Операторы Бельгии предлагают ввести лимиты рекламы

Пять крупных игорных операторов, работающих на рынке Бельгии, отказываются от большей части рекламы при условии, что правительство обяжет Национальную лотерею поступить таким же образом.

С предложением выступили представители Бельгийской ассоциации игорных операторов (BAGO), а именно:

казино Golden Palace;

Betfirst;

Ardent Group;

Kindred Group;

Napoleon Games.

Подтолкнули их к этому новые правила, существенно ограничивающие способы рекламы букмекеров и бельгийских онлайн-казино. Согласно этим правилам владельцы игровых интернет-порталов потеряли возможность размещать рекламу на телевидении, а владельцы букмекерских контор – во время прямых трансляций, за 15 минут до и после детских и молодежных телепередач.

Единственными площадками, на которых игорные операторы могут размещать рекламу, остаются их официальные сайты, в числе которых есть и казино Сол - http://ru.casinoglobal.info/casinos/descr-sol-casino-post-372/. Бельгийская комиссия по азартным играм не осталась в стороне и провела консультацию. В ходе нее выяснялось, с какими сложностями сталкиваются операторы азартных игр при выполнении новых правил.

Что предложила BAGO

Пять операторов ассоциации – крупные игроки, составляющие около 70% частного игорного сектора страны и приносящие доход в размере не менее 1 млрд евро в год. Через несколько месяцев после принятия новых правил члены BAGO связались с министром юстиции Коеном Гинсом. Они сказали, что с начала 2020 г. могут отказаться от некоторых видов рекламы: наружной, в печатных изданиях, на телевидении и радио.

Поводом для принятия такого решения послужили новые правила и критика, которой игорные операторы подвергаются уже много лет. Так, во время чемпионата мира по футболу компании активно рекламировали свои услуги, что привело к недовольству других организаций и рядовых граждан.

Сокращение маркетинговых мероприятий могло бы стать жестом доброй воли и смягчить критику. Прямое тому доказательство – слова генерального директора Ardent Group. Эммануэль Мьюиссен сказал, что инициатива вызвана чрезмерной рекламой азартных игр, желанием вернуть спокойствие и расположение граждан.

Вместе с предложением отказаться от рекламы ассоциация выдвинула свое условие – введение тех же ограничений для Национальной лотереи. Т. к. лотерея не относится к частному сектору, она освобождается от исполнения новых правил и продвигает свои услуги всеми доступными способами. По мнению членов BAGO, это нечестно по отношению к частным операторам, т. к. отражается на количестве клиентов и получаемой прибыли. Ассоциация готова пойти навстречу обществу, если Национальная лотерея поступит так же и введет ряд ограничений в сфере маркетинга.

Что не входит в инициативу BAGO

Озвучивая предложение о сокращении рекламы, ассоциация не учитывала рекламу азартных онлайн-игр. Проще говоря, операторы по-прежнему планируют использовать интернет-каналы для продвижения своей продукции.

Эммануэль Мьюиссен, уже упомянутый выше, сказал, что остановка интернет-рекламы невозможна. Он напомнил о том, что в 2010 г. на территории страны была проведена реорганизация рынка азартных игр, целью которой стало обуздание нелегального сектора. Для достижения этой цели лицензированные бельгийские операторы получили свободу предоставлять и продвигать свои услуги (в т. ч. в онлайн-пространстве).

По мнению Мьюиссена, отказ от рекламы в интернете приведет к возвращению ситуации, наблюдавшейся годами ранее. Нелегальный сектор начнет развиваться быстрыми темпами, что вызовет потерю клиентов и прибыли. В результате пострадают не только лицензированные операторы, но и само государство.

Также члены ассоциации заявили, что не намерены отказываться от спонсорского взаимодействия с футбольными клубами. Напоминаем, что все вышеупомянутые операторы оказывают финансовую поддержку девяти лучшим футбольным клубам Бельгии.