MediaDonors: селебрити и блогеры готовы передавать рекламные гонорары на добрые дела

Благотворительный фонд “Дети-бабочки” создает социально ориентированное движение MediaDonors, которое объединит сразу несколько сторон — а именно фонд, бизнес и медийных лиц
В апреле у рекламодателей появится возможность продвигать свои услуги через селебрити и блогеров и одновременно делать вклад в благотворительность. Для этого создана социальная платформа MediaDonors.
Основная идея сообщества заключается в том, что в современном мире быть донором можно не только в привычном смысле (крови, денег), но и в информационном. Такую возможность дает платформа, ставшая еще одним шагом к взаимовыгодному сотрудничеству бизнеса и НКО.
Фонд “Дети-бабочки” традиционно является одним из трендсеттеров в благотворительном секторе, в реализации и продвижении нового проекта фонда участвует агентство социально ориентированного маркетинга RedMe . Проект MediaDonors
— это закономерный шаг развития культуры фандрайзинга путем перехода в онлайн-плоскость как в ответ на те вызовы, которые бросает нам современный мир.
“В западных странах с молниеносной скоростью бизнес стал откликаться на новость о пандемии отчислениями в медицинские, благотворительные и исследовательские фонды. Я думаю, текущая повестка изменит и нашу культуру взаимодействия с самыми социально незащищенными”, — заявила Ирина Баранова, основатель и СЕО рекрутинговой компании b.lab business, которая уже стала частью проекта.
К “донорам” уже присоединились такие известные личности, как актрисы Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Юлия Топольницкая, писатель Александр Цыпкин, певица Саша Даль предпринимательница Ирина Баранова и другие. Узнать медиадонора в соцсетях будет просто – в описании его профиля появятся красный логотип с буквами MD.
«Мне важно видеть, что фонд задает новые тренды, необходимые для того, чтобы благотворительность, как сектор, продолжала работать. Такие нововведения должны были появится в новой реальности и это очень здорово, что именно «Дети-бабочки» закладывают новый виток в культуре помощи — медиадонорство», — поделилась актриса и попечитель фонда Аглая Тарасова.
Платформа будет работать в двух направлениях: MediaDonors Post
и MediaDonors Online
. В рамках MediaDonors Post
рекламодатели получат более выгодное и доступное продвижение своих товаров и услуг у участников сообщества. Вторая часть проекта — MediaDonors Online
— это первая в мире благотворительная площадка для интерактивных онлайн-мероприятий: концертов, виртуальных встреч актеров и писателей с поклонниками, творческих выступлений в цифровом пространстве. Покупая билет на такой digital-ивент, зрители не только получают возможность пообщаться со своим кумиром, но и внести вклад в благотворительность.
Все средства, вырученные от проектов MediaDonors Post и MediaDonors Online,
по решению медиадонора частично или полностью пойдут на помощь людям с буллёзным эпидермолизом и ихтиозом. Все рекламные посты и онлайн-мероприятия будут отмечены знаком MediaDonors.
Для аудитории это станет маркером того, что и рекламодатель, и медиадонор принимают участие в социально ориентированном движении и поддерживают деятельность фонда “Дети-бабочки”.
“Мы предлагаем нашим друзьям — селебрити, блогерам и коммерческим брендам — стать частью комьюнити MediaDonors
, это реальное WIN-WIN решение для всех участников проекта”, — прокомментировала проект Алена Куратова, руководитель БФ “Дети-Бабочки”.
“Наша эпоха ознаменовалась масштабным переходом в онлайн, что в свою очередь поставило перед многими проектами задачу адаптироваться быстро и эффективно. И нам приятно наблюдать, что фонд «Дети-бабочки» становится законодателем нового направления не только в благотворительности, но и в рекламе”, — прокомментировала запуск проекта Арутюнян Нелли, коммерческий и маркетинг директор ООО «Дерматологические Лаборатории «Урьяж».
"Мы живем в уникальное время: сегодня бизнес как никогда понимает интересы благотворителей. Нам всем известно, как кризис может поломать судьбы людей, вызывать депрессии, оставить семьи без средств к существованию. Сегодня бизнес и НКО мыслят одними категориями: мы все боремся за жизнь своих организаций и сотрудников. Проект MediaDonors — это своего рода «вакцина от кризиса». Тот факт, что эта принципиально новая бизнес-модель запущена НКО, доказывает, что бизнес может воспринимать НКО в любые времена как полноценного партнёра, а не исключительно как благополучателя" — утверждает Ольга Шаратута, руководитель агентства RedMe.
