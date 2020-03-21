Особенности использования и возможности push-трафика

Push-уведомления – это небольшие диалоговые всплывающие окна, которые появляются чаще всего на экранах мобильных устройств. Это рекламные «информаторы», которые получают данные из сети, а после передают их пользователям. Основной целью запуска таких уведомлений становится максимально быстрое оповещение потенциальных клиентов о новинках, шок-ценах, акциях и специальных предложениях, новостях компаний.

На фоне ужесточившихся условий рекламных кампаний в «Фейсбуке» именно профитный и успешный push трафик позволяет привлекать внимание пользователей, увеличивать продажи, повышать прибыль.

Особенности и преимущества push-notification

Формат нельзя назвать уникальным или новым, поскольку он давно используется в сети. Однако раньше он применялся для коммуникации с аудиторией и информирования о различных акциях и новостях, оповещении об обновлениях и другой рассылки. Это короткие текстовые и графические уведомления, отправляемые с сайта (рекламодателя), на который подписан пользователь. Поступают они как на мобильные, так и на десктопные устройства.

К достоинствам относят:

Минимальную стоимость рассылки. Цена клика куда ниже той, что установлена на отправку sms-сообщений или email-писем.

Привлечение внимания пользователей – получатели часто открывают уведомления.

Удобный и простой формат. Нередко это картинка с описанием и привлекательным заголовком. Адресат быстро узнает новости из таких рассылок.

Push-уведомления стали хорошим инструментом для маркетологов. Они позволяют быстро продвигать контент, доносить до пользователей важную информацию, повышать уровень продаж и прибыль.

Виды и правила составления

Запускаемая push реклама может быть построена на отправке мобильных (напоминания, гео-оповещения, продвижение новинок, сезонных предложений) и браузерных уведомлений. Последние всплывают тогда, когда посетитель изучает контент, а у него запрашивают разрешение на отправление сообщений. Часто пользователь быстро подтверждает запрос, после чего начинает получать уведомления о событиях и новинках компании.

Чтобы рекламная кампания была успешной, рекомендовано:

настраивать правильно геотаргетинг;

загружать в рассылку иконки для быстрого перехода пользователя на сайт;

запускать автоматическую отправку сообщений пользователям;

учитывать таймзону аудитории, чтобы отправлять послания в подходящее время.

Необходимо также планировать рассылки по определенному расписанию, а также правильно настроить появление уведомлений.