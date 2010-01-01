Стикеры как эффективный рекламный инструмент

Community Management как эффективный инструмент продвижения сайта Одну из ключевых ролей в успехе Wix играет возможность продвижения в социальных сетях. В конструкторе интегрировано множество элементов для взаимодействия с целевой аудиторией. В том числе посредством Твиттера, ВК, Инстаграма и Фейсбука.

Сайт как эффективный бизнес-инструмент Многие предприниматели уверены, что практически любой бизнес может существовать без своего сайта, и, безусловно, они правы. Но такой подход в бизнесе обрекает дело на провал, поскольку пассивные и безынициативные бизнесмены в итоге уступают место молодым, перспективным, а главное – современным предпринимателям с программой активного развития бизнеса на ближайшие несколько лет.

Реклама на кассовых чеках как эффективный маркетинговый инструмент Основное назначение ленты кассового аппарата – это использование ее в качестве фискального документа. Чек выдается на руки потребителю, в качестве подтверждения факта покупки или оплаты услуги. Чековые ленты применяются не только в кассовых аппаратах. Также они используются в банкоматах, POS-терминалах, и других контрольно-кассовых устройствах.

Бирдекели и костеры как эффективный инструмент маркетинга Каждый, кто хоть однажды бывал в баре или пабе, обращал внимание на бирдекели и костеры, и это не удивительно. Как показали наблюдения за посетителями подобных заведений, информация, размещенная на бирдекелях и костерах, весьма неплохо воспринимается посетителями, и это легко понять, ведь они находятся в непринужденной обстановке и в радушной атмосфере, если, конечно, заведение соответствует ожиданиям клиента.

Плакаты и постеры как эффективный рекламный инструмент Сегодня плакаты и постеры, рисунки и стильные репродукции очень часто применяются, как вариант декора помещений в нашем городе, или как успешный информационный маркетинговый ход.

Сарафанное радио – эффективный рекламный инструмент Сарафанное радио – один из самых первых и самых влиятельных способов рекламы.

Лайтбоксы – наиболее эффективный рекламный инструмент Лайтбоксы или световые короба являются одним из самых эффективных способов наружной рекламы. Они с успехом применяются в оформлении витрин, торговых площадей, рекламы на улице.

Фильм на выставке как эффективный инструмент маркетинга Сегодня большинство компаний, участвующих в выставке, используют видеофильмы для всесторонней демонстрации производимой продукции или оказываемых услуг, это помогает не только в выгодном свете представить продукт, но и сэкономить на перевозке и установке крупногабаритных экспонатов. Также нельзя забывать, что крупногабаритные экспонаты потребуют и дополнительной выставочной площади. Все активней используют видеофильмы и в качестве сувенирного подарка на выставке и после нее.

Сайт как эффективный инструмент продаж Что необходимо сделать для того, чтобы найти новых покупателей, увеличить продажи и прибыльность компании? Начать использовать современные маркетинговые технологии. Создание сайтов актуально для тех, кто хочет расширить свою целевую аудиторию.