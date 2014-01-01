Спортивный маркетинг для всех

Вчера

После того, как в спорте стал применяться маркетинг, он превратился в один из самых прибыльных бизнесов. С помощью маркетинга на любом спорте можно очень хорошо зарабатывать, если знать как. Спортивный маркетинг дает точный ответ на вопрос о том, как на нем заработать деньги. Он представляет собой совокупность мероприятий, результатом которых являются деньги.



Если изучить историю любого спорта, станет очевидным, что ранее никакой из них не приносил деньги. Наоборот, любые состязания раньше были затратными. Ситуация изменилась после того, как стал активно применяться спортивный маркетинг. Именно он превратил спорт в источник денег. Прибыльность многих видов спорта – лучшее доказательство того, что маркетинг приносит деньги и им стоит заниматься.



Маркетинг в спорте бывает двух видов: простой и продвинутый. Выбор варианта зависит от ситуации, возможностей и целей. Также чтобы правильно выбрать вид, целесообразно провести аудит маркетинга. Разница между ними в том, что простой спортивный маркетинг нацелен на то, чтобы привязать спорт к существующим потребностям. Продвинутый нацелен на то, чтобы создать потребности, в рамках которых тот или иной вид спорта станет востребованным.



Бюджетный маркетинг в спорте



Простой маркетинг в спорте реализуется по схеме, которая предложена в скрипте современного маркетинга. Согласно схеме первым делом анализируется спорт и строится список идей, которые он может реализовать. Потом изучаются потребители, и строится список идей, которые они хотят реализовать. Списки сравниваются и выбираются те идеи потребителей, которые данный спорт может реализовать.



Простой спортивный маркетинг имеет много плюсов, поэтому активно применяется



Дальше идет работа с выбранными идеями. Суть работы – убедить потребителей в том, что именно данный спорт лучше других способен реализовать имеющиеся у них идеи. Вариант реализации схемы – связка, в которую входит эффективная контекстная реклама и недорогой лендинг. На сайте создается описание спорта в контексте реализации идей, а реклама приводит на него трафик.



Простой спортивный маркетинг имеет много плюсов, поэтому активно применяется. С его помощью можно иметь хорошие заработки. В случае, когда имеется хороший план маркетинга и конкуренция не очень сильная, он и вовсе способен творить чудеса. Однако максимальные заработки может обеспечить только продвинутый маркетинг. Его обычно применяют амбициозные люди.



Продвинутый спортивный маркетинг



Проблема многих видов спорта в том, что они не в силах реализовать те идеи, которые уже внедрены в потребителей. Как следствие они невостребованные со стороны потребителей и не приносят деньги. Фактически данные виды спорта находятся за пределами рынка. Исправить эту ситуацию простой маркетинг не может, на это способен только продвинутый спортивный маркетинг.



Главный плюс, который имеет продвинутый спортивный маркетинг – он позволяет тотально избавиться от конкурентов



Продвинутый маркетинг в спорте применяется тогда, когда нужные идеи для того, чтобы спорт был востребованным, не внедрены в людей. Если у людей нет идей, которые может реализовать спорт, то он для них бесполезен на 100%. Чтобы спорт стал популярным, нужно сгенерировать новую идею, которую он сможет реализовать и внедрить ее в людей, создав тем самым реальный спрос на него.



Главный плюс, который имеет продвинутый спортивный маркетинг – он позволяет тотально избавиться от конкурентов и получить монополию на своем личном рынке. Только там где есть монополия, имеется возможность больших заработков. Вход на личный рынок для конкурентов закрыт, они не будут мешать развиваться и зарабатывать. Все это делает продвинутый маркетинг в спорте популярным.



Секрет прибыльного маркетинга



Часто маркетинг де-юре есть, а клиентов и денег – нет. Создается впечатление, что он не работает. В реальности же его нет. Суть в том, что в основе маркетинга, как и всего остального, лежит конкретная идея. Соответственно прибыльный маркетинг могут делать только специалисты, которые им глубоко прокачаны. Если человек не прокачан идеей, он может делать все что угодно, только не маркетинг.



Большинство проблем с продвижением спорта связано с отсутствием реального маркетинга



Человек, который не прокачан идей маркетинга, понимает его по-своему. В результате он занимается не маркетингом, а самореализацией, трансляцией своего богатого внутреннего мира в адрес потенциальных клиентов. Получить реальный маркетинг в споре можно только в том случае, если создать маркетинговую атмосферу, прокачав его идеей специалистов, которые им занимаются.



Большинство проблем с продвижением спорта связано с отсутствием реального маркетинга. Часто есть инструменты и специалисты, а маркетинга как такового нет. Получить работающий маркетинг, который будет приводить клиентов, возможно только после прокачки специалистов его идеей. Проводится прокачка посредством тренингов погружения в маркетинг и соответствующих леграмм.



Как запустить спортивный маркетинг



После прокачки специалистов идей маркетинга и их превращения в настоящих маркетологов, можно заняться его запуском. Для этого, прежде всего, разрабатывается стратегия маркетинга. Потом подбираются маркетинговые инструменты, которые позволят ее реализовать. Далее проводится обучение специалистов правильному использованию этих инструментов, и нажимается кнопка «пуск».

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