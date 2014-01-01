Продвижения телеграм канала

Одним из самых популярных мессенджеров на пост пространстве СССР в последние годы стал Telegram. Привлекателен он для аудитории тем что, вы просто и без рекламы можете зайти и обменяться сообщением с нужным вам человеком. Но это далеко не все его возможности.

Как избежать отписки пользователей

Для начала нужно проработать тематику вашего канала, потом сделать так что бы он был легко воспринимаем пользователями. После этих небольших пунктов стоит приступить к следующим, таким как:

Составление графика выхода постов в вашем Telegram-канале

Определение размерности постов (longread или короткий пост)

Определить ЦА (целевую аудиторию)

Стоит понимать, что лонгрид – это материал с большим количеством текста, который разбавляется изображениями и видео. В свою очередь он буде интересен ЦА той пользователи которой пользуют планшетами и ноутбуками и т.д.

Но в связи с увеличением количества трафика со смартфонов, стоит обратить внимание на короткие посты. Ведь большая часть людей читает их едя на работу или попивая чашечку кофе. А также не стоит пренебрегать своими конкурентами, ведь если вы еще совсем «молодой канал» у вас есть отличная возможность договориться о взаимопиаре.

Не игнорировать социальные сети

Не стоит также игнорировать такие социальные сети Facebook, Одноклассник и VK, на этих ресурсах существуют группы на которые пользователи добавляют интересный контент и заметки с разных каналов и площадок. Вы можете самостоятельно добавлять туда свои посты с указанием ссылки на ваш канал.

Так же сейчас существует большое количество Telegram-каталогов, которые помогают пользователю найти интересующий его канал по тематике и отсортировать по его по типу.

Так для понимания того ка будит выглядеть ваш контент на канале есть специализированный сервис, который предоставляет вам возможность видеть, как он будет выглядеть в формате поста. В большей части они бесплатны.

Не забывайте, что цель любого рода Telegram- каналов донести информацию до пользователя. Поэтому стоит учесть много факторов таких как:

Правильное форматирование текста и расставленные акцентов в нем

Наличие изображения или видео

Присутствие гиперссылки

Кнопки под постом

Опросы

Все это при должном анализе, даст вам понимание того, насколько ваши пользователи вовлечены в канал и какие именно посты являться более актуальными и интересными для них.

Стоит запомнить самый главный момент, всегда интересуйтесь у своих пользователей что им интересно и в каком формате им больше нравиться получать предлагаемый вами контент это поможет вам продвинуть свой телеграмм. Не забывайте регистрировать свой канал в каталогах Tgstat, Telegros, Tlgrm это даст вам возможность расширить аудиторию.