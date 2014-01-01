Reynolds and Reyner обновили водку Хлебный Дар

Hlibny Dar – водка, которая уже более 10 лет олицетворяет совершенное качество, безупречность и верность украинским традициям. Кроме того, водка признана глобальными рейтингами, имеет множество авторитетных наград и по праву занимает место в тройке лидеров. Новый дизайн упаковки подчеркивает оригинальность, традиционность и качество продукта. А самое главное: впервые на этикетку вынесено патент на технологию, которая улучшает фильтрацию водки. Качество дизайна в деталях отражает качество подхода к изготовлению.В новом дизайне обновился логотип, он стал более читаемым. Базовые графические элементы стали современнее, при этом не теряя своей традиционности. А идентификаторы вкуса стали крупнее, что помогает легко найти нужную водку среди всего ассортимента. Также изменилась форма бутылки, которая стала выше и стройнее с новой оригинальной гравировкой. Природная цветовая палитра подчеркивает натуральность ингредиентов.Говорят, Hlibny Dar влюбил в себя международную алкогольную элиту. Степень влюбленности стала еще больше с новым дизайном, который появился на полках уже в ноябре 2019 года. Hlibny Dar – это любовь к людям, их труду, к семейным и дружеским застольям, к Украине, родной земле и ее традициям. А еще это просто душевное оформление любого стола, наравне с традиционным салом с чесночком.