БЕЛЫЙ КВАДРАТ – ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!

15-17 апреля в Минске пройдет XII Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат»
, который в последние годы по праву называют креативным хабом Европы. Деловая и культурная программа фестиваля ежегодно собирает в белорусской столице участников из более 30 стран. На площадках «Белого Квадрата» можно запросто встретить персон, уже давно покоривших креативный Олимп – одного из самых награждаемых креативщиков Германии Матиаса Харбека
; создающего все рекламу Nike в Европе Евгения Примаченко
; лауреата Рейтинга самых награждаемых исполнительных креативных директоров мира The Big Won Report Малека Горайба
; возглавлявшего жюри дизайна в Каннах Тристана Мачереля
; одного из самых влиятельных и награждаемых итальянских креативных директоров в мире Вики Гитто
; основателя агентства, неоднократно входившего в пятерку самых эффективных независимых агентств мира Виталия Кокошко
и многих-многих других ярчайших представителей индустрии коммуникаций.
«Белый Квадрат» – один из крупнейших креативных фестивалей в Восточной Европе – в этом году выбрал своим слоганом TIME TO WIN!
и приглашает к участию рекламные, коммуникационные, маркетинговые, медиа агентства, digital и дизайн студии и другие компании и индивидуальных авторов, работающих в индустрии коммуникаций по всему миру. Конкурсные работы уже принимаются онлайн на сайте фестиваля adfest.by
, а до 28 февраля организаторы сохранят более выгодные условия подачи.
Процедура загрузки работ несложная, к тому же в процессе приема работ на сайте представлены примеры уже поданных кейсов, а также доступен архив победителей
прошлых лет. Работы принимаются в 7 конкурсных категорий:
CREATIVE
: Film, Print, Radio & Audio, Outdoor, Integrated, Branded Content and Entertainment;
BRANDING
: Communication Design, Packaging Design, Digital & Interactive Design;
MARKETING
: Brand Experience & Activation, PR, Direct, Innovations;
CREATIVE EFFECTIVENESS
;
MEDIA
: Channels, Excellence in Media, Media Campaign;
DIGITAL
: Digital, Mobile, Creative Data;
CHANGE FOR GOOD
.
Профессиональное жюри
представлено шестью международными составами, насчитывающими суммарно порядка 70 персон
, удостоенных сотен респектабельных наград, в числе которых золотые награды Cannes Lions, D&AD, One Show и других. В этом году свое участие в жюри «Белого Квадрата» уже подтвердили:
Уже на старте фестивального года «Белый Квадрат» дает возможность своим участникам приобрести международную известность благодаря освещению работ-призеров в более 30 индустриальных медиа стран Европы и СНГ, включая adforum.com, marketingdirecto.com, marketing365.mk, iqads.ro
и других, в апреле–мае в преддверии главного события мировой индустрии креатива. Фестиваль входит в глобальный рейтинг креативности AdForum Business Creative Report
.
Деловая и образовательная программа
«Белого Квадрата» 2020 пройдет в течение трех дней – 15, 16 и 17 апреля – и будет насыщена более 70 мастер-классами и дискуссионными панелями от признанных экспертов индустрии креативного маркетинга и бизнес-коммуникаций из 20 стран, а в завершение каждого из дней пройдут зажигательные вечеринки, где с коллегами из Европы и СНГ можно будет пообщаться в неформальной обстановке. Аккредитация
на деловую и образовательную программу доступна на официальном сайте adfest.by
.
Подробная информация о фестивале «Белый Квадрат» и условиях участия представлена на adfest.by
. По вопросам участия в конкурсе обращайтесь в Дирекцию Фестиваля, Ассоциацию Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси
, по эл.почте konkurs@adfest.by
. По вопросам аккредитации на деловую и образовательную программу – по эл.почте info@adfest.by
, или по тел. в Минске +375 17 204 42 27, +375 17 204 41 17, +375 17 204 17 99, +375 17 204 18 99.
