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Стикеры как эффективный рекламный инструмент

12 декабря
Стикеры как эффективный рекламный инструмент
Еще с детства все мы знакомы с наклейками, и если ранее их использовали лишь как детскую забаву, то сегодня наклейки — это многофункциональный инструмент. Наклейки и стикеры — это одно и то же полиграфическое изделие, которые изготавливаются из одинаковых материалов, одними и теми способами печати, таким образом, разницы между данными изделиями в плане производства нет. Некоторые люди разделяют эти два понятия за счет того, что стикеры — это более мелкие наклейки, но это лишь личные разделения каждого.
    Сегодня печать этикеток заказывают многие компании и частные лица для выполнения разных функций.
    Наклейкой можно назвать любой материал, приклеенный куда-либо и несущий некую информацию: это могут быть технические данные о товаре и дате его изготовления, состав продукта, указатель маршрута движения или просто любая надпись или рисунок.
    Еще одна важная функция рекламных наклеек – предоставление информации о товаре. Очень важно донести покупателю все необходимые данные о той или иной продукции. Клиент согласится купить товар только в том случае, если будет полностью уверен в его качестве. Рекламный стикер предоставляет эту информацию в короткой и понятной форме.
    Способ традиционной офсетной печати прекрасно подойдет для производства бумажных самоклеящихся рекламных наклеек и этикеток. Простота изготовления компенсируется скоростью, объемами тиражей (от малых до больших). И, главное, высоким качеством изображения. Оно может быть штриховым и растровым. Производство прозрачных или полимерных наклеек этим способом невозможно. На тонированном материале печать возможна, но с ограничением цвета, чаще это черная краска на одноцветном фоне.
    Всегда интересно смотрится наклейка на стекле, так как сам материал полностью сливается с поверхностью стекла, оставляя только рисунок. Это говорит о профессионализме дизайнера, здесь мастерски подобраны прозрачность и глянец материала наклейки. Даже клей здесь уникальный. Такие наклейки обычно используют и для упаковки товара в прозрачной пленке. По причине большого тиража они обычно выполняются на специализированном оборудовании.
     Рекламная наклейка гарантирует визуальное запоминание логотипа и бренда, узнаваемость, идентификацию среди конкурентов. Возможность поклейки на любую поверхность, будь то дерево, метал, стекло, а также разнообразие материалов из которых делаются наклейки – от обычной бумаги до прочной пленки, сделают вашу рекламу действенной в любых погодных условиях и достигнут целевой аудитории!
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