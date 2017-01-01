Банк Хоум Кредит запустил новую рекламную кампанию с Гариком Харламовым
Вчера
Банк Хоум Кредит запустил новую рекламную кампанию, приуроченную к гендерным праздникам — 23 февраля и 8 марта. Лицом кампании вновь стал известный российский актер и шоумен Гарик Харламов, с которым банк сотрудничал в 2019 году.
Креатив кампании построен на борьбе с бесполезными формальными подарками к гендерным праздникам. Герой Гарика Харламова рассуждает: лучше купить хороший подарок в рассрочку, чем приносить любимому мужчине очередные носки, а даме сердца – три хилых тюльпанчика. Креатив подкрепляется выгодным предложением: акцией, по которой банк предоставляет 10 месяцев рассрочки на покупки у партнеров новым клиентам, оформившим карту «Свобода» до 10 марта 2020 года.
Рекламу будут транслировать на ТВ и в онлайн-каналах. Причем для каждого медиа разработаны уникальные варианты креатива. Телезрители увидят, как Гарик в фирменной манере без заморочек предлагает не дарить носочки и цветочки, а воспользоваться картой рассрочки Свобода. А пользователи в интернете смогут выбрать, какой подарок получит Гарик, и убедятся, что шоумен безжалостно уничтожает банальности самыми изощренными способами, это надо видеть!
«Рекламная кампания с Гариком Харламовым, которую мы провели в прошлом году, стала очень успешной для нашего банка. Продажи рекламируемых продуктов существенно выросли. Яркий и харизматичный образ Гарика оказался близким и понятным нашей целевой аудитории. Поэтому мы решили продолжить сотрудничество с артистом. И с его помощью напомнить нашим клиентам о возможности приобрести полезные и продуманные подарки близким по нашей карте рассрочки «Свобода» без процентов и переплат у многочисленных партнеров банка по всей России», - прокомментировала Мария Бурак, директор департамента маркетинга и маркетинговых коммуникаций Банка Хоум Кредит.
За креатив кампании отвечали команды агентства Wunderman Thompson Moscow/Neighborhood и Банка Хоум Кредит
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Банк Хоум Кредит запустил интерактивную рекламную кампанию «Свобода от скучных подарков», приуроченную к 23 февраля и 8 марта. Банк помогает выбрать интересный и не банальный подарок при помощи интернет-сервиса «Подаринатор» и игры «Легко ли вам угодить с подарком?». Бонус: в период праздников всех клиентов ждет акция по картам рассрочки Банка Хоум Кредит.
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