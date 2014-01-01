Для чего нужен сертификат ИСО

Для чего нужен сертификат соответствия Для любого предпринимателя рано или поздно встает вопрос о необходимости приобретения сертификата соответствия. Он необходим в первую очередь для защиты прав потребителя, а также для обеспечения честной конкуренции и защиты прав предпринимателя на рынке. Для каждого товара существуют свои нормы и технические характеристики, которым он должен соответствовать.

YouTube-канал для бизнеса: зачем нужен и с чего начать? На сегодня YouTube стал не только ведущей площадкой для просмотра видео, но и мощной поисковой и социальной сетью. В эпоху активного развития видеомаркетинга бизнес рано или поздно принимает решение о создании собственного видеоканала. На начальном этапе необходимо изучить ряд вопросов, которые во многом могут определить стартовые позиции нового YouTube-канала.

Что такое анонимайзер и для чего он нужен Пользователей всегда привлекала возможность заходить в сеть неузнанным или под другим IP- адресом. Особенно актуальна эта проблема сейчас, когда массово закрывается доступ к любимым и нужным ресурсам во многих странах. Современные системные администраторы офисов также ограничивают свободный доступ сотрудников ко многим сайтам.

Для чего нужен свой сайт? Если Вы имеете свой бизнес или являетесь учредителем компании, то наверняка, нередко задавались вопросом о создании собственного сайта. Для чего, собственно говоря, вообще нужен свой сайт? Ответить на этот вопрос можно исходя из поставленных задач для веб-ресурса.

Что такое "сервер" и для чего он нужен Прогресс не стоит на месте, с каждым днем появляются новые технологии и внедряются в нашу повседневную жизнь.

Сайт-визитка: что это и для чего она нужен? На сегодняшний день интернет охватывает все сферы жизни людей, и он же является отличной площадкой для рекламной кампании.

Что такое аудит и для чего он нужен? При создании сайта важным моментом будет не мгновенная покупка ссылок, а качественный аудит или как его еще называют – SEO аудит.

Что такое брендинг и для чего он нужен? В отличие от рекламного маркетинга, такое понятие как брендинг, в нашей стране понятно далеко не каждому. Рынок брендинговых услуг еще достаточно молод, он находится на стадии формирования и общая понятийная база еще не успела полностью сформироваться.

Получить сертификат исо 9001 – сложно или же просто? В наше время довольно много различных компаний просто мечтают выйти именно на международный рынок. И благодаря этому продавать свою продукцию или же оказывать определенные услуги не только потребителям своей собственной страны, но и так же тем, которые проживают на территории других государств.