Тинькофф запускает брендированные наклейки с кэшбэком для ресторанов по всей России
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Тинькофф запускает серию брендированных наклеек на двери и витрины ресторанов по всей России, в которых клиенты могут получить кэшбэк или просто забронировать столик через мобильное приложение Тинькофф или на сайте Tinkoff.ru.
Сейчас такие наклейки с размером кэшбэка уже можно встретить на дверях и витринах в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время они также появятся в других регионах России.
На каждой наклейке размещен QR-код, сканировав который, можно перейти на страницу ресторана в мобильном приложении Тинькофф и сразу оформить бронь на ближайшее доступное время.
На сегодняшний день количество партнеров Тинькофф превышает 500 ресторанов, в которых клиенты могут получить кэшбэк до 33% (размер кэшбэка индивидуален для каждого заведения). Чтобы получить кэшбэк, нужно забронировать столик через приложение или сайт Tinkoff.ru и расплатиться в ресторане картой Тинькофф.
В ближайшее время яркие желтые наклейки будут появляться и в других ресторанах, в которых можно забронировать столик через Тинькофф. Сейчас их количество превышает 6 000 по всей стране.
Анна Михина, вице-президент Тинькофф по лайфстайл-сервисам: «Как правило, в мире наклейки на ресторанах говорят о качестве кухни или высокой оценке клиентов и экспертов. В России теперь к ним добавятся еще и яркие желтые наклейки от Тинькофф, которые будут означать сразу две вещи: конкретно вот этот ресторан технологичен, и тут можно получить хороший кэшбэк. А чтобы забронировать столик - нужно лишь сканировать код или сделать несколько кликов в приложении Тинькофф. В наших планах — разместить эти наклейки во всех лучших ресторанах по всей России».
Сервис «Рестораны» работает в мобильном приложении Тинькофф с 2017 года, он также доступен на сайте Tinkoff.ru. В нем можно забронировать рестораны в более 100 городах по всей России. Заведение можно выбрать по нескольким критериям — по названию, типу кухни, среднему чеку или наличию и размеру кэшбэка. Для этого можно настроить соответствующие фильтры, воспользоваться поисковой строкой или обратиться за помощью к голосовому помощнику Олегу. Клиенты также могут заказать такси до выбранного ресторана из приложения Тинькофф. В скором времени в него будет интегрирован сервис CloudTips, чтобы клиенты могли оставлять безналичные чаевые.
Экосистема Тинькофф
Тинькофф — финансовая онлайн-экосистема, выстроенная вокруг потребностей клиента.
Экосистема Тинькофф предоставляет полный спектр финансовых услуг для частных лиц и для бизнеса. Особое внимание Тинькофф уделяет развитию лайфстайл-банкинга: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и многое другое.
Все сервисы Тинькофф доступны через мобильные приложения и сайт Tinkoff.ru.
Тинькофф не имеет отделений: сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, а клиенты обслуживаются через онлайн-каналы и контакт-центр. Во всех коммуникациях Тинькофф активно использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, более 30% обращений клиентов в чатах обрабатывается без участия сотрудников банка.
Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем Тинькофф разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты.
Ядром экосистемы является основанный в 2006 году Тинькофф Банк — крупнейший независимый онлайн-банк в мире, обслуживающий более 10 миллионов клиентов. Банк был признан журналом Global Finance «Лучшим розничным онлайн-банком мира» (2018), «Лучшим розничным онлайн-банком России» (2015, 2016, 2018 и 2019 г.), «Лучшим розничным онлайн-банком в Центральной и Восточной Европе» (2019), журналом The Banker — «Банком Года России» (2013, 2017 г).
Материнская компания банка TCS Group Holding PLC торгуется на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО за девять месяцев 2019 г. составила 25,1 млрд руб., рентабельность капитала — 59%.
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