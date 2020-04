Проект #ВМЕСТЕМЫМОЖЕМВСЕ поддержит инициативы российских женщин, предоставив девушкам необходимые финансовые и медийные ресурсы, уверенность и возможн

Бренд Always запустил кампанию против гендерных и возрастных стереотиповБренд Always (Procter & Gamble) решил поддержать девочек и женщин в борьбе с предрассудками. В центре новой феминистской кампании #LikeAGirl — стереотип, что сделать «как девочка» означает сделать плохо.

В рамках глобальной кампании "All In" adidas начал отдельный проект для девушек под названием All In for #mygirls.Кампания ориентирована на молодых девушек, в первую очередь, на таких рынках как Китай, Корея и Россия. Проект был запущен 8 марта, в Международный Женский День.