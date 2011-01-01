MediaDonors: селебрити и блогеры готовы передавать рекламные гонорары на добрые дела

Facebook научилась передавать видео на телеэкраны Соцсеть представила функцию интегрирования потокового видео в видеоплатформы

Мессенджер выпускника мехмата МГУ научился передавать sms без интернета Мессенджер FireChat стал популярным инструментом протестных акций, благодаря возможности общаться минуя сети операторов. Теперь у сервиса появилась новая функция — передача личных сообщений без подключения к интернету.

Россиянам предложили передавать домены по наследству Один из крупнейших российских регистраторов Reg.ru объявил о предоставлении новой услуги - наследования прав на доменное имя.

Полиция обыскала рекламные агентства в рамках дела об экстрасенсах Полиция Москвы провела обыски в нескольких офисах рекламных агентств, которые снимали рекламные ролики для мошенников: лже-экстасенсов и торговцев биодобавками.Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Центральному федеральному округу Романа Михайлова.

Объем российского рынка рекламы с участием селебрити превысил 20 млн долларов За последние пять лет размер рынка селебрити-рекламы вырос, по разным оценкам, в два-три раза и превысил 20 млн долл. в год, подсчитало коммуникационное агентство Fuse (входит в BBDO Group). Подобная реклама достаточно дорога: гонорары российских звезд варьируются от 20 тыс. долл. за приглашение на какое-то событие до 2,5 млн долл. за лицо бренда. Однако ее количество уже превышает норму - звезды стали надоедать.

Google начал передавать вес ссылок внутри тега iframe Google начал индексировать и учитывать вес ссылок внутри тега , сообщает издание Search Engine Roundtable. К данному выводу пришел западный SEO-эксперт Майкл Мартинез (Michael Martinez) в ходе занимательного эксперимента. На одном из своих сайтов (давно созданный, хорошо индексируемый, с качественными внешними ссылками) он создал страницу с фреймом.

На нынешних выборах гонорары для музыкантов будут гораздо ниже Артистка София Ротару на предстоящих президентских выборах будет участвовать в турах в поддержку Юлии Тимошенко. Об этом сообщает киевский журнал «Власть денег». На минувших президентских выборах артистка поддерживала Виктора Януковича.

ЖУРНАЛ «ДОБРЫЕ СОВЕТЫ» НАЧИНАЕТ РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ «Добрые советы», глянцевый журнал, рекомендациям которого более всего доверяют около полумиллиона женщины в Украине, начинает массированную рекламную кампанию на теле- и радиоканалах.

Теле- и кинопродюсеры снижают гонорары съемочным группам Ассоциация теле- и кинопродюсеров, в которую входят украинские и российские компании, решила снизить гонорарный фонд. Об этом сообщает газета "Ведомости". Продюсеры установили примерные коридоры для оплаты труда всех членов съемочных групп - примерно в 2 раза ниже докризисных. Только порядка 100 российских "звезд" вынесены в отдельный список - для них гонорары в каждом случае будут утверждаться отдельно.