«Вкусная вязанка для моих родных»: новый ролик BBDO Moscow и бренда «Вязанка» о семейных ценностях

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Команда агентства и ведущий в России производитель продуктов питания из мяса ABI Product еще раз напомнили о том, как важно уделять внимание родным и близким и выбирать для них только самое лучшее.

Близким всегда хочется дарить только лучшее: мамы дают своим детям самое вкусное и натуральное, а дети, в свою очередь, стремятся отблагодарить любимых мам, сделав что-нибудь своими руками. Эта идея легла в основу новой коммуникационной платформы бренда «Вязанка» и второго ролика, выпущенного в ее рамках.

По сюжету дружная семья отправляется за город на пикник, чтобы побыть вместе, и берет с собой сосиски «Вязанка». Пока мама собирает корзину, у нее рвется любимый браслет. Его позже починит ее дочь с помощью веревочки — главного визуального элемента бренда, украшающего упаковку, и символа крепкой, искренней связи и теплых отношений в семье.

Креативная команда BBDO Moscow:

«В период зимних праздников тема подарков актуальна как никогда. Каждый из нас старается уделить близким внимание, найти то, что их искренне порадует. Создавая ролик, мы старались сделать акцент на том, что вкусные и натуральные продукты бренда «Вязанка» помогают мамам заботиться о родных, даря им самое лучшее. Этот простой по своей сути посыл объединяет всю семью и запускает круговорот любви».

Денис Мартасов, директор департамента маркетинга ABI Product:

«Новый ролик продолжает развивать идею важности семейных ценностей и эмоциональной связи между мамой и ребенком. А что может быть важнее, чем благополучие в семье? В каждой коммуникации мы особенно подчеркиваем, что покупая продукты бренда «Вязанка», мамы могут быть уверены в их качестве и безопасности, и, конечно, порадовать своих домашних натуральным мясным вкусом. Доверие покупателей подтверждается результатами независимых исследований: совсем недавно «Вязанка» уже во второй раз стала лауреатом национальной премии «Марка №1 в России».

Новый рекламный ролик стартовал в эфире федеральных телеканалов с 1 января.









Состав творческой группы:

Креативный директор — Кожевников Сергей

Арт-директор — Коваленко Виктория

Копирайтер — Говорухина Александра

Руководитель группы по работе с клиентами — Репина Ксения

Менеджер по работе с клиентами — Хрящева Татьяна

Директор по стратегическому планированию — Чопоров Михаил, Корнеев Сергей

Старший менеджер по стратегическому планированию — Никонова Анна



Команда клиента:



Директор департамента маркетинга – Мартасов Денис

Директор службы маркетинговых коммуникаций – Билалова Любовь

Бренд-директор бренда «Вязанка» - Боробов Евгений

Продюсер - Гусев Станислав



ABI PRODUCT - ведущий в России производитель удобных и простых в приготовлении продуктов питания из мяса. ABI PRODUCT владеет и управляет тремя современными заводами на территории РФ и специализируется на производстве колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и полностью готовых продуктов для потребителей с различными вкусовыми предпочтениями и уровнем дохода. В портфель ABI PRODUCT входят пять брендов. Дистрибуторская сеть компании охватывает практически все регионы РФ, страны Таможенного Союза – Казахстан и Республику Беларусь, а также Абхазию.

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