным названием «Хлебодар». Компании «Имидж Холдинг» (ТМ «Хортица») и «Баядера» (ТМ «Хлебный дар») в суде отстаивают право на использование близких по звучанию торговых марок — «Хлебодар» и «Хлебный дар».