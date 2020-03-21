Особенности использования и возможности push-трафика

Push-уведомления – это небольшие диалоговые всплывающие окна, которые появляются чаще всего на экранах мобильных устройств. Это рекламные «информаторы», которые получают данные из сети, а после передают их пользователям. Основной целью запуска таких уведомлений становится максимально быстрое оповещение потенциальных клиентов о новинках, шок-ценах, акциях и специальных предложениях, новостях компаний.
На фоне ужесточившихся условий рекламных кампаний в «Фейсбуке» именно профитный и успешный push трафик позволяет привлекать внимание пользователей, увеличивать продажи, повышать прибыль.
Особенности и преимущества push-notification
Формат нельзя назвать уникальным или новым, поскольку он давно используется в сети. Однако раньше он применялся для коммуникации с аудиторией и информирования о различных акциях и новостях, оповещении об обновлениях и другой рассылки. Это короткие текстовые и графические уведомления, отправляемые с сайта (рекламодателя), на который подписан пользователь. Поступают они как на мобильные, так и на десктопные устройства.
К достоинствам относят:
- Минимальную стоимость рассылки. Цена клика куда ниже той, что установлена на отправку sms-сообщений или email-писем.
- Привлечение внимания пользователей – получатели часто открывают уведомления.
- Удобный и простой формат. Нередко это картинка с описанием и привлекательным заголовком. Адресат быстро узнает новости из таких рассылок.
Push-уведомления стали хорошим инструментом для маркетологов. Они позволяют быстро продвигать контент, доносить до пользователей важную информацию, повышать уровень продаж и прибыль.
Виды и правила составления
Запускаемая push реклама может быть построена на отправке мобильных (напоминания, гео-оповещения, продвижение новинок, сезонных предложений) и браузерных уведомлений. Последние всплывают тогда, когда посетитель изучает контент, а у него запрашивают разрешение на отправление сообщений. Часто пользователь быстро подтверждает запрос, после чего начинает получать уведомления о событиях и новинках компании.
Чтобы рекламная кампания была успешной, рекомендовано:
- настраивать правильно геотаргетинг;
- загружать в рассылку иконки для быстрого перехода пользователя на сайт;
- запускать автоматическую отправку сообщений пользователям;
- учитывать таймзону аудитории, чтобы отправлять послания в подходящее время.
Необходимо также планировать рассылки по определенному расписанию, а также правильно настроить появление уведомлений.
-
Светодиодные панели: особенности использования
Любое мероприятие, будь то выставка, конференция или концерт, значительно больше выигрывает при применении яркой светодиодной рекламы. ЛЕД экраны привлекают внимание до 90 % аудитории, они более наглядно доносят информацию, поскольку более 80 % информации человек воспринимает посредством органов зрения. Мультимедийные информационные технологии во всем мире развиваются и успешно применяются в обучении, бизнесе, культуре.
-
Особенности использования ВНЖ в Украине
Постоянный и временный вид на жительство дают иностранцам в Украине определенные и различные права, поэтому зарубежным гражданам следует понимать, что им позволено, а что – нет.
-
Сфера использования и особенности изготовления буклетов и брошюр
Великолепным способом предоставления информации о предлагаемых фирмой услугах или продукции являются брошюры и буклеты. Подобные полиграфические изделия, несмотря на доступную стоимость, отличаются очень презентабельным внешним видом, поэтому неизменно вызывают интерес у потенциальных клиентов или партнеров.
-
Широкоформатная печать: применение, особенности использования
Современная реклама просто невозможна без широкоформатной печати, которая широко применяется сегодня и не только в рекламе. Печать осуществляется практически на любой материал, обычно ширина печати от 1,0 м до 5м, что позволяет воплотить в жизнь даже самые смелые идеи.
-
Сущность нейролингвистического программирования и особенности его использования (часть2)
Путь нейролингвистического программирования к политической сфере был пройден быстро. Вскоре после возникновения НЛП попало в поле зрения военных и спецслужб. В декабре 1987 года руководство Пентагона рассмотрело доклад "О возможности использования НЛП для подготовки спецслужб и военных специалистов" (расходы США только на ее подготовку составили более полумиллиона долларов).
-
Успех приходит с push-up
Зачем женщине чему-либо учиться, если можно просто надеть лифчик с отличным push-up эффектом?Интересная промо-акция Wonderbra всполошила добрую часть женщин в букинистическом магазине.
-
Возможности практического использования сети Internet (Часть4)
Сегодня стремительный рост популярности таких технологий обуславливается тем, что потенциальный рынок оказания финансовых услуг на основе Internet-технологий является глобальным по своей природе. Internet позволяет банкам преодолевать препятствия, связанные с проведением финансовых операций с клиентами в географически отдаленных регионах, и тем самым существенно расширить границы своего бизнеса. Например, сегодня можно оформить кредит для бизнеса без залога, для этого достаточно заполнить на сайте заявку на кредит и ожидайте пока с Вами свяжутся для уточнения некоторых нюансов и подписани договора.
-
Возможности практического использования сети Internet (Часть3)
Из всего приведенного ранее (далеко не полному) перечню способов ведения электронного бизнеса с использованием Internet наиболее многообещающим и динамичным является электронная коммерция. В широком смысле под данным видом электронного бизнеса понимают весь спектр предоставляемых товаров и услуг, который характерен для обычного бизнеса. Уже сейчас становится очевидным тот факт, что Internet может рассматриваться как гигантский торговый и финансовый центр будущего.
-
Возможности практического использования сети Internet (Часть2)
Глобальная сеть Internet сегодня используется не только для обмена информационными сообщениями и для доступа к различным информационным ресурсам, все большее применение находят Internet-технологии для осуществления конкретных коммерческих операций. В данном контексте использования Internet и современных технологий информационного обмена позволит получить существенные преимущества благодаря сокращению расходов, ускорению различных бизнес-процессов, вследствие чего возрастет информационная привлекательность, общая доходность деятельности компаний или банков.
-
Возможности практического использования сети Internet (Часть1)
Глобальные информационные ресурсы, сосредоточенные в мировой сети Internet наряду с информационными службами нового поколения, можно рассматривать как прототип новой системы социальной коммуникации в рамках всего мирового сообщества. Уже сегодня создание и развитие сети считается едва ли не самым значительным изобретением XX века, позволил совершенно по-новому взглянуть на вопросы глобального информационного обмена, на организацию процессов поиска, обработки и хранения колоссальных объемов разнообразной информации.