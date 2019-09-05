Как бренду помочь своим клиентам, или маркетинг в условиях изоляции

Бургер в изоляции, а ты? Креативная инструкция на безопасном расстоянии от RAKETA Первая украинская доставка еды RAKETA внимательно относится как к своим клиентам, так и в целом к сложившейся ситуации. Как социально ответственный бренд, RAKETA напоминает о возможности безопасной бесконтактной доставки и других простых правилах самоизоляции в новой серии #stayhome.

«БИЛАЙН» СДЕЛАЛ СВОИМ КЛИЕНТАМ КРИЧАЩЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В новой кампании «Билайн» и Contrapunto без слов рассказали о том, что роуминг может быть выгодным. Популярная среди путешественников опция «Безлимитный интернет в роуминге» за 350 руб/сутки получила свое обновление.

Что категорически запрещено дарить своим клиентам Коммерческие подарки стали привычной практикой в сфере делового общения и маркетинге. Это способ расположить к себе партнеров, удержать внимание клиентской базы, стимулировать продуктивность своих сотрудников.

Эффект "созидательного разрушения" поможет маркетинг-директорам в формировании лояльности к бренду Новое исследование IBM выявило приоритетные направления деятельности, на которых должны сосредоточить внимание директора по маркетингу в ближайшие три года.

Как увеличить популярность бренда благодаря постоянным клиентам? Чудо-средство - сарафанный маркетинг! Каждый предприниматель мечтает об увеличении количества клиентов. Для того чтобы человек заказал вашу услугу или приобрел товар еще раз, его должен полностью удовлетворить сервис, цены и коммуникация с сотрудниками.

Как превратить любой бизнес в медиа для придания бренду громкого голоса и яркого имиджа Один из недавних выпусков подкаста The Social Media Marketing от ресурса Social Media Examiner записан при участии Майкла Брито (Michael Brito), автора книг о том, как превратить компанию в медиа. Предлагаем вам краткое содержание этой беседы.

BMW предложила своим клиентам использовать для упаковки подарков б/у бумагу Рождество – время выбора и упаковки подарков. Уже подсчитано, что только в США в праздничный сезон свалки пополняются дополнительными 5 миллионами тонн мусора, в основном за счет оберточной бумаги.

Что может предложить рекламное агентство полного цикла своим клиентам? В последнее время становятся все популярней и более востребованными на современном рынке рекламные агентства полного цикла, однако, не все одинаково понимают, что это за организации и какие выгоды сотрудничества с такими агентствами. В ходе исследования, эксперты выяснили главные преимущества работы с агентствами полного цикла.