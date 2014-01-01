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Комплексное продвижение сайта в интернете и внедрение новейших Digital-инструментов

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Комплексное продвижение сайта в интернете и внедрение новейших Digital-инструментов
Любому онлайн-бизнесу нужен стабильный рост продаж через все приемлемые каналы привлечения аудитории — сайт, соцсети, рассылки, поисковые системы и пр. Каждый отдельный канал может неплохо приводить новых пользователей и потенциальных покупателей на сайт.
Комплексное продвижение не нужно, если не стоит задача масштабировать бизнес, вы не готовы инвестировать в продвижение сайта, если используете всего пару каналов для продвижения и не думаете об оптимизации своих расходов. Но все каналы при комплексном продвижении дают возможность охватить максимальное число подходящих потенциальных клиентов и продать им в разы больше товаров/услуг — тем самым причинять пользу покупателям конкретного бренда и увеличивать прибыль бизнесу.
SEO-оптимизация сайта – комплекс мер, направленных на повышение его позиций в поисковой выдаче Яндекс, Google, других систем по специально подобранным запросам. Их цель – увеличение посещений веб-страниц и, соответственно, конверсионных действий.
  Уже более 10 лет профессионалы Digital – агентства IPG  помогают автоматизировать  отделы продаж и маркетинга, внедряя новейшие инструменты  и используя аналитический подход в каждом конкретном случае, способствуя развитию и масштабности любого бизнеса. Более конкретную информацию об агентстве и предоставляемых услугах можно посмотреть по ссылке: https://ipgpromo.ru/.
 Внедрение CRM и автоматизации бизнес-процессов компании имеет свои неоспоримые преимущества. Это работа с входящими обращениями и входящие звонки.Битрикс24 - это одна из немногих CRM-систем, которая имеет функционал IP-телефонии. Таким образом, внедрив CRM-систему, каждый входящий звонок в Вашу компанию будет регистрироваться либо как новый клиент (если его нет в базе), либо закрепляться за карточкой уже существующего клиента. Звонок будет перенаправляться непосредственно на того менеджера, который был ответственным за этого клиента, а сам телефонный разговор будет записываться и хранится в формате MP3.
Пользователи любят делать покупки в Сети. Для этого не нужно выходить из дома и стоять в очереди. Единственное необходимое условие — подключение к интернету. Однако при оформлении сайта следует избегать некоторых негативных моментов, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей. Правильно составленный каталог — половина успеха.
 Для облегчения поиска товары разбивают на категории. Например, перед тем как повысить уровень продаж в интернет-магазине зимней одежды, нужно произвести сортировку товаров, создав отдельные вкладки для пальто, шуб, курток и т. д. Их, в свою очередь, делят на группы по материалам, производителям, размерам.
Крупные компьютерные компании, даже целые индустрии, не стесняются прибегать к слугам оптимизаторов, когда речь касается лидирующего положения на рынке услуг. Большие компании постоянно расширяют круг интересующих их вопросов, стараясь непременно охватить всё более многочисленную аудиторию. Вот и сейчас, корпорация Микрософт, предлагая свой уникальный «Zune HD», продвигает несколько целевых запросов в ведущих поисковых системах США.

Этот факт, в очередной раз подчёркивает плодотворность поискового продвижения сайта, как основную или дополнительную рекламу бизнеса. В случае с Микрософтом, оптимизация конечно является лишь дополнительной мерой, ведь компания регулярно рекламирует себя в многочисленных средствах массовой информации, не исключая и телевизионную рекламу.


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