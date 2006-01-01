Кнопка тревожной сигнализации - незаменимая вещь в бизнесе

Чувство безопасности за свою жизнь – одно из самых главных для человека. В любой ситуации хочется быть уверенным, что помощь всегда рядом и быстро приедет к вам. Чтобы не тратить время на набор номеров разных служб, лучше иметь под рукой единую кнопку тревожной сигнализации.
Современные системы безопасности предлагают защиту не только от проникновений, но и нападений. Кнопка SOS может быть встроена в клавиатуру, пульт или мобильное приложение. Во всех случаях сигнал моментально поступает по надежным GSM каналам на станцию мониторинга, при необходимости дублируется через Интернет или телефонную линию. По сообщению, поступившему с тревожной кнопки, может прибыть как собственный экипаж, так и экипаж партнеров.
Стационарная кнопка тревожной сигнализации устанавливается на объекте охраны в таком месте, чтобы сотрудник смог нажать её, не привлекая внимания злоумышленников. Тревожная кнопка – элемент одного из самых доступных и недорогих видов охраны. Она предназначена для экстренного вызова группы быстрого реагирования в случае незаконных действий на объекте заказчика.
Кнопка тревожной сигнализации может быть двух видов: стационарная или мобильная. В настоящее время все большей популярностью пользуются мобильные тревожные кнопки (брелоки).
На сегодняшний момент тревожная кнопка пользуется популярностью в организациях следующего типа:
-Финансовые и административные помещения;
-Частные компании;
-Магазины и торговые центры;
-Дома и квартиры.
Монтаж тревожной сигнализации
позволяет контролировать состояние объекта в течение 24 часов. Такой нюанс обезопасит персонал и финансы компании. А также позволит не беспокоиться о сохранности имущества в нерабочее время.
Тревожная кнопка представляет собой клавишу, скрытую от посторонних глаз, которая необходима для мгновенного оповещения об опасности при неправомерных действиях посторонних. Данный метод нашел свою эффективность в магазинах, аптеках, банках, офисах и других учреждениях. Тревожная кнопка выделяется из массы охранных методов возможностью мгновенного реагирования на опасность и не привлекает особого внимания окружающих. Комплект тревожной кнопки может устанавливаться как в совокупности с другими охранными системами, так и автономно. Вы сами подбираете самый оптимальный вариант для защиты вашей собственности.
Тревожная кнопка в гостинице – это залог успешного бизнеса. Невозможно создать комфортные условия для постояльцев, если ваш отель не охраняется. В этом случае посетители будут чувствовать себя незащищенными. Заботясь о безопасности своих клиентов, вы повышаете уровень вашей гостиницы, делаете огромный вклад в ее престиж и популярность. Такой ответственный подход, несомненно, обеспечит вам новый приток клиентов, для которых важно не только достигнуть цели своей поездки, но и обеспечить защиту для себя и своего имущества.
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