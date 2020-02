БЕЛЫЙ КВАДРАТ – ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!

15-17 апреля в Минске пройдет, который в последние годы по праву называют креативным хабом Европы. Деловая и культурная программа фестиваля ежегодно собирает в белорусской столице участников из более 30 стран. На площадках «Белого Квадрата» можно запросто встретить персон, уже давно покоривших креативный Олимп – одного из самых награждаемых креативщиков Германии; создающего все рекламу Nike в Европе; лауреата Рейтинга самых награждаемых исполнительных креативных директоров мира The Big Won Report; возглавлявшего жюри дизайна в Каннах; одного из самых влиятельных и награждаемых итальянских креативных директоров в мире; основателя агентства, неоднократно входившего в пятерку самых эффективных независимых агентств мираи многих-многих других ярчайших представителей индустрии коммуникаций.«Белый Квадрат» – один из крупнейших креативных фестивалей в Восточной Европе – в этом году выбрал своим слоганоми приглашает к участию рекламные, коммуникационные, маркетинговые, медиа агентства, digital и дизайн студии и другие компании и индивидуальных авторов, работающих в индустрии коммуникаций по всему миру. Конкурсные работы уже принимаются онлайн на сайте фестиваля adfest.by , аПроцедура загрузки работ несложная, к тому же в процессе приема работ на сайте представлены примеры уже поданных кейсов, а также доступен архив победителей прошлых лет. Работы принимаются в 7 конкурсных категорий:: Film, Print, Radio & Audio, Outdoor, Integrated, Branded Content and Entertainment;: Communication Design, Packaging Design, Digital & Interactive Design;: Brand Experience & Activation, PR, Direct, Innovations;: Channels, Excellence in Media, Media Campaign;: Digital, Mobile, Creative Data;Профессиональное жюри представлено, удостоенных сотен респектабельных наград, в числе которых золотые награды Cannes Lions, D&AD, One Show и других. В этом году свое участие в жюри «Белого Квадрата» уже подтвердили:Уже на старте фестивального года «Белый Квадрат» дает возможность своим участникам приобрести международную известность благодаря освещению работ-призеров в более 30 индустриальных медиа стран Европы и СНГ, включаяи других, в апреле–мае в преддверии главного события мировой индустрии креатива. Фестиваль входит в глобальный рейтинг креативности программа «Белого Квадрата» 2020 пройдет в течение трех дней – 15, 16 и 17 апреля – и будет насыщена более 70 мастер-классами и дискуссионными панелями от признанных экспертов индустрии креативного маркетинга и бизнес-коммуникаций из 20 стран, а в завершение каждого из дней пройдут зажигательные вечеринки, где с коллегами из Европы и СНГ можно будет пообщаться в неформальной обстановке. Аккредитация на деловую и образовательную программу доступна на официальном сайте adfest.by Подробная информация о фестивале «Белый Квадрат» и условиях участия представлена на adfest.by . По вопросам участия в конкурсе обращайтесь в Дирекцию Фестиваля, Ассоциацию Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси , по эл.почте konkurs@adfest.by . По вопросам аккредитации на деловую и образовательную программу – по эл.почте info@adfest.by , или по тел. в Минске +375 17 204 42 27, +375 17 204 41 17, +375 17 204 17 99, +375 17 204 18 99.