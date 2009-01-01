ADIDAS ORIGINALS ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ КАМПАНИЮ – SUPERSTAR. МЕНЯЕМ ИГРУ

adidas Originals представляет переосмысленный силуэт OZWEEGO из 90-х - OZWEEGO – это новый взгляд на обувь, эстетика которой возрождает агрессивный дизайн 1990-х - - В новой модели использованы оригинальные материалы коллекции 98-го года и технология adiPRENE в подошве - - Модель поступит в продажу 22 июня -

ADIDAS ORIGINALS ПРЕДСТАВЛЯЕТ КАМПАНИЮ FALCON С УЧАСТИЕМ КАЙЛИ ДЖЕННЕР 1997 год подарил миру adidas Originals Falcon Dorf – кроссовки, отразившие настроение и дух дерзких 90-х. Символично, что в этом же году родилась Кайли Дженнер - одна из самых узнаваемых людей в мире, владелица бьюти-империи, самая молодая женщина-миллиардер и икона стиля. Кайли разрушает стереотипы о девушках, став бизнес-магнатом и креативным визионером, не позволяя ничему встать на своём пути.

adidas Originals представляет коллекцию кроссовок Winter Paсk Специально для холодного сезона adidas Originals представляет капсульную коллекцию ключевых моделей бренда в смелой зимней интерпретации. В нее вошли обновленные силуэты EQT Support ADV, NMD_XR1 и Tubular Doom ярких цветов с технологичными деталями.

adidas Originals представляет кроссовки Climacool В мае adidas Originals представляет новый взгляд на силуэт Climacool, освежая агрессивную эстетику модели 21 века актуальными яркими цветами.

adidas Originals представляет коллекцию солнцезащитных очков в коллаборации с Italia Independent После успешного запуска совместной коллекции обуви в сентябре 2014 года, adidas Originals и Italia Independent вновь объединяют свои творческие усилия в очередном вдохновляющем проекте.

adidas Originals запускает новую грандиозную кампанию 24 января в России стартует новая кампания культового бренда adidas Originals «мы вместе all originals».Она призвана объединить всех поклонников марки и показать, как много людей являются приверженцами уличной моды и современной street-style культуры, независимо от их профессий и увлечений.

Коллекция Originals by Originals Spring/Summer 2011 – да здравствует Original-ность и уникальный культовый дизайн! В коллекции представлены результаты сотрудничества с известными дизайнерами - David Beckham/Design J. Bond, Jeremy Scott, Kazuki. Весенне-летние коллекции Originals by Originals, созданные дизайнерами Джереми Скоттом, Kazuki и Дэвидом Бэкхемом /Design J. Bond, передают их собственное уникальное видение культовых моделей и предлагают свежий взгляд на одежду и обувь под брендом adidas. Запуск коллекции состоится в феврале в соответствии с расписанием мировых Недель Моды.