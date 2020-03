«Вместе на расстоянии»: AB InBev представляет новый манифест в рамках борьбы с COVID-19

В эти сложные времена цель AB InBev «Объединять людей, чтобы сделать мир лучше» (Bringing People Together for a Better World) остается как никогда актуальной. В рамках борьбы с COVID-19 компания представляет манифест «Вместе на расстоянии» (Together at a Distance), направленный на поддержку локальных сообществ и бизнес-партнеров.

Манифест «Вместе на расстоянии» (TAD) предназначен для распространения в соцсетях. Кроме того, AB InBev призывает всех участников и заинтересованные стороны подкрепить общий месседж дополнительными постами, которые демонстрируют реальные действия по борьбе с COVID-19. Такими действиями могут стать производство дезинфектора для рук, снабжение водой, обеспечение логистики для особых нужд, передача масок и оборудования. Для постов и сообщений в рамках этой кампании AB InBev разработала специальные хештеги: #TogetherAtADistance #ВместеНаРасстоянии.

Манифест TAD будет доступен в корпоративных профилях AB InBev, как глобальном, так и локальных, а также на страницах инфлюенсеров и сотрудников компании. Помимо этого, участниками кампании выступят 4 глобальных бренда ― Budweiser, Corona, Stella Artois и Michelob Ultra ― и локальные. AB InBev призывает присоединиться и остальных, в частности, сторонние агентства и партнеров.

Помните: мы пройдем через это вместе, даже находясь на расстоянии. Присоединяйтесь к борьбе с COVID-19 под хештегами #TogetherAtADistance #ВместеНаРасстоянии.





Информационная справка:

AB InBev Efes Украина ― один из лидеров украинского пивоваренного рынка, который является совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и региональной пивоваренной компании по производству напитков с ведущими позициями Anadolu Efes.

AB InBev Efes Украина имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, «Старий Мельник із Діжки», Miller; локальных ТМ: «Чернігівське», «Рогань», «Янтарь», Сhill; кваса «Село і люди».

