Алгоритмы Яндекса помогут бизнесу планировать доставку онлайн-заказов

Большинство онлайн-покупателей предпочитают бесплатную доставку быстрой Согласно исследованию, проведенному Radial в США и Канаде, онлайн-покупатели ценят экономию, в частности, недорогую доставку и легкий способ возвратов. Результаты исследования показали, что потребители готовы пойти на компромисс в отношении сроков доставки в обмен на получение своего заказа бесплатно.

Нейронные сети помогут поиску Яндекса точнее понимать запросы пользователей Благодаря новому алгоритму «Палех» поиск будет лучше находить веб-страницы, которые соответствуют запросам не только по ключевым словам, но и по смыслу.

Instagram изменит алгоритмы ленты новостей Записи Instagram станут отображаться не в хронологическом порядке, а исходя из интересов пользователя, как в Facebook и Twitter, говорится в официальном блоге компании

IBM и Twitter помогут бизнесу предугадывать рыночные тенденции Компании IBM и Twitter заключили партнерство в сфере обработки больших объемов данных, чтобы помочь бизнес-организациям предсказывать рыночные тенденции на основе информации из твитов

EBay принимает по 90 тыс заказов в день от пользователей из России EBay по данным на конец декабря 2013 года фиксировал по одному заказу от российских пользователей в секунду или 90 тысяч заказов в сутки — за год этот показатель утроился

Продвижение молодых сайтов: особенности и алгоритмы. Современное продвижение сайтов уже давно можно причислять к категории наиболее эффективных методов интернет-маркетинга, которые используются сегодня для развития бизнеса через Интернет. Обеспечение хороших позиций в поисковых системах по коммерчески выгодным запросам ведет к стремительному увеличению посещаемости проекта, способствует повышению обращений клиентов, увеличивает продажи и комплексно влияет на развитие и расширение сегмента бизнеса.

X5 Retail Group использует магазины для выдачи заказов Е5 Крупнейший ретейлер Северо-Запада Х5 стал использовать розничную сеть в качестве пунктов выдачи заказов своего интернет-магазина Е5.В апреле крупнейший ретейлер на Северо-Западе Х5 Retail group ("Карусель","Перекресток", "Пятерочка") запустил в 20 супермаркетах "Перекресток" пункты выдачи товаров, заказанных в интернет-магазине Е5.

«Автохолдинг служб заказов и такси» – объединение лучших служб такси столицы На рынок транспортных услуг города Киева выходит компания «Автохолдинг служб заказов и такси». Она объединяет лучшие службы такси столицы: «АЛЛО ТАКСИ», «ШИК ТАКСИ», «ПРОСТО ТАКСИ 229» и «ПРЕЗИДЕНТ ТАКСИ».

На российском рынке кейтеринга доля корпоративных заказов составляет 70% На сегодняшний день объем российского рынка кейтеринга составляет более 250 млн долл. и ежегодно увеличивается на 15-20%.