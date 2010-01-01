Как рассказать о своем стартапе

Однажды удалось узнать интересную статистику: одна идея одновременно рождается в головах шести человек по всему миру. Но это не значит, что задумка точно станет реальностью. Поэтому, если вы являетесь одним из тех шести, кто возьмется за реализацию идеи, будьте готовы в ходе разработки проекта столкнуться с еще одной проблемой: как рассказать всем вокруг о своем проекте?
Несмотря на то что есть социальные сети и, казалось бы, тысяча площадок для рассказа о себе, сделать это непросто. Причина – информационный шум: данных так много, что ваша просьба о репосте может быстро затеряться в лавине политических новостей или смешных видео. Таким образом, адресованная друзьям просьба о помощи в распространении информации в соцсетях не всегда дает желаемый результат.
Мы предлагаем более действенный способ рассказать всему миру о своем стартапе. Идея возникла из реальной ситуации. Небольшой хардверный стартап (не будем его называть) заинтересовал два местных тематических издания. После публикации интервью с основателем проекта его пригласили рассказать о разработке журналисты еще одного тематического портала, но уже из соседней страны. Портал был более популярным, его читал американский блогер, знающий русский язык. Разработка ему понравилась, и он опубликовал текст о стартапе, но уже на английском языке. Новость увидел парень из Mashable, ему идея тоже понравилась, и он рассказал о разработке всему миру. В результате запущенная на Kickstarter кампания собрала в 3 раза больше нужной суммы. И денег на рекламу почти не было потрачено. На основе из этой реальной истории можно сделать следующие выводы.
Собирайте базу
Перед тем как выйти на Kickstarter или просто запуститься, займитесь поиском контактов журналистов тех изданий или порталов, которым вы можете быть интересны. На самом деле это не быстрый процесс и к тому же очень скучный. Необходимо находить личные контакты авторов – на редакционную почту заглядывает мало кто. Но если постараться, на момент запуска проекта можно оперативно предоставить информацию сразу всем площадкам. Также эффективную помощь в этом окажет сервис email-рассылок
, больше о нем узнаете на https://dashamail.ru/
Начинайте с малого
Можно верить, что вас сразу заметят в TechCrunch, но шансов действительно мало: они не спешат рассказывать даже о стартапах, которые успешно генерируют прибыль. Поэтому для начала стоит рассказать о своем проекте журналистам и редакторам тематических изданий. Но и здесь нужен продуманный подход. Популярные журналы и интернет-ресурсы любят эксклюзив, поэтому напишите поначалу им. К примеру, журнал «Стартап» занимает первое место в своей категории App Store и имеет аудиторию в сотни тысяч читателей. Интересная идея? Отправьте редактору журнала рассказ о своем проекте. Если стартап действительно заслуживает внимания, о нем расскажут. Шансов попасть в тематическое издание гораздо больше, чем сразу на страницы Forbes, пусть даже российского. Вы должны понимать, кому можете быть интересны на данном этапе развития.
Помимо контактов с тематическими изданиями пробуйте малые формы коммуникации с потенциальным пользователем. Речь о том, что, пока стартап не вырос, писать историю никто не будет: бизнеса ведь еще нет. Преодолеть эту ситуацию можно с помощью авторских колонок или комментариев. К примеру, произошло важное событие на рынке – напишите свои мысли по этому поводу. Главное, чтобы меньше воды и рекламы. Иначе больше публиковать не станут. Если же к вам обращаются за комментарием, найдите минуту и скажите два слова: это полезно.
Еще один способ попасть в СМИ – попросить написать новость о себе. К примеру, проект успешно завершил кампанию на Indiegogo, но должного освещения в местной прессе не получил. Не торопитесь отправлять запрос на все медиапорталы с просьбой написать историю компании – возможно, масштаб еще не тот. Попробуйте предложить написать новостную заметку: информативно, коротко, а главное – не требует много сил от журналиста.
