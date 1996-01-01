Перекресток предложил покупателям выбрать правильный завтрак

«Во все жаркие» с ASTORIA – новая акция в магазинах сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» Бренд ASTORIA и проводит самое жаркое и самое вкусное событие летнего сезона — акцию «Во все жаркие»! Покупай 2 продукта ASTORIA в магазинах сети «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка» и получи возможность выиграть крутейшие призы до конца лета и даже немножечко дольше…

Альфа-Банк, Masterсard и Перекресток создали кобрендовую карту Альфа-Банк, X5 Retail Group и международная платежная система Masterсard объявили о запуске совместного федерального проекта в торговой сети «Перекресток», в рамках которого партнеры начали выпуск кобрендовых банковских карт «Mastercard−Перекресток–Альфа-Банк».

"Перекресток" оштрафован за обмен дисконтных карт "Азбуки вкуса" Московское УФАС оштрафовало «Перекресток» на 300 тысяч рублей за нарушение Закона о защите конкуренции.

Instinct и "Перекресток" запускают новую рекламную кампанию Агентство Instinct разработало новую рекламную кампанию для федеральной торговой сети «Перекресток».

Олимпийский комитет разрешил закусочной подавать "Олимпийский завтрак" Лондонский олимпийский комитет Locog официально заявил, что не будет запрещать блюдо британской сети ресторанов Little Chef "Олимпийский завтрак".Как сообщает портал The Drum, на решение комитета повлиял тот факт, что это блюдо постоянно подается в Little Chef с 1996 года.

Danone выпускает новинки – молочные коктейли и завтрак «Растишка». Дизайн упаковки новых продуктов разработан брендинговым агентством Wellhead. «Растишка» - серия продуктов, разработанная Danone специально для детей дошкольного и школьного возраста. Новинки от «Растишки» изготовлены только из натуральных ингредиентов с добавлением Кальция и Витамина D, необходимых для укрепления костей ребенка.

Пресс-завтрак с CEO коммуникационной группы Aegis Media/GMG Александром Гороховским В пятницу, 14 января, в 11:00 состоится пресс-завтрак с CEO коммуникационной группы Aegis Media/GMG Александром Гороховским, которых расскажет об изменениях в руководящем составе медиа агентства полного цикла AITI/Carat.

ЗАВТРАК С BORK И ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ Компания BORK стала официальным партнером утреннего кулинарного шоу «Завтрак с Юлией Высоцкой» на телеканале НТВ. Теперь каждый будний день телезрители смогут не только знакомиться с новыми блиц-рецептами для завтрака, но и узнавать больше о преимуществах использования премиальной техники BORK PROFESSIONAL.