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ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ДЕСЯТОГО ФЕСТИВАЛЯ БЕЛЫЙ КВАДРАТ
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«БЕЛЫЙ КВАДРАТ»: ДЕДЛАЙН ПРОДЛЕН ДО 7 АПРЕЛЯ!
Другого продления и возможности подать работы на участие в конкурсах Десятого Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» уже не будет!
Финальный дедлайн наступит ровно в 24.00 в следующую субботу.
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«БЕЛЫЙ КВАДРАТ»: ПЛАНИРУЙТЕ УЖЕ СЕЙЧАС!
19-21 апреля Минск встретит 10 Международный фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» – главное событие индустрии маркетинга и коммуникаций Беларуси и один из крупнейших фестивалей креативности в Восточной Европе.
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ADFORUM НАЗВАЛ БЕЛЫЙ КВАДРАТ АМБАССАДОРОМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
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БЕЛЫЙ КВАДРАТ: 10 ДНЕЙ ДО DEADLINE!
Осталось всего 10 дней, чтобы успеть подать конкурсные работы на VIII Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», который пройдет в этом году в Минске 14-16 апреля.
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«БЕЛЫЙ КВАДРАТ»: пять наград BBDO Moscow
На VII Международном Фестивале маркетинга и рекламы «БЕЛЫЙ КВАДРАТ» агентство BBDO Moscow, входящее в состав группы компаний BBDO Russia, завоевало пять наград.
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Instinct на фестивале «Белый квадрат»: 8 наград и звание «Креативное агентство фестиваля»!
На прошедшем VII фестивале «Белый квадрат» Instinct был признан самым креативным агентством фестиваля!
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«Белый Квадрат»: представляем первую серию интервью с членами жюри!
19-21 апреля в Минске пройдет IV Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат». В преддверии Фестиваля члены жюри в мини-интервью поделились своим жизненным кредо и секретами успеха, рассказали о том, как они оценивают свою карьеру и профессиональные достижения, а также оставили пожелания участникам Фестиваля.Сегодня мы публикуем первую серию ответов членов жюри Фестиваля. Оценивать конкурсные работы в этом году будут девять составов жюри: креативное, графического и коммуникационного дизайна, радиорекламы, интернет-жюри, промо-жюри, жюри рекламных кампаний и медиа-проектов, жюри инноваций, социальной рекламы и СМИ. Большинство членов жюри дадут мастер-классы аккредитованным участникам Фестиваля.Первую серию ответов членов жюри Фестиваля представляют:Marko Edfelt, исполнительный директор Satumaa Ltd, ФинляндияLuis Tauffer, креативный директор BBDO Moscow, РоссияGregor Jasch, президент PlanB, АвстрияMiha Bevc, креативный директор Publicis, Словения- Назовите, пожалуйста, ваше жизненн
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IV «БЕЛЫЙ КВАДРАТ»: БИЗНЕС - ПРОРЫВ НАЧНЕТСЯ В АПРЕЛЕ.
Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый квадрат» пройдет 19-21 апреля 2012 года в столице Беларуси, городе Минске. Фестиваль пройдет под девизом «ВАШ БИЗНЕС-ПРОРЫВ», и это в полной мере соответствует миссии Фестиваля.
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Конференция "КРИЗИС - ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!" Стратегии и инструменты побед"
Украина. Киев. 19 марта 2009 г. Сегодняшний день бросает новый вызов профессионалам в области коммуникаций. Маркетологи, рекламисты, пиарщики – все мы, и каждый из нас, оказались в ситуации, когда новый, изменившийся мир предъявляет все более жесткие требования. Это непростое время и оно ставит сложные задачи перед каждым из нас. Но особенно перед теми коллегами, которые работают «со стороны Клиента». Именно у них ситуация наиболее сложная: с одной стороны они понимают, что нужно что-то делать. С другой, это понимание не всегда находит отклик у акционеров и владельцев компаний…