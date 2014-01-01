Оптимизация и продвижение сайта в современных условиях

На сегодняшний день мировая паутина охватила практически весь мир. Интернет стал не только информационной площадкой, а средством коммуникации человечества. В сети можно общаться, получать информацию, покупать и продавать различные товары или услуги. Нередко сайты компаний носят не только ознакомительный характер. Они служат маркетинговым инструментом привлечения клиентов для бизнеса.
Достичь этой цели можно несколькими способами. Одним из самых эффективных и действенных методов привлечения клиентов на свой ресурс является поисковая оптимизация сайта. Говоря простыми словами – это вывод сайта в топовые позиции выдачи поисковиков по ключевым запросам, таких как Яндекс, Гугл и т.д. Самостоятельно оптимизировать сайт, конечно, можно и нужно. Но для достижения оптимальных результатов лучше обратиться к специалистам
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Оптимизация сайта включает в себя целый комплекс мер, которые направлены улучшение релевантности и на поднятие его позиций в поисковой выдаче. Как показывает практика и многие исследования, зачастую потребитель не открывает сайты, которые находятся ниже десятой строчки выдачи. Следовательно, о переходах на сайт и посещениях речи не идет. А это чревато потерей не только потенциальных клиентов, но и потерей доходов и выпадения сайта из индексации.
Для оптимизации ресурса под алгоритмы поисковой выдачи поисковиков проводится кропотливая работа как внутри сайта, так и с внешними факторами. В первую очередь – это аналитика рынка предлагаемых товаров или услуг в целом, анализ предложений конкурентов, выделение возрастной и социальной категории потенциальных потребителей.
Для повышения релевантности сайта согласно требованиям поисковых систем также крайне важно поработать над его наполнением. Стоит отметить, что качественный уникальный контент – это одно из первых и самых важных требований поисковиков. Неуникальные статьи также очень вредят репутации ресурса в целом. Поисковые системы ранжируют тексты несколько иначе, чем люди. Здесь другие технические параметры, такие, например, как структурированность, объем и уникальность текста, плотность ключевых слов, наличие разметки, списков и подзаголовков и т.д.
Также для продвижения сайтов в сети крайне важна его перелинковка. Это наличие рабочих ссылок с другими авторитетными ресурсами той же тематики. Наличие ссылок на сайте необходимо для удобства пользователей, распределения статического веса его страниц и дальнейшего повышения релевантности при выдаче в поисковых системах.
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