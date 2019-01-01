Автобиллборд в рекламе

Брендирование автотранспорта – один из современных видов наружной рекламы, подразумевающий нанесение рекламного сообщения на автомобили. Преимущества этого вида заключаются в экономии средств на аренду рекламного места, охвате большой разнородной аудитории и ненавязчивости.
Такой метод очень удобен для тех компаний, в распоряжении которых имеется собственный автопарк, в противном случае на правах аренды можно использовать автомобили сторонних организаций.
Интересное и яркое изображение невольно бросается в глаза и привлекает внимание многих, а если добавить запоминающийся слоган, то это дополнительно сделает ваш бренд более узнаваемым. При этом необходимо помнить, что любая реклама отвечает за вашу репутацию, поэтому стоит подойти к разработке дизайна рекламы для автомобиля серьезно и при необходимости обратиться к специалистам. Это можно сделать, перейдя по ссылке reklamagazel.ru
.
Реклама на автомобилях традиционно реализуется через мобильный билборд, который представляет собой рекламный щит, надежно закрепленный на борту авто. Главным преимуществом подобной рекламы можно назвать то, что автоафиша или автобилборд не привязан к определенному месту. Так, по желанию заказчика брендмобиль быть может не только припаркованным там, где укажет клиент, но и курсировать по всему городу, демонстрируя свой автобаннер, как можно большему числу пешеходов и водителей.
Рекламу, размещенную на бортах авто, применять стали относительно недавно, однако даже несмотря на «молодость» она уже успела занять свою нишу в рекламной индустрии, показывая действительно неплохие результаты и буквально приковывая к себе внимание людей. Все дело в том, что многие современные горожане научились попросту игнорировать стационарные рекламные щиты, тогда как не обратить внимание на автобилборд заметно сложнее. Дело в том, что такая реклама находится в движении или стационарно размещена в наиболее выгодном и непривычном месте. Все это значит, что шанс быть увиденной у подобной авторекламы гораздо выше.
В отличие от рекламы, размещаемой на городском транспорте щиты располагаются на специально оборудованных машинах.
Это позволяет гораздо точнее определять район показа рекламы, выбирать время ее демонстрации, позволяя существенно повысить эффективность рекламных акций. Вы сами сможете выбрать необходимый маршрут, отметите места и время стоянок каждого автомобиля с размещенной на нем Вашей рекламой. Сами владельцы мобильных билбордов считают их эффективными носителями наружной рекламы. Мобильный билборд имеет такие синонимы, как автоафиша, автореклама, автобилборд, рекламный мобиль… Специалисты отмечают, что отдача от такой авторекламы гораздо выше, чем от обычной.
-
Депутаты разрешили сравнивать в рекламе свой товар с продукцией конкурентов
Производитель сможет использовать в рекламе изображения, ссылки на товар, с которым осуществляет сравнение, а также наименование конкурента, деятельность или товар которого сравниваются.
-
Что важно знать о контекстной рекламе
Ни для кого не есть большой секрет в том, что основным инструментом для привлечения покупателей и осуществления продаж является реклама. Каждый владелец бизнеса или предприниматель, предлагающий свои товары и услуги, пытается донести информацию о них потенциальным клиентам любым доступным способом.
-
Для чего нужны конференции по рекламе
Потребительский рынок и его информационная насыщенность несет в себе ежедневные изменения. Разнообразие предлагаемых товаров и услуг свидетельствует о жесткой конкурентной борьбе за внимание потребителя. Рекламные коммуникации в немаловажной степени определяют наш образ и стиль жизни. В последние годы одновременно с возрастанием роли маркетинга повысилась роль маркетинговых коммуникаций.
-
Использование светодиодов в рекламе
За последние 5 лет светодиоды существенно потеснили люминесцентные и неоновые лампы из рекламной сферы за счет существенно лучших технических и эксплуатационных характеристик. Использование светодиодов в рекламных вывесках, лайтбоксах и т.д. позволяет сделать вашу рекламу более эффектной за счёт высокой яркости свечения и различных световых эффектов, а также экономит существенные средства за счет снижения расхода электроэнергии и отсутствия необходимости в обслуживании.
-
Брутальные финны кричат о чувствительности мужчин в рекламе Philips
Philips продолжает тренд разрушения стереотипов о мужчинах в рекламе бритвенных принадлежностейКомпания Philips совместно с агентством Ogilvy London разработала рекламную кампанию для Финляндии, где группа мужчин кричит о своей чувствительности, пишет портал AdAge.
-
PPC Day: ІX ежегодная онлайн-конференция по контекстной рекламе
Хотите узнать, как извлекать максимальный эффект из рекламы и как не потратить бюджет впустую? Тогда это мероприятие точно заинтересует вас! 13 июня Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts организовывают бесплатную онлайн-конференцию PPC Day, которая посвящена самым эффективным и динамичным способам продвижения товаров и услуг в сети – контекстной и таргетированной рекламе.
-
Как и сколько можно заработать на рекламе в Инстаграм?
Простое приложение, где любой пользователь имеет возможность создать профиль и публиковать свои фото, за последние несколько лет набрало настолько серьезные обороты, что все люди начали активно задавать вопрос о том, как и сколько можно зарабатывать на рекламе в Инстаграм.
-
В рекламе Vanish подчеркнули силу отбеливателя для белья
Глобальный бренд, который специализируется на удалении пятен с одежды и отбеливании, выпустил печатную кампанию от BETC São Paulo. Бренд решил донести идею о том, что белая одежда становится настолько чистой, что исчезает на белом фоне. Героями принтов стали врач, шеф-повар и спортсмен каратэ.
-
21 мая в Москве в третий раз пройдет AdIndex City Conference — самое масштабное весеннее событие в российской рекламе
Редакция AdIndex приглашает рекламистов и маркетологов стать частью индустриального однодневного нетворкинга. С утра до вечера рекламный город-фестиваль будет обсуждать индустриальные вопросы: проблемы, тренды, новые технологии и многое другое.
-
Социальной рекламе против СПИДа нашлось место в наружной рекламе
Социальная реклама против СПИДа «СНІД - не порушуй Правил!» получила жизнь в наружной рекламе, несмотря на предвыборную кампанию и трудности, которые возникают при размещении некоммерческого продукта.