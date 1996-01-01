Главная  »  Новости  »  Новости рекламы


Перекресток предложил покупателям выбрать правильный завтрак

Сегодня
Перекресток предложил покупателям выбрать правильный завтрак
Новая рекламная кампания федеральной торговой сети и PepsiCo в стиле «ретровейв» с участием Бузовой, Васермана и Воробьева
PepsiCo и «Перекресток» запустили необычную рекламную коммуникацию, которую разработала для них команда агентства BBDO Moscow. Она показывает, что в магазинах сети есть завтраки на любой вкус и призывает: «Выбирайте правильный завтрак в «Перекрестке»!».
Кампания продвигает разнообразные продукты для завтрака от бренда PepsiCo: это J7, Домик в Деревне, Чудо, Bio Max. Поэтому лицами кампании стали такие разные звезды, как Ольга Бузова, Алексей Воробьев и Анатолий Вассерман.
Герои предстают перед потребителями в необычных образах — каждый из них обладает собственной суперсилой, которую получает от своего завтрака. Анатолий Вассерман, предпочитающий «Умный завтрак», поборол гравитацию и левитирует в позе лотоса. Ольга Бузова со своим «Бодрым завтраком» успевает все — от шопинга до блогинга, как будто у нее шесть рук. А Алексей Воробьев ловко орудует нунчаками (на самом деле бутылочками сока) благодаря «Быстрому завтраку».
Чтобы сделать коммуникацию более яркой и вирусной, подчеркнуть самоиронию героев, была использована оригинальная ретровейв стилистика боевиков из 80-х.
В рамках кампании был выпущен ролик, созданы  POSM и OOН материалы и запущены PR-активности. Главная задача ролика — представить потребителям героев и познакомить с идеей кампании.
«Вкусный и полезный завтрак – правильное начало дня. Чего мне хочется сегодня? Быстрый завтрак, Бодрый завтрак, Умный завтрак… Мы предлагаем клиентам уже готовые решения на разный вкус и образ жизни. Продуктовая линейка PepsiCo, представленная в «Перекрестке», хороша тем, что позволяет кастомизировать завтрак под любые потребности и настроение, или оставаться верным одному «избранному» продукту, как герои нашей кампании. Нам кажется, что данная кампания – это отличная коллаборация разных брендов, которая, помимо прямой выгоды с покупки, дает возможность клиентам выиграть ценные призы» - замечает руководитель отдела по работе с партнерами и поставщиками торговой сети «Перекрёсток» Алена Хетагурова.
 

Ссылка на сайт акции – https://bitvazavtrakov.ru/
 
BBDO Moscow:
Дмитрий Втулкин — Creative Director
Андрей Кузнецов — Creative Group Head
Борис Бурашов — Copywriter
Виктория Коваленко — Art Director
Вениамин Матюнин — Creative Designer
Василий Гедзун — Technic Designer
Ксения Репина — Group Account Director
Ксения Ксенофонтова — Senior account manager
Валерий Горохов — Senior Producer
Дмитрий Баландин — Junior Producer
 
The Marketing Arm:
Анна Соколова — Chief Executive Officer
Татьяна Хмельницкая — New Business Director
Елизавета Дискусар — Celebrity & Casting Manager
 
PepsiCo
Дарья Тебар — Sales Director, Category Management and Shopper Marketing
Анна Мусаева — Customer Sr.engagement manager, NKA, X5;
Евгения Синица — Customer Marketing Manager, NKA, X5
Ольга Филлипова — Customer Marketing Supervisor, NKA, X5
Ирина Дроздовская – General TV Producer
 
«Перекрёсток»
Павел Кесадо-Алонсо - Управление развития брэнда и маркетинговых коммуникаций
Алёна Хетагурова - Руководитель отдела по работе с поставщиками и партнерами
 


Комментарии

Еще никто не оставлял комментариев к данному материалу.

Добавить комментарий



Похожие статьи

Remadeys
2014 © ProReklamu.com - Реклама, Маркетинг, PR, SEO.