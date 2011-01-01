ПАНИКА СТРАШНЕЕ ВИРУСА Российские звезды в новом видео против паники
Вчера
Креативное бюро “Тритамата” выпустило серию скетчей “Не паника“, в которых резиденты компании — российские звезды кино и шоу-бизнеса подняли тему панических настроений в обществе.
Видео состоит из девяти скетчей, в каждом из которых артисты на примере жизненных ситуаций, происходящих в новых реалиях из-за вспышки коронавируса, призывают не ударяться в панику, а использовать время вынужденной изоляции с пользой и максимальным позитивом.
“Паника — самое токсичное чувство, которое способно разрушить как отдельную личность человека, так и весь социум. На примере последних событий мы испытали подобные переживания на себе и решили, что с этим токсичным чувством можно и нужно бороться. Так мы решили создать видео на эту тему. Идея к нам пришла во вторник, а уже в пятницу, всего через три дня, мы приступили к съемкам. Мы особенно рады, что наши артисты прониклись идеей и согласились участвовать в съемках на добровольной основе. И пусть сегодня все очень сильно поменялось в нашей привычной жизни, нужно относиться друг к другу с уважением и оставлять в сердце надежду на лучшее. Это рецепт, благодаря которому человечество ни один раз себя спасало и будет спасать дальше. Мы уверены, что каждый человек может узнать в героях нашего ролика себя. Надеемся, это вдохновит людей пересмотреть свое отношение к ситуации”, — говорит Ирина Пятенко, основатель креативного бюро “Тритамата”, а также автор идеи и продюсер ролика.
Режиссером и сценаристом выступил Анатолий Бурносов — актер, музыкант, экс-директор “Комеди Клаб продакшн”. В скетчах приняли участие звезды российского шоу-бизнеса, актеры театра и кино — Зоя Бербер, Михаил Башкатов, Антон Богданов, Денис Косяков, Мария Кравченко, Нелли Ермолаева, Андрей Родной, Артем Сучков, Константин Маласаев, Светлана Листова, Кирилл Русин. Все артисты являются резидентами креативного бюро “Тритамата”.
"Мы с командой из двадцати человек согласились работать на пределе возможностей, толком не есть и не спать в течение недели — все ради того, чтобы как можно скорее выпустить эту работу. Я не мог спокойно сидеть и смотреть, как интернет полнится ненавистью к кашляющим людям. Как наши соотечественники тоннами скупают гречневую крупу и туалетную бумагу, сметают аптечные полки, тратят огромное количество денег, нервов и времени на то, чтобы «подготовиться к апокалипсису». Да, проблема существует и её нужно решать, но отнюдь не паникой или бездумными действиями, ведь именно они приводят к пандемии. Мы предлагаем учиться находить хорошее даже там, где его не видно сразу. Мы против паники." — комментирует Анатолий Бурносов.
O креативном бюро "Тритамата"
Креативное бюро "Тритамата" более десяти лет оказывает профессиональные услуги в области PR, маркетинга, персонального менеджмента и продюсирования актеров и звезд российского шоу-бизнеса. Цель агентства — реализовать все возможности артистов в мире кино, музыки и телевидения. Официальный сайт: Tritamata.com. За новостями можно следить на официальных страницах компании в соцсетях: Facebook, Instagram, ВКонтакте, Youtube.
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