Агентство интегрированных решений Brandly предлагает уникальный кейс: партнерские размещения на каналах FILM.UA Group
25 марта
FILM.UA Group, в лице агентства интегрированных решений Brandly, предлагает специальные лояльные условия размещения медийных кампаний на своих ТВ- и диджитал-каналах.
Известно, что в условиях пандемии много брендов снимают, переносят или замораживают свои медийные кампании. Молчание, даже в условиях кризиса, может не лучшим образом повлиять на бренд, особенно в сфере FMCG, ведь потребление продолжается, а на некоторые группы товаров спрос, наоборот, безумно растет. Именно поэтому FILM.UA Group, как и любой другой ответственный украинский бизнес, не может оставаться в стороне от сложившейся ситуации.
Группе принадлежат каналы Pay TV (Кус Кус, 36 и 6 TV, Дача, FILMUADRAMA, EPOQUE), которые входят в пакеты крупнейших провайдеров, а также кабельных сетей, что гарантирует национальное покрытие. Каналы позиционируются на разную аудиторию с разными интересами, обеспечивая целевые контакты для различных брендов.
Крупнейший в Восточной Европе YouTube-канал для продвинутых мам Family is, также принадлежащий FILM.UA Group, охватывает миллионы молодых женщин и мам, которые принимают решения в семье по покупке продуктов, лекарств и не только, выбирают online-магазины и службы доставки.
«Мы, как и другие бизнесы, в непростые времена стоим перед новыми вызовами: как не потерять клиентов, как сохранить команду, как оптимизировать процессы. Однозначно, один из важнейших вопросов для всех - как сократить расходы. Поэтому мы знаем, что многие компании значительно сокращают или вовсе замораживают маркетинговые бюджеты. Это означает, что бренд пропадает из поля зрения потребителя. Мы также знаем, что это может иметь негативные последствия для бизнеса.
Поэтому мы разработали специальные партнерские условия медийного размещения для брендов на каналах Pay TV, принадлежащих FILM.UA Group. Это - 10 млн лояльных зрителей в месяц и национальное покрытие, которые доступны компаниям. Таким образом мы стремимся поддержать бизнес, пока ситуация не стабилизируется», - говорит Юлия Пилипенко, директор агентства Brandly by FILM.UA Group.
Карантины — это время не только больших вызовов, но и возможность пересмотреть и оптимизировать бизнес-процессы. Но это точно не повод молчать и исчезнуть с инфопространства потребителя. И FILM.UA Group готовы помочь! Для получения более подробной информации о предложении обращайтесь по адресу brandly@film.ua.
Давайте сохранять спокойствие, заботиться о здоровье и оставаться в эфире!
О FILM.UA
FILM.UA GROUP - крупнейшая в Восточной Европе вертикально интегрированная группа компаний в сфере кино- и телепродакшена. Группа занимается разработкой, производством, адаптацией, дистрибуцией и доставкой аудиовизуального контента и предоставляет полный спектр сервисов. От продакшена и постпродакшена к доставке контента и образовательных проектов в сфере кинопроизводства.
Сайт: FILM.UA
О Brandly
Brandly - агентство интегрированных решений, которое является частью FILM.UA Group. Ему принадлежат эксклюзивные права на размещение спонсорской рекламы в полнометражных фильмах, анимации, ТВ-контенте, digital, ивентах FILM.UA Group. Также агентство сотрудничает с лучшими компаниями в сфере развлечений, производства музыкального, кино- и ТВ-контента.
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