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20-21 марта в Москве пройдет конференция «Продажи и маркетинг 2020»

Вчера
20-21 марта в Москве пройдет конференция «Продажи и маркетинг 2020»
20-21 марта компания B2B Basis проводит XI конференцию «Продажи и маркетинг 2020» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний.
В 2020 году конференция пройдет одновременно в 10+ городах России и СНГ, для региональных участников организована интернет-трансляция из Москвы.
Ожидается около 200+ участников на живом мероприятии в Москве и больше 1000 — в 10 городах трансляции.
Конференция ориентирована на малый и средний бизнес в сфере B2B. Представители предприятий, работающие в сфере розницы или FMCG получат множество практических инструментов.
Концепция конференции: передать участникам простые и эффективные методики и инструменты для повышения эффективности бизнеса, обменяться опытом с практикующими специалистами.
На XI конференции будут рассмотрены важные темы для повышения эффективности работы компаний, своими новейшими наработками с вами поделятся лучшие спикеры:
Игорь Манн: «Почему вы? Секреты дифференцирования»
Ия Имшинецкая: «Как убедить в качестве товара или услуги, чтобы отдали деньги и не                выносили мозг»
Дмитрий Ткаченко: «Аргументация и убеждение: 7 шагов создания карты влияния»
Андрей Веселов: «Что нужно сделать с РОПом, чтобы выполнить план на 110%»
Дмитрий Норка: «Как развивать бизнес и продажи, когда никто никому уже не доверяет»
Илья Балахнин: «Путь клиента: как построить CJM в B2B»
Николай Рысев: «Новые активные продажи»и другие.
Андрей Веселов, организатор конференции: «Сейчас лидерами рынка становятся компании с отлаженными бизнес-процессами и хорошим клиентским сервисом. Системы продаж и маркетинга усложняются. Важно уделять время повышению КПД работы отдела продаж, маркетинга и бизнеса в целом. Именно поэтому мы включили в программу конференции самые актуальные доклады с простыми и результативными инструментами, которые помогут вывести бизнес на новый уровень». 
Ознакомиться с программой мероприятия, полным списком спикеров можно на официальном сайте конференции.
Для подачи заявки на организацию трансляции в своем городе необходимо обратиться к организаторам до 28 января 2020 года.


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