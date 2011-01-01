Попробуй догони: Том и Джерри в Reebok

Спортивный бренд Reebok и медиагигант Warner Bros. создали коллекцию одежды и обуви для взрослых и детей, главными героями которой стали любимчики нескольких поколений Том и Джерри.
Кроссовки Club C Revenge x Jerry от Reebok оценят поклонники маленького, но остроумного мышонка Джерри. Верх из мягкой замши песочного цвета с розовыми и желтыми вставками напоминает норку мышонка.
Также в игривую коллекцию от Reebok вошли унисекс-модели текстиля: футболки, платье с капюшоном, свитшоты и худи с яркими принтами и символикой Тома и Джерри.
Коллекция Reebok x Tom & Jerry поступит в продажу в ограниченном количестве 15 февраля в фирменные магазины Reebok в г. Киев (Gulliver, ЦУМ), г. Одесса (ТPЦ City Center), г. Харьков (ТРЦ Караван).
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