Чтобы присоединиться к проекту в качестве рекламодателя или стать медиадонором, можно связаться с организаторами по электронной почте info@mediadonors.ru
или оставить заявку на сайте.
Благотворительный фонд «Дети-бабочки» был основан в 2011 году для оказания помощи людям, больным буллёзным эпидермолизом и ихтиозом. Из-за генетической «поломки» кожа и слизистые больных этим недугом повреждаются от малейшего прикосновения, из-за чего их называют детьми-бабочками. Другие подопечные фонда, дети-рыбки, живут с ихтиозом
– хроническим заболеванием, от которого на кожа становится сухой и покрывается чешуйками. Сейчас под опекой фонда находятся около 600 человек. Фонд оказывает медицинскую, материальную, информационную, психологическую и юридическую помощь. Занимается обучением российских врачей, в том числе в лучших клиниках и медцентрах Европы, издаёт медицинскую литературу о буллёзном эпидермолизе, активно взаимодействует с фармацевтическими компаниями по анализу и подбору медикаментов и средств ухода для больных БЭ.
-
Facebook научилась передавать видео на телеэкраны
Соцсеть представила функцию интегрирования потокового видео в видеоплатформы
-
Мессенджер выпускника мехмата МГУ научился передавать sms без интернета
Мессенджер FireChat стал популярным инструментом протестных акций, благодаря возможности общаться минуя сети операторов. Теперь у сервиса появилась новая функция — передача личных сообщений без подключения к интернету.
-
Россиянам предложили передавать домены по наследству
Один из крупнейших российских регистраторов Reg.ru объявил о предоставлении новой услуги - наследования прав на доменное имя.
-
Полиция обыскала рекламные агентства в рамках дела об экстрасенсах
Полиция Москвы провела обыски в нескольких офисах рекламных агентств, которые снимали рекламные ролики для мошенников: лже-экстасенсов и торговцев биодобавками.Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Центральному федеральному округу Романа Михайлова.
-
Объем российского рынка рекламы с участием селебрити превысил 20 млн долларов
За последние пять лет размер рынка селебрити-рекламы вырос, по разным оценкам, в два-три раза и превысил 20 млн долл. в год, подсчитало коммуникационное агентство Fuse (входит в BBDO Group). Подобная реклама достаточно дорога: гонорары российских звезд варьируются от 20 тыс. долл. за приглашение на какое-то событие до 2,5 млн долл. за лицо бренда. Однако ее количество уже превышает норму - звезды стали надоедать.
-
Google начал передавать вес ссылок внутри тега iframe
Google начал индексировать и учитывать вес ссылок внутри тега , сообщает издание Search Engine Roundtable. К данному выводу пришел западный SEO-эксперт Майкл Мартинез (Michael Martinez) в ходе занимательного эксперимента. На одном из своих сайтов (давно созданный, хорошо индексируемый, с качественными внешними ссылками) он создал страницу с фреймом.
-
На нынешних выборах гонорары для музыкантов будут гораздо ниже
Артистка София Ротару на предстоящих президентских выборах будет участвовать в турах в поддержку Юлии Тимошенко. Об этом сообщает киевский журнал «Власть денег». На минувших президентских выборах артистка поддерживала Виктора Януковича.
-
ЖУРНАЛ «ДОБРЫЕ СОВЕТЫ» НАЧИНАЕТ РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ
«Добрые советы», глянцевый журнал, рекомендациям которого более всего доверяют около полумиллиона женщины в Украине, начинает массированную рекламную кампанию на теле- и радиоканалах.
-
Теле- и кинопродюсеры снижают гонорары съемочным группам
Ассоциация теле- и кинопродюсеров, в которую входят украинские и российские компании, решила снизить гонорарный фонд. Об этом сообщает газета "Ведомости". Продюсеры установили примерные коридоры для оплаты труда всех членов съемочных групп - примерно в 2 раза ниже докризисных. Только порядка 100 российских "звезд" вынесены в отдельный список - для них гонорары в каждом случае будут утверждаться отдельно.
-
Гонорары российских звезд за рекламу бьют рекорды
У них получилось попасть на страницы глянцевых изданий. Не каждому такая ноша по плечу. Но бремя славы нести куда легче, если на ней можно хорошо заработать. Однако речь не идет об основной деятельности артистов, спортсменов, певцов и политиков.