БЕЛЫЙ КВАДРАТ – ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ДЕСЯТОГО ФЕСТИВАЛЯ БЕЛЫЙ КВАДРАТ 21 апреля состоялась Церемония награждения победителей X Международного фестиваля маркетинга и рекламы БЕЛЫЙ КВАДРАТ.

«БЕЛЫЙ КВАДРАТ»: ДЕДЛАЙН ПРОДЛЕН ДО 7 АПРЕЛЯ! Другого продления и возможности подать работы на участие в конкурсах Десятого Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» уже не будет! Финальный дедлайн наступит ровно в 24.00 в следующую субботу.

«БЕЛЫЙ КВАДРАТ»: ПЛАНИРУЙТЕ УЖЕ СЕЙЧАС! 19-21 апреля Минск встретит 10 Международный фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» – главное событие индустрии маркетинга и коммуникаций Беларуси и один из крупнейших фестивалей креативности в Восточной Европе.

ADFORUM НАЗВАЛ БЕЛЫЙ КВАДРАТ АМБАССАДОРОМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ Продвигая креативные решения на международном рынке, Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» вошел в новый глобальный рейтинг креативности AdForum Business Creative Report, который позволит игрокам рекламного рынка по всему миру отслеживать топовые агентства и лучшие работы по сектору услуг.

БЕЛЫЙ КВАДРАТ: 10 ДНЕЙ ДО DEADLINE! Осталось всего 10 дней, чтобы успеть подать конкурсные работы на VIII Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», который пройдет в этом году в Минске 14-16 апреля.

«БЕЛЫЙ КВАДРАТ»: пять наград BBDO Moscow На VII Международном Фестивале маркетинга и рекламы «БЕЛЫЙ КВАДРАТ» агентство BBDO Moscow, входящее в состав группы компаний BBDO Russia, завоевало пять наград.

«Белый Квадрат»: представляем первую серию интервью с членами жюри! 19-21 апреля в Минске пройдет IV Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат». В преддверии Фестиваля члены жюри в мини-интервью поделились своим жизненным кредо и секретами успеха, рассказали о том, как они оценивают свою карьеру и профессиональные достижения, а также оставили пожелания участникам Фестиваля.Сегодня мы публикуем первую серию ответов членов жюри Фестиваля. Оценивать конкурсные работы в этом году будут девять составов жюри: креативное, графического и коммуникационного дизайна, радиорекламы, интернет-жюри, промо-жюри, жюри рекламных кампаний и медиа-проектов, жюри инноваций, социальной рекламы и СМИ. Большинство членов жюри дадут мастер-классы аккредитованным участникам Фестиваля.Первую серию ответов членов жюри Фестиваля представляют:Marko Edfelt, исполнительный директор Satumaa Ltd, ФинляндияLuis Tauffer, креативный директор BBDO Moscow, РоссияGregor Jasch, президент PlanB, АвстрияMiha Bevc, креативный директор Publicis, Словения- Назовите, пожалуйста, ваше жизненн

IV «БЕЛЫЙ КВАДРАТ»: БИЗНЕС - ПРОРЫВ НАЧНЕТСЯ В АПРЕЛЕ. Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый квадрат» пройдет 19-21 апреля 2012 года в столице Беларуси, городе Минске. Фестиваль пройдет под девизом «ВАШ БИЗНЕС-ПРОРЫВ», и это в полной мере соответствует миссии Фестиваля.