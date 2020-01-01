Бургер в изоляции, а ты? Креативная инструкция на безопасном расстоянии от RAKETA
1 апреля
Первая украинская доставка еды RAKETA внимательно относится как к своим клиентам, так и в целом к сложившейся ситуации. Как социально ответственный бренд, RAKETA напоминает о возможности безопасной бесконтактной доставки и других простых правилах самоизоляции в новой серии #stayhome.
Креативщики из агентства Digital Chain (DC) создали для RAKETA инструкцию с правилами карантина, где главными героями выступают непосредственно продукты питания.
Самоизоляция, дистанция, социальные ограничения.
Давайте будем осознанными. Оставайтесь дома! О еде позаботится RAKETA.
Credits:
Agency: Digital Chain (DC)
Founder & CEO: Ирина Курочкина
Creative Director: Владимир Кобец
Group Head: Ирина Ильченко
Art Director: Виктор Колодяжный
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