Бургер в изоляции, а ты? Креативная инструкция на безопасном расстоянии от RAKETA

В каждой сфере человеческой деятельности есть так называемые «вечные темы», игнорирование которых свидетельствует о некоем дурном вкусе или «непродвинутости» специалиста. Для кого-то они — просто дань моде. Хотя, по большому счету, именно такие конъюнктурные проблемы, кочующие от конференции к конференции, из учебника в учебник, из журнала в журнал, с сайта на сайт (в перекрестном и обратном порядке), оказываются наиболее востребованными на практике и вряд ли когда-либо вызовут оскомину у людей дела, поскольку расставить все точки над «i» в них по определению невозможно. Должностная инструкция принадлежит именно к такого рода темам.