«Близкие люди»: новая рекламная кампания Билайн и Contrapunto с участием Ирины Горбачевой и Виктора Хориняка
Вчера
Билайн и Contrapunto представляют новую рекламную кампанию в поддержку новой тарифной линейки «Близкие люди». Главными героями нового ролика стали видеоблогер Ирина Горбачева и популярный российский актер кино и сериалов Виктор Хориняк.
Семейные переговоры по телефону порой превращаются в большое количество звонков друг другу и бесконечные обсуждения, ведь в жизни нет ничего важнее общения с близкими.
Новый ролик Contrapunto показывает, что какой бы важной и животрепещущей ни была бы тема, можно всегда договориться, потому что с тарифом «Близкие люди» родные и близкие могут звонить друг другу безлимитно.
Ролик стал первым этапом масштабной рекламной кампании в поддержку запуска линейки семейных тарифов «Близкие люди». Теперь вся семья может общаться по-новому - ни в чем себя не ограничивая, потому что Билайн сделал общение с близкими неограниченным.
Чтобы наглядно показать, какой может быть современная семья с Билайн, креативное агентство ввело нового и неожиданного члена семьи – забавного говорящего Робота.
Юлиан Суетин, креативный директор Contrapunto: «Дружелюбный и ироничный Робот, который становится полноценным членом семьи – это метафора современных технологий, которые плотно вошли в нашу жизнь».
На роль современных родителей были выбраны яркие и талантливые молодые актеры – маму сыграла актриса театра и кино, видеоблогер Ирина Горбачева, а на роль папы был выбран популярный российский актер кино и сериалов Виктор Хориняк.
Кампания стартовала 10 февраля на ТВ, в digital и OOH.
Состав творческой группы:
ПАО «ВымпелКом» (клиент)
Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова
Продюсер — Дмитрий Лашкин
Contrapunto (креатив)
Креативный директор — Юлиан Суетин
Старший копирайтер — Ольга Гусарова
Старший арт-директор — Артем Поздняков
Директор по работе с клиентами – Вика Канина
Руководитель группы по работе с клиентами – Альбина Бекмансурова
Менеджер по работе с клиентами – Дарья Авдонина
Продюсер – Андрей Шкатов
Стратегический директор – Екатерина Горяева
The Marketing Arm (работа со звёздами)
Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая
Менеджер по работе с селебрити — Елизавета Дикусар
BAZELEVS (продакшн)
Режиссер – Александр Бах
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