Индивидуальный шаблон грамоты - простое решение корпоративного стиля

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Как правильно сделать себе имя или индивидуальность корпоративного стиля. Подход к созданию подходящего названия для компании или продукта не должен быть сугубо научным. Но в то же время это и не манки-бизнес. Так считают представители калифорнийской компании A Hundred Monkeys (англ. Сто обезьян). Бум создания Интернет-компаний повлёк за собой появление множества быстрорастущих компаний, разорений высокопрофильных фирм и... огромное количество плохих названий.

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Простое управление продажами малых и крупных предприятий – с помощью CRM-системы В конце октября 2010 года компания «Е-Консалтинг» провела очередной web-семинар из осенней сессии обучающих мероприятий. Он был посвящен современному управлению продажами малых и крупных предприятий в системе Microsoft Dynamics CRM 4.0.

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