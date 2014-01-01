Serviceplan разработал и запустил кросс-медийную кампанию по продвижению обновленного SPIEGEL ONLINE

Вчера

В ходе сотрудничества SPIEGEL ONLINE был полностью обновлен и теперь называется DER SPIEGEL. Целью ребрендинга, реализованного Serviceplan, является усиление влияния издания в немецком медиаполе. Кампания по продвижению пройдет в социальных сетях, на крупнейших Интернет-площадках, в кинотеатрах, в печатных изданиях, а также на наружных рекламных носителях. Эта смелая и неординарная кампания является первым «плодом» сотрудничества Serviceplan и DER SPIEGEL с момента подписания контракта конце 2019 года.

Новое ключевое коммуникационное сообщение бренда, – «Мы держим зеркало напротив этого мира», в полной мере отражает ДНК бренда издания, так как DER SPIEGEL, как никакой другой немецкий медиабренд, ориентирован на независимую журналистику. Благодаря такому подходу издание позволяет своим читателям «заглянуть за фасад» поверхностного мира новостей, предоставляя обширную справочную информацию и классификацию. Таким образом, DER SPIEGEL как будто держит зеркало, которое отражает мировых лидеров и их действия перед обществом. С другой стороны, новая кампания «играет» на значении слова «Spiegel» («Зеркало» нем.), визуально отражая ключевые новости и события.

С заявлением «Мы держим зеркало напротив этого мира», DER SPIEGEL позиционирует себя как сильный независимый голос в медиаполе, который вычленяет направление. Сегодня направление важней, чем когда-либо прежде: климатический кризис, популизм, политика, дискурс об авторитете СМИ, тревожат общество. DER SPIEGEL становится тем ресурсом, который объективно отражает реальность и ясно доносит суть происходящего. Поэтому, фокус приложения творческих усилий издания сосредоточен на том, чтобы поднять актуальные для общества темы и рассмотреть их с разных точек зрения, демонстрируя объективную, не щадящую, реальность и, буквально, отражая в зеркале тех, кто ответственен за политику и благополучие общества.

Кампания стартовала 16 января запуском обновленного сайта DER SPIEGEL.

Видеоролик проекта:



О группе Serviceplan Group:

Serviceplan Group – крупнейшая независимая группа агентств в Европе с главным офисом в Мюнхене (Германия). Основанная в 1970 году как рекламное агентство, сегодня Serviceplan Group является единственной группой независимых агентств, которая способна предоставить полный спектр коммуникационных услуг по всему миру. Группа Serviceplan представлена в 35 странах мира и во всех важных экономических зонах 24-мя собственными офисами и подразделениями партнеров. В дополнение к трем крупнейшим брендам группы, – Serviceplan, Mediaplus и Plan.Net, в ее состав также входят институт рыночных исследований Facit, агентство по реализации решений Solution и агентство стратегического консалтинга Serviceplan Consulting. В Украине Serviceplan Group представлена агентствами: Mediaplus (Медиа), Serviceplan Ukraine (Креатив) и Plan.Net (Диджитал).

Официальный сайт международной группы: http://www.serviceplan.com/

О Serviceplan Ukraine:

Serviceplan Ukraine присоединилось к Serviceplan Group в 2017 году, уже имея более чем пятнадцатилетний опыт создания и развития эффективных маркетинговых кампаний для брендов мирового уровня в Украине таких как Київстар, Pepsico, Henkel, Greenville, Unicef, Danone, Lipton, Philip Morris, и т.д. Основными направлениями деятельности агентства являются: запуск и продвижение брендов, стратегическое планирование в сфере маркетинговых коммуникаций, разработка и адаптация креативных концепций, а также проведение интегрированных рекламных компаний. В активе агентства 25 престижных EFFIE AWARDS.

Serviceplan Group в Украине: http://www.serviceplan.com/en/serviceplan-ukraine.html

О Mediaplus:

Mediaplus – самое большое в Европе независимое медиаагентство со штаб-квартирой в Мюнхене и офисами во всех крупнейших странах мира, основанное в 1983 году. Услуги агентства включают: стратегическое и тактическое медиапланирование, закупку и размещение рекламы, медиааудит, аналитику СМИ, а также оптимизацию затрат на рекламные кампании. Международное агентство является частью интегрированной коммуникационной группы Serviceplan.

О Plan.Net:

Plan.Net – сетевое digital-агентство полного цикла, с обширной экспертизой в сфере продвижения продуктов и брендов в Интернет. В портфеле агентства проекты разной степени сложности, от разработки комплексных стратегий и сложных экосистем, до создания лендингов для международных и локальных компаний, среди которых: Huggies, Нутриция, Billa, Sandora, и пр.

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