В Украине оказалась под запретом торговля товарами с наложенным платежом

Верховная Рада в сентябре прошлого года приняла два новых закона, которые касаются торговли, сферы предоставления услуг населению и общественного питания. По ним, все транзакции будет регулировать министерство финансов, а налоговая служба получит доступ ко всем операциям. Продавцов обязали выдавать покупателям фискальные чеки. По номеру чека покупатель сможет проверять подлинность товара либо жаловаться. Такие новшеств должны лишить продавцов возможности прятать свои доходы и торговать «в серую».

Как законы отобразятся на наложенных платежах?

При введении тотальной фискализации наложенные платежи оказываются вне действия законов. Ведь покупка товара с наложенным платежом осуществляется по следующему алгоритму:

Покупатель забирает товар в курьерской службе, которая осуществляет доставку, после того как заплатит ей стоимость покупки.

Курьерская служба отправляет полученную сумму продавцу. Как правило, получателем средств за товар является не сам интернет-магазин, а какое-то физическое лицо.

Покупателю фискальный чек не выдается. Ведь продавец не может его выдать до получения платы за товар. Поэтому такую схему нельзя назвать продажей товара, которая, по закону, должна облагаться налогом. Покупатель, по сути, осуществляет пересылку денег, и доказать, что он совершил покупку, нереально.

Народные депутаты с места указали, что у интернет-магазинов появляется лазейка, которая позволяет им прятать свои продажи. Чтобы исправить ситуацию, предложили внести в закон поправку об обязательных электронных чеках в течение 3 дней после получения платы за товар. Глава комитета такую поправку отклонил. Подробнее — https://znaj.ua/.

Что думают финансисты?

Финансист Василий Невмержицкий считает, что спрогнозировать результат нововведений для Украины очень сложно. У экспертов довольно разные прогнозы и нет единой точки зрения. По мнению Невмержицкого, необходимо обязательно провести масштабную информационную кампанию и для продавцов товаров и услуг, и для покупателей. Особенно важно провести разъяснительную работу среди представителей малого бизнеса.

По мнению народного депутата Галины Васильченко, в законы заложили хорошую идею, которая позволит увеличить наполнение бюджета, но ее нужно существенно доработать. Кроме того, следует поднять планку обязательной фискализации для малого бизнеса с 1 до 1,5 млн гривен. Чтобы успеть доработать законы, новые правила следует вводить только с начала 2022 года.