Dota 2 против COVID-19: киберспортсмены собрали $188 879 на борьбу с коронавирусом

Вчера

С 20 по 26 марта прошел благотворительный киберспортивный онлайн-марафон WeSave! Charity Play по Dota 2. В нем приняли участие 24 команды из всех соревновательных регионов мира.



WePlay! Esports и партнеры компании выделили $120 000 призового фонда, которые, вместе со взносами от киберспортивного сообщества, будут поровну разделены между CEPI и GlobalGiving на борьбу с COVID-19. К окончанию игр киберспортивное сообщество увеличило призовой фонд до $188 879.



В сборе средств приняли участие больше тысячи человек. По данным Esports Charts, в пиковое время игру одновременно смотрели 161 215 зрителей.



Во сложившейся кризисной ситуации в мире киберспорт — единственный вид спорта, который сегодня приспособлен к новым реалиями и имеет возможность помогать с помощью онлайн-состязаний. Поэтому инициативу WePlay! Esports с большим энтузиазмом поддержали участники, партнеры и спонсоры из разных стран, а также звезды украинского шоу-бизнеса.



«Учитывая сроки, в которые был создан и запущен турнир, мы очень довольны вовлечением и поддержкой зрителей и партнеров. Уверен, это не последний благотворительный турнир от WePlay! Esports. В будущем мы намерены увеличивать вовлеченность людей в социально ответственный киберспорт. Со своей стороны мы улучшим инструменты взаимодействия с комьюнити, которые позволят намного легче делать взносы и охватывать более широкую аудиторию», — отметил CEO и управляющий партнер WePlay! Esports Олег Крот.



Благотворительный турнир поддержали киберспортивное сообщество и зрители, а дружественные студии транслировали марафон на китайском, испанском, португальском, французском, немецком, турецком, арабском и даже монгольском!



Поддержали марафон также и украинские звезды, записав вдохновляющие видеообращения.

«Независимо от того, где все мы находимся в этот момент, принимая участие в этой акции, мы можем помочь спасти мир», — говорит Ната Жижченко, фронтвумен группы ONUKA.

https://youtu.be/janvZcQLrKk

«Поддержка очень важна, особенно в наши дни», — говорит украинско-боливийская певица Мишель Андраде.

https://youtu.be/PxndMii4rdQ

Представляем результаты дополнительных шоу-матчей, а также соревнований в каждом из регионов:

Европа: Team Nigma;

СНГ: HellRaisers;

Северная Америка: Evil Geniuses;

Китай: PSG.LGD;

Южная Америка: Thunder Predator;

Юго-Восточная Азия: Team Adroit;

Европа против СНГ: Team Nigma;

Матч 3v3 NA All-Star: Team Tango.Во время марафона транслировались образовательные видео о том, как следует себя вести, чтобы не заболеть и не заразить вирусом окружающих. Таким образом, WePlay! Esports удалось не только собрать средства, но и снова призвать свою аудиторию действовать сознательно.













«Мы не живем в изолированном мире киберспорта. В целом мы видим сплоченность людей по всему миру и готовность помогать друг другу. Мы дали со своей стороны еще один инструмент, который поможет преодолеть мировой кризис. Как и всё в киберспорте, благотворительность имеет огромный потенциал для роста, и результаты нашего первого марафона говорят о том, что наша аудитория готова участвовать в социальных проектах, поддерживать деньгами, репостами, обсуждениями. Мы очень благодарны нашим зрителям и партнерам за поддержку. Мы смогли показать, что киберспорт – это не только игры, а и возможность менять реальность к лучшему» – делится CBDO и управляющий партнер WePlay! Esports Юрий Лазебников.



Призовой фонд и все собранные в ходе марафона средства будут поровну разделены между двумя организациями – CEPI и GlobalGiving. CEPI разрабатывает вакцину, а GlobalGiving оказывает помощь здесь и сейчас (закупка масок, защитных средств, оборудования).



«Этот вирус представляет собой действительно глобальную угрозу. От него страдают все, и каждый должен сыграть свою роль в прекращении этой пандемии. В такое трудное время такие сообщества, как WePlay! Esports, вдохновляют. Киберспортсмены вносят важный вклад в нашу работу по разработке вакцин», — заявил Ричард Хэтчетт, СEO CEPI.



«Пожертвование в фонд GlobalGiving поможет остановить распространение вируса и даст ресурсы для защиты наиболее уязвимых, а именно:

закупки масок, систем вентиляции и других жизненно важных медицинских средств для больниц и клиник;

доставки предметов первой необходимости нуждающимся семьям и пожилым людям, которые находятся на карантине;

помощь семьям, находящимся в тяжелом положении;

поддержки усилий по информированию о гигиене», — делится Ингрид Эмбри, Senior Director of Strategic Partnerships фонда GlobalGiving.О CEPI



Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) было создано в швейцарском Давосе с целью разработки вакцин и остановки будущих эпидемий. Её поддерживают правительства Норвегии, Германии, Канады, Австралии, фонд Bill & Melinda Gates Foundation, трастовый фонд Wellcome и другие благотворительные организации. CEPI в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и партнерами работает над разработкой вакцины против COVID-19. Цель CEPI состоит в том, чтобы как можно раньше изобрести вакцину от коронавируса и победить болезнь.



О GlobalGiving



GlobalGiving — это глобальное сообщество по сбору средств, которое объединяет коммерческие и некоммерческие организации и других партнеров почти во всех странах мира. Организация сотрудничает с Hilton, Microsoft, Nike, Facebook, Ford, Cummins, Discovery, Google и другими компаниями, чтобы внедрить социальную ответственность на высочайшем уровне, запуская филантропические программы. GlobalGiving Coronavirus Relief Fund был создан, чтобы помочь тем, кто находится в зоне риска. Фонд отправляет докторов и вспомогательный медперсонал туда, где в них больше всего нуждаются, рассылает маски, аппараты искусственной вентиляции легких и необходимые для больниц медицинские средства, поддерживает находящиеся в бедственном положении семьи.

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