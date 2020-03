Dota 2 против COVID-19: киберспортсмены собрали $188 879 на борьбу с коронавирусом

В эти сложные времена цель AB InBev «Объединять людей, чтобы сделать мир лучше» (Bringing People Together for a Better World) остается как никогда актуальной. В рамках борьбы с COVID-19 компания представляет манифест «Вместе на расстоянии» (Together at a Distance), направленный на поддержку локальных сообществ и бизнес-партнеров.