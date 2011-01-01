Проект #ВМЕСТЕМЫМОЖЕМВСЕ поддержит инициативы российских женщин, предоставив девушкам необходимые финансовые и медийные ресурсы, уверенность и возможн

1 апреля

Проект #ВМЕСТЕМЫМОЖЕМВСЕ, который стартовал еще весной, теперь обрел новые формы и расширил спектр задач.



В его первой части уже объединились 5 блогеров – Настя Ивлеева, Мария Мельникова, Леля Баранова, Катя Адушкина и Соня Солдатова, которые открыто и эмоционально рассказали о том, с какими трудностями и неуверенностью столкнулись на пути к успеху, и о том, как поддержка близких помогла им не сдаться, вернув веру в свои силы. Результат не заставил себя долго ждать и более 10 тысяч девушек обратились к своим подругам со словами поддержки и любви!



Иногда, для реализации важной идеи не хватает совсем немного, именно поэтому, объединившись с краудфандинговой платформой Planeta.ru, проект начал сбор средств на самые значимые, смелые, яркие и важные женские проекты. Миссией проекта стала задача различными способами поддержать женские инициативы и привлечь внимание миллионов девушек к женским проектам, чтобы помочь их реализовать.



Вдохновись успешными проектами тех, кто уже прошел определенный путь от мечты до её реализации, девушки на проекте рассказывают о своих мечтах и задуманных целях. На сегодняшний день в проекте уже зарегистрировано более 40 женских инициатив, и каждая из них ежеминутно получает финансовую поддержку от сотен неравнодушных людей. Общая сумма собранных средств постоянно растет и уже превышает 1 200 000 рублей.



Отправиться в велотрип, поддержать борьбу с онкологией, выпустить книгу, запустить приложение, организовать приют для животных, создать собственную линейку одежды – возможно всё, ведь помимо поддержки миллионов пользователей и селебрити, лучшие проекты получат гарантированное дофинансирование! Первый победитель уже известен, им стала Казанская команда по волейболу сидя «Алгá», которой были нужны средства на аренду зала, инвентарь, экипировку и транспорт!



Свою поддержку проекту уже выразила певица и блогер Ольга Серябкина: «Порой бывает сложно поверить в себя, в свое дело. Особенно когда предстоит сделать самые первые шаги к своей цели. Я прочувствовала на себе все эти страхи и сомнения, когда в конце прошлого года у меня произошла мощная перезагрузка, и я начала путь самостоятельного артиста. В такие моменты, когда стоишь в самом начале пути, огромное влияние оказывает поддержка. По себе знаю, что когда в тебя верят, все становится гораздо проще. И так круто, что сейчас существуют проекты, которые помогают девчонкам воплощать в жизнь их мечты».



Проект #ВМЕСТЕМЫМОЖЕМВСЕ, который проводится при поддержке ведущего бренда в сегменте средств личной гигиены Kotex, призван показать обществу, что в России есть много интересных женских инициатив и талантливых девушек. Медийно и финансово бренд поможет воплотиться выбранным проектам в жизнь и покажет широкой аудитории их особую значимость. И даже те, кому до победы не хватило совсем немного, не проиграют, потому что с каждой проданной упаковки Kotex перечислит 10 рублей на поддержку зарегистрированных проектов.



Давайте поддерживать друг друга – вместе мы можем все!







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