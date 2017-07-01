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Операторы Бельгии предлагают ввести лимиты рекламы

16 декабря
Операторы Бельгии предлагают ввести лимиты рекламы

Пять крупных игорных операторов, работающих на рынке Бельгии, отказываются от большей части рекламы при условии, что правительство обяжет Национальную лотерею поступить таким же образом.

С предложением выступили представители Бельгийской ассоциации игорных операторов (BAGO), а именно:

  • казино Golden Palace;
  • Betfirst;
  • Ardent Group;
  • Kindred Group;
  • Napoleon Games.

Подтолкнули их к этому новые правила, существенно ограничивающие способы рекламы букмекеров и бельгийских онлайн-казино. Согласно этим правилам владельцы игровых интернет-порталов потеряли возможность размещать рекламу на телевидении, а владельцы букмекерских контор – во время прямых трансляций, за 15 минут до и после детских и молодежных телепередач.

Единственными площадками, на которых игорные операторы могут размещать рекламу, остаются их официальные сайты, в числе которых есть и казино Сол - http://ru.casinoglobal.info/casinos/descr-sol-casino-post-372/. Бельгийская комиссия по азартным играм не осталась в стороне и провела консультацию. В ходе нее выяснялось, с какими сложностями сталкиваются операторы азартных игр при выполнении новых правил.

Что предложила BAGO

Пять операторов ассоциации – крупные игроки, составляющие около 70% частного игорного сектора страны и приносящие доход в размере не менее 1 млрд евро в год. Через несколько месяцев после принятия новых правил члены BAGO связались с министром юстиции Коеном Гинсом. Они сказали, что с начала 2020 г. могут отказаться от некоторых видов рекламы: наружной, в печатных изданиях, на телевидении и радио.

Поводом для принятия такого решения послужили новые правила и критика, которой игорные операторы подвергаются уже много лет. Так, во время чемпионата мира по футболу компании активно рекламировали свои услуги, что привело к недовольству других организаций и рядовых граждан.

Сокращение маркетинговых мероприятий могло бы стать жестом доброй воли и смягчить критику. Прямое тому доказательство – слова генерального директора Ardent Group. Эммануэль Мьюиссен сказал, что инициатива вызвана чрезмерной рекламой азартных игр, желанием вернуть спокойствие и расположение граждан.

Вместе с предложением отказаться от рекламы ассоциация выдвинула свое условие – введение тех же ограничений для Национальной лотереи. Т. к. лотерея не относится к частному сектору, она освобождается от исполнения новых правил и продвигает свои услуги всеми доступными способами. По мнению членов BAGO, это нечестно по отношению к частным операторам, т. к. отражается на количестве клиентов и получаемой прибыли. Ассоциация готова пойти навстречу обществу, если Национальная лотерея поступит так же и введет ряд ограничений в сфере маркетинга.

Что не входит в инициативу BAGO

Озвучивая предложение о сокращении рекламы, ассоциация не учитывала рекламу азартных онлайн-игр. Проще говоря, операторы по-прежнему планируют использовать интернет-каналы для продвижения своей продукции.

Эммануэль Мьюиссен, уже упомянутый выше, сказал, что остановка интернет-рекламы невозможна. Он напомнил о том, что в 2010 г. на территории страны была проведена реорганизация рынка азартных игр, целью которой стало обуздание нелегального сектора. Для достижения этой цели лицензированные бельгийские операторы получили свободу предоставлять и продвигать свои услуги (в т. ч. в онлайн-пространстве).

По мнению Мьюиссена, отказ от рекламы в интернете приведет к возвращению ситуации, наблюдавшейся годами ранее. Нелегальный сектор начнет развиваться быстрыми темпами, что вызовет потерю клиентов и прибыли. В результате пострадают не только лицензированные операторы, но и само государство.

Также члены ассоциации заявили, что не намерены отказываться от спонсорского взаимодействия с футбольными клубами. Напоминаем, что все вышеупомянутые операторы оказывают финансовую поддержку девяти лучшим футбольным клубам Бельгии.



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