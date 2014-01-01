Интересные факты о создании наружной рекламы

Создание сегодня эффективной и выразительной рекламы невозможно без учета ее прошлого художественного опыта.
Можно сказать, что наружная реклама начала свою историю еще с зарождения и развития городов.
Уже первые, привлекающие внимание горожан, возгласы глашатая на многолюдном форуме представляли собой не что иное, как рекламу, которую сегодня назвали бы социальной. Она отличалась большой эффективностью по широте воздействия, способу передачи (прямому речевому обращению), и выражению - громкому и эмоциональному. Подобную рекламу использовали первые продавцы на базарах, обращавшиеся к потенциальным покупателям с разноголосыми призывными выкриками. Далекими прообразами современных средств наружной рекламы, в частности, уличных рекламных стендов, можно считать древнеримские “альбумсы” - выбеленные и разграфленные в клеточку части стен, обращенные в сторону оживленных улиц и площадей. На этих “стендах” углем писали разного рода объявления. Вызывает интерес столь эффективный прием для привлечения внимания, тем более что осуществлялся он таким простым способом.
В прежние времена рекламу для использования на улице создавали непрофессионалы, а люди, которым по стечению обстоятельств попросту доверяли такие задачи. В современном мире такое невозможно – изготовление наружной рекламы Уфа
требует опытной руки, знания трендов и свежих методов оформления рекламных конструкций.
Первые предметные средства наружной рекламы были обнаружены археологами при раскопках древнеримских городов Помпеи, Геркуланума и Стабии. Внимание привлекали хорошо знакомые предметы: лекари выставляли над дверьми на полке кровопускательные банки, булочник над входом в лавку вывешивал мельничный жернов или сноп пшеницы, продавец птиц - клетки с пернатыми.
В средневековых городах, в связи с появлением многочисленных мелких цеховых мастерских и лавочек, большое распространение получили вывески-знаки. Они выполняли, прежде всего, функцию указателей, имели простую, легко читаемую форму. Как правило, изображались предметы изготовления и продажи. Выполнялись вывески, чаще всего, из металла и подвешивались на кронштейнах на здании. Вынос из плоскости фасада и четкая по силуэту объемная форма обеспечивали им хорошее восприятие издали, с продольных сторон узких улочек.
Считается, что реклама на улице, то есть наружная реклама – изобретение конца 20 века, так как в своём нынешнем виде она стала появляться именно в это время. На самом же деле «наружка» появилась гораздо раньше наступления эпохи капитализма – времени, когда каждый продукт, каждую услугу нужно продвигать с помощью рекламы, иначе о ней никто не узнает. История рекламы на улицы соткана из множества малоизвестных, но забавных и необычных фактов.
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С 1925 по 1934 годы Эйфелева башня была гигантским рекламным носителем. Её арендовал Андре Ситроен, основатель концерна Citroën, установивший на башне 125 тысяч электрических лампочек. Помимо названия компании, на высотке вспыхивали звёздный дождь, полёт комет и знаки зодиака.
Древнегреческие жрицы любви рекламировались с помощью специальных набоек на каблуках своих сандалий, оставляющих на земле призыв «Следуй за мной».
Первые билборды, которые сегодня стали частью как городского пейзажа, так и скоростных магистралей, появились в начале XX века в США. Параллельно с развитием техники формировалась и современная наружная реклама. Вывески, баннеры и билборды становились ярче, привлекательнее.
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