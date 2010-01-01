Город Доброград запустил федеральную рекламную кампанию: «Приезжай отдыхать, оставайся жить»
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Город Доброград запустил федеральную рекламную кампанию «Приезжай отдыхать, оставайся жить», разработанную совместно с креативным агентством «TUTKOVBUDKOV». Кампания и слоган в полной мере отражают концепцию двух основополагающих бизнес-юнитов города: курорта и девелопмента.
Анна Комарова, директор по маркетингу «Доброград девелопмент»: «Это был очень интересный опыт совместной работы с коллегами из «TUTKOVBUDKOV» и для меня вся трудность состояла в том, чтобы выбрать только одну концепцию, поскольку все они были очень интересными. В итоге, мы остановились на концепте, который коллеги из «TUTKOVBUDKOV» сформулировали на основе отзывов гостей Доброграда, которые говорят, что здесь настолько хорошо, что не хочется отсюда уезжать».
Игорь Будков, сооснователь агентства: «Когда мы впервые познакомились с проектом – сначала были в шоке от идеи построить город будущего в сельской местности с таким размахом и масштабом. Примеры таких городов есть в США, но для нашей страны это впервые. Но когда мы познакомились с личностью его идейного вдохновителя – Владимиром Седовым – поняли, что это реальность, потому что он буквально заряжает своей харизмой и энергией. Побывав в Доброграде, мы были впечатлены удивительным местом и природой, но больше всего были поражены современнейшей инфраструктурой и строениями, которые уже созданы в довольно короткое время. Проведя стратегическое исследование мы поняли, что основной путь потребителя – это познакомиться с этим удивительным местом как гость и потом остаться здесь как житель, это и легло в основу слогана рекламной кампании «Приезжай отдыхать, оставайся жить». В качестве визуалов кампании мы выбрали реальные, простые, но удивительно красивые моменты из жизни в Доброграде.
Анна Комарова, директор по маркетингу «Доброград девелопмент»: «В рамках работы над рекламной кампанией нам было важно не только разработать правильный рекламный посыл, но и медиа-стратегию. В январе 2020 года мы начали ее с размещения в главных аэропортах страны. Нам важно, чтобы потенциальные жители обратили внимание на то, что во Владимирской области есть город, где сочетаются современная архитектура и нетронутая природа, чистый воздух и новые технологии. При этом уже создана вся инфраструктура, необходимая для комфортной жизни. Мы стремимся к тому, чтобы наш Клиент начал знакомство с Доброградом в качестве туриста или посетителя одного из фестивалей, которые мы проводим ежегодно».
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«TUTKOVBUDKOV» - это ведущее российское креативное и брендинговое агентство, входящее в ТОП-10 агентств России, имеющее в своем портфеле крупнейшие федеральные российские бренды. В 2016 году было признано лучшим агентством из России фестивалем «Clio» (США). Известно созданием первого в мире рекламного ролика в полной невесомости и рекламных инициатив, которые были направлены на решение социальных и экологических проблем. Специализируется на креативе и брендинге, которые изменяют стандартное представление о рекламе и в конечном итоге меняют мир к лучшему.
Доброград – первый российский город, в котором благодаря современным технологиям и передовой урбанистке, создаются максимально комфортные условия для жизни, работы и самореализации человека. В основе концепции города создание актуальной, масштабной, городской инфраструктуры, качественного и доступного жилья Архитектурная концепция города предусматривает, что проектируемая городская среда будет соответствовать требованиям людей нескольких поколений., сохранение красоты природы и экологии территории, а также создание новых рабочих мест. Согласно градостроительному плану к 2034 году число жителей достигнет 47 тысяч человек. На территории города будет построено 1 543 000 кв.м жилья и 985 000 кв.м. коммерческой недвижимости.
Сайт Доброграда http://dobrograd.ru
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