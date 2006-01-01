«Пережить карантин»: Тинькофф запускает акцию с бесплатными подписками и скидками до 75% на лайфстайл-сервисы

Тинькофф запускает брендированные наклейки с кэшбэком для ресторанов по всей России Тинькофф запускает серию брендированных наклеек на двери и витрины ресторанов по всей России, в которых клиенты могут получить кэшбэк или просто забронировать столик через мобильное приложение Тинькофф или на сайте Tinkoff.ru.

eBay помогает школьникам пережить рождественскую дискотеку eBay помогает школьникам пережить рождественскую дискотекуТорговая площадка eBay решила обратиться к молодым покупателям в новом ролике, приуроченном к Рождеству.

Как единщикам пережить введение кассовых аппаратов Крики, слезы и паника в рядах малого бизнеса: через месяц единщики третьей группы должны будут поголовно установить кассовые аппараты. Но уже вполне очевидно, что этого не произойдет.

Бизнес в интернете: как пережить первый, критический год и получить прибыль По статистике, более 90% начинающих интернет-коммерсантов закрывают свой бизнес в течение первого года. И это несмотря на то, что в глобальной сети можно делать деньги чуть ли не из воздуха, ведь бизнес в интернете не требует больших финансовых вливаний.

Охотники за скидками Больше всех экономить любят обеспеченные пользователи Интернета, выяснили эксперты Synovate Comcon.И если небогатые россияне чаще всего покупают купоны на одежду, обувь и товары для дома, то состоятельные граждане выбирают скидки на рестораны, музеи и театры.

Adobe будет перевоспитывать пиратов скидками В рамках кампании по амнистии пиратов, компания Adobe Systems на август снизила цену лицензии и пообещала зафиксировать ее для продления подписки на следующий год.

Ambient кампания поможет пережить апокалипсис майя Согласно древним майя конец света наступит 21 декабря. Этим сообщением воспользовался SEAT для своей ambient кампании в городе Винтертур, Швейцария.

"Связной" побалует клиентов новогодними скидками 1 января во всех магазинах сети стартуют сразу две новогодние акции - «Вместе выгоднее» и «Волшебное Рождество».В рамках акции «Волшебное Рождество» с 1 по 31 января 2012 года в магазинах «Связного» будут действовать специальные цены на самые популярные модели цифровой техники.

«В «Детский мир» за скидками!», - приглашает Media stars. «Скидки до 70% - в самом начале лета!», - девиз новой кампании, проводимой Media stars для «Детского мира». Агентство анонсирует в интернете масштабную акцию, которая организована сетью магазинов с 6 по 30 июня.