Как работает контекстная реклама

Контекстная реклама создана для привлечения аудитории на сайт в максимально короткие сроки. Помогает поисковым системам находить и размещать объявление в определенной строке поиска, в соответствии с запросами пользователей. Яндекс и Google являются основными поисковыми системами, где работает данный вид рекламы.

Для новых сайтов услуги контекстной рекламы будут очень актуальными, ведь результаты seo появляются не сразу. Она также поднимает выше объявления площадок, которые не поддаются seo оптимизации.

Этапы создания рекламы

Вначале составляется список запросов, по которым будет происходить поиск нужного объявления. Далее необходимо создать рекламные тексты. Они должны вмещать запросы пользователей, раскрывать самые выгодные стороны предлагаемого товара, предоставлять полную информацию о продукте. Очень важно раскрыть преимущество компании. Тексты должны быть читабельны и легки в восприятии. Готовые работы необходимо загрузить на сервер для проверки системой и продолжения настроек области показа, времени, цены за один клик и прочего. Очень важно понимать, в какое время лучше показывать рекламу, для каких устройств необходимо снизить цену, а для каких поднять.

Полный успех зависит от корректной настройки данных пунктов. Если объявления не приносят заказы, их можно корректировать или отключать, чтобы не тратили бюджет. Поисковая система должна выдавать информацию на запрос именно в тот момент, когда он актуален для пользователя.

В отделе контекстной рекламы работают специалисты, которые занимаются настройкой новой и анализом уже существующей кампании.

Виды рекламы

Контекстная реклама бывает поисковая и медийная.

Поисковой называется реклама, которая показывается на странице поиска в Яндекс, Рамблер, Google. Имеет такие преимущества:

показывается пользователям, которые ищут конкретные товары и услуги;

заказчик платит за каждый клик по объявлению;

заказчик сам определяет стоимость за клик.

Контекстно-медийная (банерная) реклама охватывает более 2млн сайтов, на которых может размещаться. В том числе Gmail и YouTobe. Акцент делается на мультимедийные элементы. Это может быть анимация, картинка, отрывок из ролика. Баннеры отображаются на сайтах, подключивших партнерскую сеть. Можно выбрать общую тематику сайтов для размещения рекламы или целенаправленно указать конкретные каналы. Можно выбрать аудиторию, которую возможно заинтересует рекламируемый продукт (по интересам, социально-демографическим критериям).

Благодаря мгновенному доступу к широкой аудитории расходы на рекламу быстро окупаются.