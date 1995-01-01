Новогоднее золото Ferrero Rocher

Вчера

В этот Новый год бренд Ferrero Rocher захотел подарить тепло не только столице, но и региональным городам! Совместно с агентством OMI были разработаны идея и дизайн праздничных стендов и елей для установки в 11 крупнейших городах России.



Промостойки в аэропортах Самары, Екатеринбурга, Сочи, Новосибирска и Красноярска дарили ощущения праздника всем посетителям, а новогодние ёлочные конструкции в центре Уфы, Владивостока, Казани, Калининграда и Краснодара поддерживали атмосферу волшебства.



Новогодняя кампания стартовала 6 декабря с лаунж-зоны в Шереметьево в Москве. Для аэропортов других городов был разработан лаконичный премиальный дизайн интерактивных конструкций, которые служили почтовыми ящиками для отправления фирменных открыток тем, кто значим. У каждой конструкции находился промоперсонал, который помогал посетителям правильно заполнить открытку и отправить её по нужному адресу.



Отправка поздравления и открытки сопровождалась специально подготовленным видеорядом. На центральных улицах городов были установлены величественные ели, которые состояли из золотых и белых шаров, и были покрыты узорами в фирменном стиле Ferrero Rocher. Каждую конструкцию на золотом пьедестале дополняли золотые коробки, перевязанные подарочными лентами и бантами золотого цвета. Сами ёлки достигали 4,5 м в высоту и обвивались изящной лентой с логотипом Ferrero Rocher. На каждой конструкции присутствовало 2 вида подсветки, благодаря которым ёлки начинали переливаться и сиять изнутри, что добавляло ещё больше волшебства. Конструкции, как в аэропортах, так и на центральных улицах, не переставали создавать ощущение праздника у жителей и гостей городов.





О Группе Ferrero



Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской продукции сегодня. Более 35 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы в 55 странах мира. Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах.

По результатам опроса Reputation Institute 2019 Ferrero заняла 19 строчку в рейтинге Global RepTrak® 100, что ставит Ferrero на первое место среди производителей продуктов питания в списке 100 наиболее уважаемых компаний в мире.

Уже более двадцати лет деятельность компании прочно связана с Россией. На российский рынок Группа Ferrero вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero успешно прошла все ступени развития от небольшого представительства до крупной компании с развитой дистрибьюторской сетью и собственным производством во Владимирской области. В настоящий момент на российском рынке представлены все основные бренды Ferrero.





О рекламном агентстве OMI

OMI - рекламное агентство полного цикла. Более 20 лет проводит комплексные рекламные кампании в России и за рубежом. Член Ассоциации коммуникационных агентств России. Услуги: стратегическое медиа-планирование, продвижение в outdoor, indoor, прессе, интернете, на радио и ТВ, BTL, creative, PR, дизайн, производство, digital-проекты. Миссия агентства: создавать новые тенденции в рекламном бизнесе, воплощая в жизнь оригинальные идеи.



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