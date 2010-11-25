Serviceplan и PENNY выражают благодарность «Героям по соседству»
Вчера
Serviceplan Campaign и немецкий ритейлер PENNY разработали и запустили коммуникационную кампанию в поддержку «Героев по соседству» («Heroes of the Neighbourhood»), сотрудников супермаркетов PENNY, которые помогают обеспечивать продуктами питания и сопутствующими товарами свои микрорайоны в период кризиса. В рамках кампании Serviceplan и PENNY выражают благодарность героям, которые часто остаются не замеченными. Кампания стартовала в Германии под девизом #helpfirst: помощь – главный приоритет.
В ходе рекламной кампании на ТВ, в Интернет, в печатных СМИ и социальных сетях, PENNY благодарит сотрудников 2200 магазинов и команду логистики, которые в этой исключительной ситуации делают все возможное, чтобы ежедневно обеспечивать достаточные продовольственные запасы жителям своих микрорайонов.
В то же время PENNY призывает клиентов поддерживать и заботиться друг о друге, например, предлагая практические советы и инструменты, такие как шаблоны для заметок.
Штефан Магел (Stefan Magel), директор подразделения Trading Germany REWE Group и главный операционный директор PENNY, подчеркнул: «В нынешней ситуации мы, продуктовые ритейлеры, несем особую ответственность перед своими клиентами и коллективом. Для нас именно сотрудники являются настоящими героями потому, что благодаря их ежедневным усилиям мы можем гарантировать поставку продуктов питания в бесперебойном режиме. Взаимная поддержка, внимательность и вдумчивость должны стать нашими главными приоритетами сегодня, как при совершении покупок, так и в межличностных отношениях».
Кристоф Эверке (Christoph Everke), креативный директор Serviceplan Campaign, рассказал: «Мы объединяемся с PENNY, чтобы поблагодарить сотрудников супермаркетов за их жизненно важный труд. Именно эти люди заслуживают особого внимания и поддержки в период национального и международного кризиса. В своей новой кампании мы использовали материал, который был отснят для внутрикорпоративного проекта до вспышки Covid-19».
Видеоролик проекта:
О группе Serviceplan Group:
Serviceplan Group – крупнейшая независимая группа агентств в Европе с главным офисом в Мюнхене (Германия). Основанная в 1970 году как рекламное агентство, сегодня Serviceplan Group является единственной группой независимых агентств, которая способна предоставить полный спектр коммуникационных услуг по всему миру. Группа Serviceplan представлена в 35 странах мира и во всех важных экономических зонах 24-мя собственными офисами и подразделениями партнеров. В дополнение к трем крупнейшим брендам группы, – Serviceplan, Mediaplus и Plan.Net, в ее состав также входят институт рыночных исследований Facit, агентство по реализации решений Solution и агентство стратегического консалтинга Serviceplan Consulting. В Украине Serviceplan Group представлена агентствами: Mediaplus (Медиа), Serviceplan Ukraine (Креатив) и Plan.Net (Диджитал).
Официальный сайт международной группы: http://www.serviceplan.com/
О Serviceplan Ukraine:
Serviceplan Ukraine присоединилось к Serviceplan Group в 2017 году, уже имея более чем пятнадцатилетний опыт создания и развития эффективных маркетинговых кампаний для брендов мирового уровня в Украине таких как Київстар, Pepsico, Henkel, Greenville, Unicef, Danone, Lipton, Philip Morris, и т.д. Основными направлениями деятельности агентства являются: запуск и продвижение брендов, стратегическое планирование в сфере маркетинговых коммуникаций, разработка и адаптация креативных концепций, а также проведение интегрированных рекламных компаний. В активе агентства 25 престижных EFFIE AWARDS.
Serviceplan Group в Украине: http://www.serviceplan.com/en/serviceplan-ukraine.html
О Mediaplus:
Mediaplus – самое большое в Европе независимое медиаагентство со штаб-квартирой в Мюнхене и офисами во всех крупнейших странах мира, основанное в 1983 году. Услуги агентства включают: стратегическое и тактическое медиапланирование, закупку и размещение рекламы, медиааудит, аналитику СМИ, а также оптимизацию затрат на рекламные кампании. Международное агентство является частью интегрированной коммуникационной группы Serviceplan.
О Plan.Net:
Plan.Net – сетевое digital-агентство полного цикла, с обширной экспертизой в сфере продвижения продуктов и брендов в Интернет. В портфеле агентства проекты разной степени сложности, от разработки комплексных стратегий и сложных экосистем, до создания лендингов для международных и локальных компаний, среди которых: Huggies, Нутриция, Billa, Sandora, и пр.
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