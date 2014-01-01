Разработка названия и упаковки для нового сорта кофе из Сибири

Вчера

Деликатный брендинг для SIBERIAN LEVAK

Перед рекламной группой «Мелехов и Филюрин» стояла непростая задача, разработать бренд для нового сорта кофе, который производится путем ферментации через одомашненных сибирских лис. Много деликатных моментов пришлось корректно обыграть в названии и упаковке, так как способ производства через пищеварительную систему и через очистку экскрементов не самый эстетичный.

«Мы должны были одновременно отразить суть происходящего процесса и не потерять ту грань, когда изображение становится уже непереносимым для потребителя», - делится с нами историей создания бренда руководитель авторской группы, директор «Мелехов и Филюрин» Елена Виноградская.

Упаковка получилась современной, эстетичной, отражающей суть производства кофе SIBERIAN LEVAK.

«Название марки – наша большая гордость, несмотря на то, что оно кажется очень простым, относящем непосредственно к сорту, но есть и скрытый смысл, слово «ЛЕВАК» прямо указывает на то, что производство кофе не основной вид деятельности сибирских лис», отметила в своем комментарии Виноградская.

Также был разработан лендинг siberianlevak.ru SIBERIAN LEVAK и инстаграм аккаунт https://www.instagram.com/SIBERIANLEVAK/

Справка

Самый дорогой и изысканный на сегодня сорт кофе – Kopi Luwak – по карману далеко не каждому. Данный сорт производится в Индонезии, где специальные люди собирают экскременты маленького местного зверька – пальмового циветта, в которых они находят большое количество кофейных зерен. После тщательной очистки и обработки и получается уникальный кофе, добытый таким необычным способом.

В Сибири роль мелких грызунов из Индонезии примерили на себя одомашненные лисы, которые долгое время проживали неподалеку от складов кофе. Обратив внимание на их неподдельную страсть к употреблению кофейного зерна, оказавшиеся неподалеку ученые из Академгородка Новосибирска, взяли на анализ их экскременты.

Оказалось, что пищеварительная деятельность лис, даже лучше чем циветт расщепляет содержащиеся в кофейных зернах протеины, благодаря этому при обжаривании вкус и аромат кофе еще больше усиливается. А так как лиса значительно более крупное животное, чем циветт, при лучших ферментных показателях, кофе получается еще и дешевле.

На сегодняшний день заказ данного сорта кофе вы можете сделать, обратившись в компанию LAVA coffee.





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