Рассказывайте интересно
Не забывайте, что вы – человек, который не побоялся бросить все и взяться за собственный стартап. Для тысяч читателей, которые боятся сделать то же, вы герой. Но у них есть десятки вопросов: почему не боялись, где взять деньги, как собрать команду. В своих колонках, интервью не бойтесь раскрывать эти темы и честно рассказывать читателям обо всех трудностях и подводных камнях. Если же вас спрашивают о цифрах, которые вы не хотите называть, – не прячьте голову в песок: либо назовите диапазон – от и до, – либо воспользуйтесь богатством русского языка: «около», «менее», «свыше» такой-то суммы. От любых данных должна быть польза, а если вы будете говорить о желании изменить мир, вместо того чтобы приводить факты и важные тезисы, читать такие тексты никто не будет.
Будьте полезны
В качестве журналиста автору однажды довелось сотрудничать с крупной интернет-компанией. Она занималась торговлей, поэтому была заинтересована в повышении узнаваемости. Поскольку они были крупными, то историю становления компании описали практически все. А как быть дальше? Имея возможность собирать огромный массив данных, они складывали их в интересные подборки и отправляли для публикации на деловой ресурс вместе с графиками и небольшим комментарием своего CEO. Журналистам, которым в руки фактически дали тему, оставалось только дополнить аналитику текстом и несколькими комментариями. Это взаимовыгодное сотрудничество.
Пробуйте ролики
Сервис Slack обрел огромную популярность после публикации видео от компании Sandwich. Всего за 2 минуты в интересной форме удалось рассказать о возможностях корпоративного мессенджера Slack и показать его сильные стороны. Сегодня у роликов есть одно важное преимущество. Дело в том, что аудитория Facebook начала активно смотреть и делиться видео. Поэтому интернет-ресурсы, которые хоть немного связаны с технологиями, с большим желанием публикуют видео о разных продуктах и сервисах в своих лентах, только бы получить просмотры и дополнительных подписчиков. Если у вас интересный и современный ролик, его с удовольствием возьмут. Пусть это и не отдельная статья, но о проекте узнают.
Бартер
Предлагайте свой продукт бесплатно тем, кто может предоставить даже небольшой обзор или упоминание. На первых порах для стартапа важно, чтобы о нем узнали. И если он действительно хорош, информация пойдет дальше. Поэтому не бойтесь давать блогерам и видеоблогерам свой гаджет в обмен на небольшое рекламное упоминание. Такое сотрудничество будет стоить вам денег – расходы на предоставление продукта, – но даст результат в виде освещения и первых покупателей.
Бесплатные возможности
Этот раздел на самом деле не только самый желанный для начинающего стартапа, у которого нет денег на развитие, но и самый простой – бесплатных инструментов больше, чем вам может показаться. Во-первых, в России и СНГ большое количество ресурсов, готовых опубликовать информацию о молодом стартапе совершенно бесплатно в специальных рубриках. К примеру, самый популярный московский блогер Илья Варламов пишет раз в неделю об интересных проектах, которые были запущены в 2015 году. Бесплатно – главное подать заявку и понравиться.
Во-вторых, есть специальные тематические порталы вроде ProductHunt, Betalist, Gust. В том случае, если уже получили инвестиции, не забывайте об CrunchBase и Angelist. Если деньги не потребовались, регистрируйтесь в Bootsrappers. Конечно, полезны Startup Ranking, StartupList, а также несколько различных направлений в Reddit. Каждый из вариантов добавит немного популярности, но при использовании сразу всех инструментов отклик может быть достаточно результативным.
А на что надеетесь?
Но перед тем как браться за работу, выберите приоритеты. Возможно, если вы московский стартап, поначалу кроме крупнейших городов России вам никто и не потребуется. В таком случае заявку в Mashable отправить, конечно, можно, но есть ли смысл? Первостепенной задачей должны быть всероссийские СМИ и местные порталы. С другой стороны, если вы сразу метите в Азию или Штаты, выходите на использование мировых сервисов и публикации в крупнейших изданиях. Этого несложно добиться, если продукт действительно хорош, и почти невозможно, если стартап не несет пользы.
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