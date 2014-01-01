Комплексное продвижение сайта в интернете и внедрение новейших Digital-инструментов

Любому онлайн-бизнесу нужен стабильный рост продаж через все приемлемые каналы привлечения аудитории — сайт, соцсети, рассылки, поисковые системы и пр. Каждый отдельный канал может неплохо приводить новых пользователей и потенциальных покупателей на сайт.
Комплексное продвижение не нужно, если не стоит задача масштабировать бизнес, вы не готовы инвестировать в продвижение сайта, если используете всего пару каналов для продвижения и не думаете об оптимизации своих расходов. Но все каналы при комплексном продвижении дают возможность охватить максимальное число подходящих потенциальных клиентов и продать им в разы больше товаров/услуг — тем самым причинять пользу покупателям конкретного бренда и увеличивать прибыль бизнесу.
SEO-оптимизация сайта – комплекс мер, направленных на повышение его позиций в поисковой выдаче Яндекс, Google, других систем по специально подобранным запросам. Их цель – увеличение посещений веб-страниц и, соответственно, конверсионных действий.
Уже более 10 лет профессионалы Digital – агентства IPG помогают автоматизировать отделы продаж и маркетинга, внедряя новейшие инструменты и используя аналитический подход в каждом конкретном случае, способствуя развитию и масштабности любого бизнеса. Более конкретную информацию об агентстве и предоставляемых услугах можно посмотреть по ссылке: https://ipgpromo.ru/
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Внедрение CRM и автоматизации бизнес-процессов компании имеет свои неоспоримые преимущества. Это работа с входящими обращениями и входящие звонки.Битрикс24 - это одна из немногих CRM-систем, которая имеет функционал IP-телефонии. Таким образом, внедрив CRM-систему, каждый входящий звонок в Вашу компанию будет регистрироваться либо как новый клиент (если его нет в базе), либо закрепляться за карточкой уже существующего клиента. Звонок будет перенаправляться непосредственно на того менеджера, который был ответственным за этого клиента, а сам телефонный разговор будет записываться и хранится в формате MP3.
Пользователи любят делать покупки в Сети. Для этого не нужно выходить из дома и стоять в очереди. Единственное необходимое условие — подключение к интернету. Однако при оформлении сайта следует избегать некоторых негативных моментов, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей. Правильно составленный каталог — половина успеха.
Для облегчения поиска товары разбивают на категории. Например, перед тем как повысить уровень продаж в интернет-магазине зимней одежды, нужно произвести сортировку товаров, создав отдельные вкладки для пальто, шуб, курток и т. д. Их, в свою очередь, делят на группы по материалам, производителям, размерам.
Крупные компьютерные компании, даже целые индустрии, не стесняются прибегать к слугам оптимизаторов, когда речь касается лидирующего положения на рынке услуг. Большие компании постоянно расширяют круг интересующих их вопросов, стараясь непременно охватить всё более многочисленную аудиторию. Вот и сейчас, корпорация Микрософт, предлагая свой уникальный «Zune HD», продвигает несколько целевых запросов в ведущих поисковых системах США.
Этот факт, в очередной раз подчёркивает плодотворность поискового продвижения сайта, как основную или дополнительную рекламу бизнеса. В случае с Микрософтом, оптимизация конечно является лишь дополнительной мерой, ведь компания регулярно рекламирует себя в многочисленных средствах массовой информации, не исключая и телевизионную рекламу.
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Что включает в себя комплексное продвижение сайтов
Пока многие еще думают, как увеличить продажи и привлечь новых клиентов в бизнес, самые смелые и предприимчивые продвигают сайт в интернете. Делается это для того, чтобы именно целевая аудитория узнавала о вашем существовании в сети.
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Тина Канделаки и студенты РЭУ Плеханова обсудили внедрение блокчейна в СМИ
3 апреля 2018 года в РЭУ имени Г.В. Плеханова генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», известный российский медиаменеджер Тина Канделаки и будущие экономисты обсудили проблемы современного медиапространства и внедрение блокчейна в СМИ.
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Инновационный продукт: вывод на рынок с помощью digital инструментов
Команда агентства Tribal Worldwide, Kyiv реализовала digital кампанию по продвижению украинского инновационного продукта компании Whirl ТМ – Nasal Booster.
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PR Partner продолжит комплексное продвижение проекта SocialKey Ads и компании Digital Society Laboratory
PR-агентство PR Partner продлило договор на информационно-консультационное обслуживание проекта SocialKey Ads, а также заключило договор с компанией-владельцем — Digital Society Laboratory (DSL).
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ФАС поддержала внедрение переносимости фиксированных номеров
Многие чиновники и операторы пока относятся к этой идее скептически.
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10 инструментов digital-маркетинга, о которых можно забыть
В любом деле важно знать не только куда нужно прикладывать основные усилия, но и на что не стоит расходовать ресурсы.Социальные сети — очень динамичная среда, и зачастую инструменты, актуальные вчера, сегодня не работают. Не все и не сразу узнают об этом и в результате тратят ресурсы на заведомо неэффективные каналы.
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Что подразумевает комплексное продвижение сайта?
На данный момент раскрутка сайта является неизменным атрибутом его успеха. Она может осуществляться различными способами, однако, самым верным решением продвижения сайта является комплексный подход!
Главные особенности комплексного подхода заключаются в следующем:
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Продвижение сайта в поисковых системах, с чего начать продвижение сайта?
Если у Вас есть сайт и Вы планируете с помощью своего сайта продавать, Вам обязательно стоит прочесть данную статью до конца. В этой статье мы разберемся, что такое продвижение сайта и что такое продвижение сайтов в поисковых системах.
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Комплексное продвижение сайта: важный пункт – хороший контент
Известно, что странички в всемирной паутине в большинстве своем создаются с целью что-либо продать или распространить какую-либо идею. А чтобы достигнуть этой ступеньки требуется, чтобы ссылку открывало как можно больше покупателей. В силу этих причин так нужно грамотное наполнение контентом корпоративного сайта, могущее вызвать интерес к услугам компании.
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Publicity Creating заключен контракт на комплексное продвижение компании Ликонд
Publicity Creating заключен годовой контракт на комплексное PR-продвижение компании «Ликонд» - ведущего оператора премиум-сегмента на кондиционерном рынке Украины. «Ликонд» является официальным поставщиком климатической техники ТМ Daikin (Япония).