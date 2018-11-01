Индивидуальный шаблон грамоты - простое решение корпоративного стиля

Сегодня купить грамоты, дипломы и сертификаты, а точнее готовые бланки грамот, просто, но гораздо интересней оформлять их в фирменном стиле - так вы подчеркнете авторитетность компании и покажете значимость организации-вручителя! Собственный стиль оформления, фирменная символика - все это позволяет придать особой ценности наградному документу в глазах получателя, особого торжества событию компании.
Печать сертификатов, дипломов, грамот популярна для церемоний награждения сотрудников предприятий, участников спортивных состязаний, победителей конкурсов и для разнообразных курсов обучения или повышения квалификации. Популярны также шуточные варианты, форма подачи информации выбирается в зависимости от направления мероприятия.
Шаблон грамоты
и удобный конструктор позволяют прямо на сайте самостоятельно создать уникальный дизайн, добавить нужный фон, желаемые изображения, логотип или загрузить для печати ваш макет. Если вам необходим дизайн сертификата, диплома или грамоты, его выполнят квалифицированные специалисты специально для вас!
Цифровая печать предоставляет возможность персонализации каждого экземпляра печатной продукции в тираже. В результате можно сделать каждый экземпляр грамоты или диплома именным, адресованным конкретному человеку. В некоторых случаях персонализация тиража производится на основе базы данных в формате Excel, предоставляемой заказчиком. Как подготовить такой файл? На макете необходимо визуально определить данные, которые будут индивидуальными на каждом экземпляре. Далее следует сформировать базу данных в электронном виде с переменными текстовыми значениями (ФИО, должность) либо форматом номера (для нумерации сертификатов) и прикрепить ее в обсуждении заказа. Каждый столбец соответствует одной переменной, а строка содержит набор этих переменных.
Данные автоматически подставляются в макет, поэтому необходимо их предоставлять в соответствующем падеже и числе, с соблюдением заглавных букв, знаков препинания. Если вы хотите, чтобы имя и должность в макете было одной строкой, таблица должна содержать только один столбец, в котором указываются имя и должность. Автозаполнение не предусматривает перенос текста, поэтому длинный текст рекомендуем разбивать на несколько полей, тогда каждое из них будет расположено в макете на отдельной строке. При необходимости использования в печати определенного шрифта, его нужно предоставить отдельным файлом.
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