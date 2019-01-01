3 главных способа раскрутить видео на YouTube и получить внимание зрителей в 2020 году.

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С целью раскрутки видео на YouTube используются несколько способов (как бесплатных, так и платных), которые относятся к трём категориям.
1 Оптимизация видео перед продвижением
Данную проблему надлежит решать системно и комплексно. Для этого стоит популяризировать не конкретный ролик, а полностью весь канал. Но так как целое складывается из частей, придётся оптимизировать каждое вновь добавляемое видео. По умолчанию придерживайтесь следующих принципов:
- Регулярности. Если уж вы взялись за это серьёзное дело, без длинных пауз периодически размещайте контент. Лучше всего выбрать для этого определённые дни недели.
- Корректности и ясности. Название файла должно максимально точно отражать суть его содержания благодаря удачно выбранному анкору. Также обязательно наличие описания до 5 тыс. знаков, причём идея должна содержаться в первом абзаце (250-300 знаков).
- Маркирования. Пропишите 10-15 тематических тегов для перелинковки в порядке приоритетности (до 500 знаков), руководствуясь vidIQ.
- Анонсирования. Добавьте миниатюру с броским дизайном и заметным шрифтом, передающую тему ролика и дополняющую его название.
- Императивности. Помимо ключа в начальной форме, заголовок должен вмещать призыв, вопрос, побуждение («смотри», «давай», «как», пр.).
- Узнаваемости. Снабжайте материал иными сопутствующими атрибутами, способствующими его «оборачиваемости» – тайм-кодом; ссылками на контакты в соцсетях и в описании; заставками на похожие видео и подписку.
- Схематичности. Чтобы повысить количество просмотров ролика пользователем, разбавляйте контент подсказками с привязкой к тематике. Эффективнее всего это работает в последней трети видео.
- Понятности и доступности. Внедряйте «ключевики» в субтитры. При длинном ролике иногда невозможно прописать все субтитры, поэтому закажите их у стороннего источника или добавьте несколько первых предложений с вхождением ключевых фраз.
Итак, видеофайл почти готов. Остаётся только добавить его в тематический плейлист, который также должен оптимизироваться под ключевые фразы, и обнародовать. Публиковать предпочтительней днём и вечером, особенно в прайм-тайм (с 16 до 21 часов).
Грамотная настройка и регулировка даёт возможность угодить в формат поисковика с последующим уверенным набором посещений.
2 Самостоятельное продвижение (бесплатное)
Если вы не располагаете свободными средствами для раскрутки, помогут несколько ценных рекомендаций. Лавины просмотров от них в итоге ждать всё-таки не стоит, однако если следовать им в первые часы после размещения, это принесёт свои позитивные плоды.
- Внимательно изучите ролик от начала до конца, создайте комментарий (например, поставьте вопрос целевой аудитории и призовите к обсуждению), закрепите его. Отметьтесь симпатией.
- Сделайте репост в собственных аккаунтах (прежде всего – Facebook, Twitter), подключите друзей. Следите за тем, чтобы просмотры происходили и с него тоже.
- Вмонтируйте ролик в персональный веб-ресурс, подобрав под него тематический текст либо страницу.
- Отправьте рассылку с видео по локальной сети.
- Распространите ссылку на него, чтобы знакомые отреагировали и, в свою очередь, поделились этой новостью со своими знакомыми.
Таким образом, самостоятельный метод будет способствовать набору лайков, комментов, репостов в первые часы.
3 Стороннее продвижение (платное)
Сторонний метод автоматически позволит получать просмотры и обеспечит гарантированную активность посредством:
- Google Ads. Вряд ли кто-то сегодня будет оспаривать продуктивность таргетов Google Рекламы. Однако данная версия рассчитана на продвинутых юзеров, так как система насчитывает около пяти сотен настроек, которые следует применить со знанием дела, в противном случае не исключён банальный слив бюджета. Так что придётся обращаться к спецам.
- Сервиса пользовательских активностей. Накрутки ведут в бан, хотя порой для форсажа по правильному заданию прибегают к помощи сервиса «живой» активности.
- Посева видео. Чтобы не распыляться, размещайте свой продукт исключительно в местах скопления его истинного адресата – целевой аудитории. Если вы, допустим, тренер, не стоит зацикливаться на кулинарных группах домохозяек. Искать площадки надлежит вручную, а заключать договоры – индивидуально. Автоматические сервисы лучше обходить стороной, ведь на поверку они слабо держат аудиторию, и активность зрителей довольно быстро затухает, что лишь навредит продвижению.
- Партнёрской коллаборации. Не стесняйтесь сотрудничать с каналами-смежниками. Скажем, если вы выпускаете оконные и балконные рамы, канал по застройке или ремонту жилья подойдёт как нельзя лучше.
Подведём итоги
Чтобы ваш «шедевр» увидело как можно больше глаз, аккуратно оптимизируйте его с подключением различных методов раскрутки на YouTube. Правда, редко когда бесплатных приёмов оказывается достаточно, поэтому не забывайте о поговорке «скупой платит дважды».
Но самое главное – пожалуйста, запомните аксиому: никакая, даже самая изощрённая технология не поможет продвинуть ролик, если он неинтересен, бесполезен, да ещё к тому же и бездарно снят.
По материалам - https://advazo.ru
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