Рефакторинг бизнес-процессов предприятия

Внутренняя система взаимоотношений внутри компаний алгоритмична. Она поддается формализации почти также, как и компьютерные алгоритмы. Возможно поэтому образовательные IT-центры разрабатывают также и учебные программы бизнес-направления, например, курсы по аудиту бизнес-процессов
, их реорганизации и оптимизации.
В разработке приложений используется рефакторинг, в ходе которого осуществляются изменения кода программы таким образом, чтобы результат работы приложения не изменился, но достигался быстрее, за меньшее количество действий. При этом код программы становится понятнее. Также поступают и при аудите бизнес-процессов. Здесь проводятся исследования процессов совместной работы структурных подразделений компании и выдаются рекомендации, как улучшить это взаимодействие. При этом предприятие продолжает свою работу. При создании приложений важно документировать процесс разработки, комментировать те или иные строчки программного кода, регламентировать процесс работы. Тогда процедура рефакторинга кода будет проходить с меньшими затратами времени. Аудит бизнес-процессов предприятия является основным в работе по реинжинирингу бизнес процессов. Он подразумевает подробное описание каждого этапа, это облегчает выявление проблемных участков работы предприятия и их устранение. В ходе рефакторинга осуществляются небольшие последовательные преобразования кода, это помогает избежать ошибок. Аудит бизнес-процессов предполагает максимально подробное исследование работы предприятия, это единственный способ понять суть процессов.
Может осуществляться аудит бизнес-процессов предприятия в целом или его отдельных подразделений. При этом применяются разные методологии аудита. Приложения различного назначения разрабатываются с помощью разных языков программирования. Например, производительные корпоративные приложения могут разрабатываться с помощью языка программирования C#. Этот инструмент разработки стал классикой программирования. Как правило, с ним хорошо знакомы все, кто программирует профессионально. Курсы C#
помогут изучить основы языка и даже переквалифицироваться в программиста. Рефакторинг кода C# поможет оптимизировать приложение целиком и окажет комплексное влияние на результаты его работы. Аудит бизнес-процессов целого предприятия поможет, при необходимости, полностью его реорганизовать, повысить эффективность работы и прибыльность, а также создаст базу для оптимизации взаимодействий внутри структурных подразделений.
Интерактивность web-сайтов строится с помощью кода на JavaScript. Каждый, кто посещал интерактивные сайты в Интернете, пользовался функциональностью JavaScript. Это простой язык, на его примере удобно приступать к изучению основ программирования. Курсы JavaScript
предоставляют знания платформ разработки и многочисленных библиотек, расширяющих возможности языка и делающих его универсальным. Рефакторинг кода на JavaScript улучшает интерактивность web-страниц, то есть взаимодействие с непредсказуемым «человеческим фактором», а также уменьшает нагрузку на компьютерную инфраструктуру, которая реализует это взаимодействие. Аналогично, реинжиниринг бизнес-процессов в отделах продаж, снабжения и доставки продукции улучшает клиентский опыт, а также уменьшает стоимость обеспечения этих функций для предприятия.
Любой этап рефакторинга программного кода или работы над бизнес-процессами предприятия осуществляется таким образом, чтобы приложение или предприятие продолжило функционировать и обеспечивало такие же или лучшие результаты при меньших затратах ресурсов. Часто рефакторинг приводит к глубокой перестройке программного кода, как и аудит бизнес-процессов предприятия может полностью изменить его работу. При этом в коде улучшается взаимодействие между элементами программы, а в бизнес-коллективах - согласованность действий между людьми.
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