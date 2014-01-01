«Близкие люди»: новая рекламная кампания Билайн и Contrapunto с участием Ирины Горбачевой и Виктора Хориняка

Вчера

Билайн и Contrapunto представляют новую рекламную кампанию в поддержку новой тарифной линейки «Близкие люди». Главными героями нового ролика стали видеоблогер Ирина Горбачева и популярный российский актер кино и сериалов Виктор Хориняк.

Семейные переговоры по телефону порой превращаются в большое количество звонков друг другу и бесконечные обсуждения, ведь в жизни нет ничего важнее общения с близкими.

Новый ролик Contrapunto показывает, что какой бы важной и животрепещущей ни была бы тема, можно всегда договориться, потому что с тарифом «Близкие люди» родные и близкие могут звонить друг другу безлимитно.

Ролик стал первым этапом масштабной рекламной кампании в поддержку запуска линейки семейных тарифов «Близкие люди». Теперь вся семья может общаться по-новому - ни в чем себя не ограничивая, потому что Билайн сделал общение с близкими неограниченным.

Чтобы наглядно показать, какой может быть современная семья с Билайн, креативное агентство ввело нового и неожиданного члена семьи – забавного говорящего Робота.

Юлиан Суетин, креативный директор Contrapunto: «Дружелюбный и ироничный Робот, который становится полноценным членом семьи – это метафора современных технологий, которые плотно вошли в нашу жизнь».

На роль современных родителей были выбраны яркие и талантливые молодые актеры – маму сыграла актриса театра и кино, видеоблогер Ирина Горбачева, а на роль папы был выбран популярный российский актер кино и сериалов Виктор Хориняк.

Кампания стартовала 10 февраля на ТВ, в digital и OOH.





Состав творческой группы:

ПАО «ВымпелКом» (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова

Продюсер — Дмитрий Лашкин





Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Юлиан Суетин

Старший копирайтер — Ольга Гусарова

Старший арт-директор — Артем Поздняков

Директор по работе с клиентами – Вика Канина

Руководитель группы по работе с клиентами – Альбина Бекмансурова

Менеджер по работе с клиентами – Дарья Авдонина

Продюсер – Андрей Шкатов

Стратегический директор – Екатерина Горяева



The Marketing Arm (работа со звёздами)

Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая

Менеджер по работе с селебрити — Елизавета Дикусар



BAZELEVS (продакшн)

Режиссер – Александр Бах



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О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

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