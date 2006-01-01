«Пережить карантин»: Тинькофф запускает акцию с бесплатными подписками и скидками до 75% на лайфстайл-сервисы

Тинькофф запускает акцию «Пережить карантин»
, в рамках которой клиенты экосистемы получат бесплатные подписки и скидки до 75% на онлайн-сервисы и услуги, актуальные во время социальной изоляции. Среди них — онлайн-кинотеатр, фитнес для дома, библиотека для чтения книг, сервис для изучения английского языка и многое другое.
До конца апреля клиенты Тинькофф могут получить следующие скидки и спецпредложения от партнеров акции:
Подписки:
Скидки:
- бесплатная подписка в онлайн-кинотеатре ivi.ru на 45 дней;
- бесплатная подписка в Яндекс.Плюс на 90 дней (единая платформа подписок сразу на несколько сервисов Яндекса);
- доступ ко всей библиотеке Storytel на 2 месяца за 49 рублей.
- 75% на любой тариф подписки в сервисе домашних видеотренировок FitStars.ru (1 месяц за 245 рублей, полный безлимит за 4 000 рублей);
- 55% на любые курсы в онлайн-университете Skillbox;
- 30% на разовую покупку в библиотеке электронных книг «ЛитРес» (скидка действует 2 дня с момента активации);
- 2 000 рублей на первую оплату любого курса в Skyeng;
- 10% на разовую доставку во всех ресторанах Delivery Club.
Клиенты Тинькофф также могут принять участие в специальном розыгрыше и компенсировать все онлайн-покупки, совершенные во время карантина, на сумму до 100 000 рублей. Для этого нужно пройти тест
, ответив на вопросы о том, как не израсходовать все запасы гречки, туалетной бумаги и денег, и поделиться результатом в социальных сетях. Победитель будет определен случайным образом и объявлен в соцсетях Тинькофф 29 апреля.
Кроме этого, в мобильном приложении Тинькофф клиенты могут воспользоваться дополнительными скидками по специальными предложениями от партнеров, актуальными во время самоизоляции:
- 30% на первую покупку в сервисе доставки продуктов «Шефмаркет», 20% — в Good Food Academy, 10% — в интернет-магазине «Азбука вкуса», «Утконос», My Food, Performance Food, Eat and Train;
- 10% на первую покупку в сети пиццерий «Додо Пицца» и PIZZASUSHIWOK.RU;
- 7% на все покупки товаров для животных в магазине «Четыре лапы» и в
интернет-магазине «Динозаврик»;
- 10% на все покупки в интернет-магазине ЦУМ, 17% — в Lancome.ru;
- 10% на все покупки в книжном магазине «Читай-город»;
- 7% на все покупки в Samsung, 5% на первую покупку в интернет-магазине «Технопарк»;
- 7% на все покупки детских товаров в магазине Lassie и 5% — в Reima;
- 15% на все покупки в университете интернет-профессий «Нетология» и онлайн-школе SkillFactory;
- 20% на первую покупку в Skyeng Math (онлайн-курсы по математике), в онлайн-школе LingvaBoom и «Испаника»;
- 15% на все покупки в академии презентаций Bonnie & Slide;
- 5% на все покупки в iHerb.
Полный список предложений от партнеров Тинькофф можно посмотреть в мобильном приложении в разделе «Еще»/ «Спецпредложения». Для удобства клиентов в раздел со скидками добавлены тематические подборки «Покупайте с доставкой на дом» и «Учитесь не выходя из дома».
Экосистема Тинькофф
Тинькофф — финансовая онлайн-экосистема, выстроенная вокруг потребностей клиента.
Экосистема Тинькофф предоставляет полный спектр финансовых услуг для частных лиц и для бизнеса. Особое внимание Тинькофф уделяет развитию лайфстайл-банкинга: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и многое другое.
Все сервисы Тинькофф доступны через мобильные приложения и сайт Tinkoff.ru.
Тинькофф не имеет отделений: сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, а клиенты обслуживаются через онлайн-каналы и контакт-центр. Во всех коммуникациях Тинькофф активно использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, более 30% обращений клиентов в чатах обрабатывается без участия сотрудников банка.
Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем Тинькофф разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты.
Ядром экосистемы является основанный в 2006 году Тинькофф Банк — крупнейший независимый онлайн-банк в мире, обслуживающий более 10 миллионов клиентов. Банк был признан журналом Global Finance «Лучшим розничным онлайн-банком мира» (2018), «Лучшим розничным онлайн-банком России» (2015, 2016, 2018 и 2019 г.), «Лучшим розничным онлайн-банком в Центральной и Восточной Европе» (2019), журналом The Banker — «Банком Года России» (2013, 2017 г).
Материнская компания банка TCS Group Holding PLC торгуется на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО за 2019 г. составила 36,1 млрд руб., рентабельность капитала — 55,9%.
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