Как выбрать площадку для размещения онлайн-рекламы?

Даже тщательно продуманная реклама может оказаться бесполезной, если неправильно выбрать место, где она разместится. В результате проделанная работа пойдёт насмарку, и добиться нужного результата не удастся.
Чтобы ничего подобного не происходило, нужно внимательно подойти к выбору рекламной площадки. Существует несколько критериев, на которые следует ориентироваться. При этом, если самостоятельный поиск вызывает сложности, можно посетить cpa-сеть https://saleeex.com/ и попросить помощи сотрудников компании. Впрочем, иногда можно обойтись и без стороннего вмешательства.
Первым делом при выборе площадки нужно посмотреть на количество активных пользователей, которые её посещают. Если сайт не пользуется популярностью и любовью окружающих, рассчитывать на большое число привлечённых с его помощью клиентов бессмысленно. Конечно, подобные площадки дешевле, и на них удастся сэкономить, но подобная экономия окажется вредной для продвижения бренда.
Второй критерий выбора – целевая аудитория. Чтобы не ошибиться с решением, первым делом определяется, для кого создавался рекламируемый бренд, кто станет основным клиентом. То есть, нужно создать примерный образ, на который стоит ориентироваться. Поле чего следует искать такие сайты и порталы, где основная часть посетителей похожа на созданный образ. Это позволит повысить эффективность рекламной кампании и привлечь новых клиентов. Если проигнорировать данное условие, то даже при размещении рекламы на популярном ресурсе с большим трафиком эффект от демонстрации баннера окажется незначительным.
Третьим критерием, на который стоит ориентироваться, станет контент, размещённый на выбранной площадке. Он прямо влияет на имидж бренда и привлекает или отталкивает клиентов. Нужно проследить, чтобы на выбранной площадке не было оскорбительных или противозаконных материалов, а размещённые тексты и посты – грамотными, продуманными и осмысленными. Чем качественнее контент, тем больше аудитория и активнее ход рекламной кампании.
К сказанному нужно добавить, что выбирать рекламную площадку придётся ни один раз. Рекламодатель обязан постоянно отслеживать количество и качество привлечённого трафика и, если результаты окажутся неудовлетворительными, следует задуматься о замене сайта. Тем более, на основе полученной информации удастся уточнить целевую аудиторию и исключить ошибки.
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