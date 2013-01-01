Алгоритмы Яндекса помогут бизнесу планировать доставку онлайн-заказов

Яндекс.Маршрутизация открывает бесплатный доступ к сервису автоматического планирования маршрутов. Он станет бесплатным для всех новых пользователей на 3 месяца. С помощью алгоритмов сервис ускоряет распределение заказов и помогает строить маршруты сразу по сотням адресов. Чтобы подключиться к Яндекс.Маршрутизации нужно зарегистрироваться на странице https://yandex.ru/routing/special2020
Сервисы онлайн-заказов и доставки сейчас переживают резкий рост. По статистике Яндекс.Маршрутизации среднее число маршрутов, построенных бизнесами в марте, выросло на 30% по сравнению с февралём. Мы ожидаем, что в условиях такого роста автоматизация доставки понадобится компаниям различного масштаба из сфер доставки еды, онлайн-торговли, курьерских и сервисных служб. Кроме того, планирование маршрутов будет расти в новых сферах, например, в фармацевтической рознице со стартом доставки безрецептурных лекарств.
«В текущей ситуации бизнес столкнется со сложностями: рост покупок в онлайне будет опережать возможности автопарков и курьеров. Будет необходимо оптимизировать маршруты, чтобы доставлять больше заказов в тех же временных рамках и с теми же ресурсами, — говорит Данил Шелехов, руководитель Яндекс.Маршрутизации, — Мы хотим помочь бизнесу быстрее адаптироваться к новым обстоятельствам и открываем бесплатный доступ к алгоритмам оптимизации логистики. Одним компаниям это поможет сохранить приемлемые сроки и цены доставки, другим оперативно построить систему доставки с нуля».
Платформа Яндекс.Маршрутизация поможет компаниям быстрее адаптироваться к изменениям рынка. Не нужно внедрять собственные системы или стороннее ПО. Логисты могут взаимодействовать с сервисом через либо через веб-интерфейс, либо интегрировать Маршрутизацию в собственные системы по API. Алгоритмы Яндекс.Маршрутизации могут помочь рассчитать оптимальный маршрут с множеством промежуточных точек, с учётом пробок и временных интервалов доставки, а также оптимизировать автопарк, необходимый для выполнения онлайн-заказов. Кроме того, специалисты Яндекс.Маршрутизации будут помогать с подключением и настройкой системы, а также бесплатно обучать логистов работе с платформой.
Яндекс.Маршрутизация — это специализированная логистическая платформа, запущенная в 2017 году. Она умеет одновременно планировать маршруты для большого количества машин и пеших курьеров, а также отслеживать, как выполняются заказы. В расчётах, помимо расстояний и загруженности дорог, могут учитываться более 50 параметров, например габариты грузов, тип транспорта, расписание работы складов. Платформа подходит не только компаниям с собственным автопарком, но и всем, кто хочет сократить транспортные издержки: крупным торговым сетям и интернет-магазинам, производителям товаров, банкам.
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