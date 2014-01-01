Для чего нужен сертификат ИСО

Любой бизнес является ориентированным на клиента, поэтому он зависит от того, насколько последний удовлетворен обслуживанием. Юридическая практика очень разносторонняя. Но в данном случае юристы являются чем-то больше, чем просто те, кто предоставляет услуги. Они консультанты, советчики бизнеса, адвокаты, иногда психологи, а также исполняют много других ролей.
После того, как вы пройдете сертификацию ИСО
, вы можете рекламировать свою сертификацию качества и отвечать на запросы от компаний, которые выдвигают требование обязательной сертификации ISO 9001 для своих контрагентов. Сертификат ISO 9001 может открыть новые рынки, на которые вы в силу его отсутствия просто не могли попасть до этого.
Улучшение качества компании и продукции
Стандарт системы управления качеством сфокусирован на качестве в первую очередь (как это ни банально звучит), поэтому, разумеется, одним из результатов внедрения СМК должно стать повышения уровня качества для всей организации – каждого процесса и каждого продукта. Есть много определений «качества», но наиболее лаконичные определяют его как «соответствие требованиям» и «пригодный для использования». Хорошо спроектированная, эффективно внедренная система менеджмента качества ISO 9001 поставит вашу компанию на путь к качеству.
Повысить удовлетворенность клиентов вашими продуктами
Качество означает, что все, что вы производите, будет работать, как ожидают ваши клиенты. Вы должны соответствовать не только своим заявленным требованиям, вы также должны отвечать требованиям самого заказчика. Качество также означает гораздо меньшее количество жалоб и большую работу по разрешению тех, что вы делаете. Если ваша система управления качеством работает правильно, вы должны знать, чего ожидают ваши клиенты, и вы должны обеспечить ее, что приведет к повышению удовлетворенности клиентов.
Ваш продукт может полностью отвечать своим заявленным характеристикам, иметь все необходимые свидетельства и сертификаты, но качественным его назовут только тогда, когда этот продукт будет удовлетворять клиента (а значит отвечать тем требованиям, которые он к нему сам выдвигает). Вспомните сколько раз вы покупали вещь, которая была в общем-то качественно сделана, имела все необходимые сертификаты, однако при этом вы себе говорили, что больше никогда такое не приобретете. Это и есть – несоответствие тем требованиям, которые вы выдвигаете сами к продукту. И никто не сможет вас переубедить в том, что ваши требования завышены, или что предмет, купленный вами, на самом деле качественный.
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