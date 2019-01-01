Автобиллборд в рекламе

Депутаты разрешили сравнивать в рекламе свой товар с продукцией конкурентов Производитель сможет использовать в рекламе изображения, ссылки на товар, с которым осуществляет сравнение, а также наименование конкурента, деятельность или товар которого сравниваются.

Что важно знать о контекстной рекламе Ни для кого не есть большой секрет в том, что основным инструментом для привлечения покупателей и осуществления продаж является реклама. Каждый владелец бизнеса или предприниматель, предлагающий свои товары и услуги, пытается донести информацию о них потенциальным клиентам любым доступным способом.

Для чего нужны конференции по рекламе Потребительский рынок и его информационная насыщенность несет в себе ежедневные изменения. Разнообразие предлагаемых товаров и услуг свидетельствует о жесткой конкурентной борьбе за внимание потребителя. Рекламные коммуникации в немаловажной степени определяют наш образ и стиль жизни. В последние годы одновременно с возрастанием роли маркетинга повысилась роль маркетинговых коммуникаций.

Использование светодиодов в рекламе За последние 5 лет светодиоды существенно потеснили люминесцентные и неоновые лампы из рекламной сферы за счет существенно лучших технических и эксплуатационных характеристик. Использование светодиодов в рекламных вывесках, лайтбоксах и т.д. позволяет сделать вашу рекламу более эффектной за счёт высокой яркости свечения и различных световых эффектов, а также экономит существенные средства за счет снижения расхода электроэнергии и отсутствия необходимости в обслуживании.

Брутальные финны кричат о чувствительности мужчин в рекламе Philips Philips продолжает тренд разрушения стереотипов о мужчинах в рекламе бритвенных принадлежностейКомпания Philips совместно с агентством Ogilvy London разработала рекламную кампанию для Финляндии, где группа мужчин кричит о своей чувствительности, пишет портал AdAge.

PPC Day: ІX ежегодная онлайн-конференция по контекстной рекламе Хотите узнать, как извлекать максимальный эффект из рекламы и как не потратить бюджет впустую? Тогда это мероприятие точно заинтересует вас! 13 июня Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts организовывают бесплатную онлайн-конференцию PPC Day, которая посвящена самым эффективным и динамичным способам продвижения товаров и услуг в сети – контекстной и таргетированной рекламе.

Как и сколько можно заработать на рекламе в Инстаграм? Простое приложение, где любой пользователь имеет возможность создать профиль и публиковать свои фото, за последние несколько лет набрало настолько серьезные обороты, что все люди начали активно задавать вопрос о том, как и сколько можно зарабатывать на рекламе в Инстаграм.

В рекламе Vanish подчеркнули силу отбеливателя для белья Глобальный бренд, который специализируется на удалении пятен с одежды и отбеливании, выпустил печатную кампанию от BETC São Paulo. Бренд решил донести идею о том, что белая одежда становится настолько чистой, что исчезает на белом фоне. Героями принтов стали врач, шеф-повар и спортсмен каратэ.

21 мая в Москве в третий раз пройдет AdIndex City Conference — самое масштабное весеннее событие в российской рекламе Редакция AdIndex приглашает рекламистов и маркетологов стать частью индустриального однодневного нетворкинга. С утра до вечера рекламный город-фестиваль будет обсуждать индустриальные вопросы: проблемы, тренды, новые технологии и многое другое.