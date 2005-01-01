Кому подходит реклама в cpa-сетях?

CPA-сети способны привлечь внимание к новому продукту, но этот тип рекламы подойдёт не всем. Наибольшую выгоду офферы и партнёрство с рекламной сетью принесут тем рекламодателям, чей товар рассчитан на широкую аудиторию. Подобное требование вызвано спецификой работы cpa-сетей и партнёрских программ.
Рекламные площадки и сайты, где размещаются офферы, получают прибыль за достигнутый результат: переходы пользователей по ссылке, просмотр рекламного баннера, покупка рекламируемого товара или привлечение клиента. Для повышения доходов им нужно рекламировать те продукты, которые вызовут любопытство окружающих. Это заставляет вебмастеров тщательно выбирать рекламодателей, отказывая тем, кто не принесёт им желаемого дохода.
То есть, рекламодателям, предлагающим продукт для узкой аудитории, разумнее воспользоваться другим типом рекламы, поскольку cpa-сети не принесут им желаемого результата: востребованные площадки с большой аудиторией отдадут предпочтение раскрученным брендам, которые вызовут интерес окружающих и принесут солидную прибыль, а размещать рекламные баннеры подобного типа на малоизвестных сайтах бессмысленно. Исключением станут лишь порталы той же тематики, что и рекламируемый продукт, но даже в подобном случае нет никакой гарантии успеха.
Кроме того, cpa-реклама должна быть конкурентной. Маловероятно, что пользователи будут переходить по всем увиденным ссылкам: рекламодатель должен уметь заинтересовать клиента. Учитывая большое количество рекламных баннеров, с которыми сталкиваются потенциальные покупатели, добиться успеха будет непросто. Если рекламодатель не готов к полноценному соперничеству за аудиторию, стоит попробовать другой тип продвижения своего продукта. Возможно, он окажется дороже, зато шансы на нужный эффект возрастут.
Если отказ от cpa невозможен или неудобен, стоит тщательно подойти к выбору рекламной сети, которая поможет с размещением баннеров и проведением кампании. Не стоит доверять продвижение первой попавшейся организации: перед принятием окончательного решения стоит взвесить все положительные и отрицательные стороны будущего сотрудничества. Дополнительно стоит задуматься о целях, которые требуется достичь. Чем точнее они будут, тем выше шансы на успех.
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Кому интересна реклама в журналах
В Европе печатные СМИ удерживают 1-е место в общем объеме рекламных продаж и составляют 42%. В России же эти показатели почти в 2 раза меньше.
Так, доля печатных СМИ в общем объеме рекламного рынка составила в 2006 году лишь 26,3%. Более того, по сравнению с 2005 годом она сократилась на 1,5%. Таковы результаты исследований, проведенных АКАР и ZenithOptimedia.
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