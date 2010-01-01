20-21 марта в Москве пройдет конференция «Продажи и маркетинг 2020»

Вчера

20-21 марта компания B2B Basis проводит XI конференцию «Продажи и маркетинг 2020» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний.

В 2020 году конференция пройдет одновременно в 10+ городах России и СНГ, для региональных участников организована интернет-трансляция из Москвы.

Ожидается около 200+ участников на живом мероприятии в Москве и больше 1000 — в 10 городах трансляции.

Конференция ориентирована на малый и средний бизнес в сфере B2B. Представители предприятий, работающие в сфере розницы или FMCG получат множество практических инструментов.

Концепция конференции: передать участникам простые и эффективные методики и инструменты для повышения эффективности бизнеса, обменяться опытом с практикующими специалистами.

На XI конференции будут рассмотрены важные темы для повышения эффективности работы компаний, своими новейшими наработками с вами поделятся лучшие спикеры:

Игорь Манн: «Почему вы? Секреты дифференцирования»

Ия Имшинецкая: «Как убедить в качестве товара или услуги, чтобы отдали деньги и не выносили мозг»

Дмитрий Ткаченко: «Аргументация и убеждение: 7 шагов создания карты влияния»

Андрей Веселов: «Что нужно сделать с РОПом, чтобы выполнить план на 110%»

Дмитрий Норка: «Как развивать бизнес и продажи, когда никто никому уже не доверяет»

Илья Балахнин: «Путь клиента: как построить CJM в B2B»

Николай Рысев: «Новые активные продажи»и другие.

Андрей Веселов, организатор конференции: «Сейчас лидерами рынка становятся компании с отлаженными бизнес-процессами и хорошим клиентским сервисом. Системы продаж и маркетинга усложняются. Важно уделять время повышению КПД работы отдела продаж, маркетинга и бизнеса в целом. Именно поэтому мы включили в программу конференции самые актуальные доклады с простыми и результативными инструментами, которые помогут вывести бизнес на новый уровень».

Ознакомиться с программой мероприятия, полным списком спикеров можно на официальном сайте конференции.

Для подачи заявки на организацию трансляции в своем городе необходимо обратиться к организаторам до 28 января 2020 года.

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