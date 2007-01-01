Кто такой smm-менеджер, и чем он занимается?

Казино Вулкан: в чем причина такой популярности? Тяготение к азартным играм всегда была любопытна большинству психологов, особо актуальным стал подобный вопрос во время роста востребованности слот-автоматов. Ученые-психологи регулярно осуществляют исследования и постигают поведение азартных любителей игр, а игроки в слот-автоматы вызывают особенный интерес.

«А почему нам никто не звонил?» или Кто такой настоящий интернет-маркетолог? На сегодняшний день понятие интернет-маркетинга не ново и уже прочно вошло в нашу жизнь. Рынок развивается в геометрической прогрессии, и, как следствие, растёт и потребность в специалистах. О том, что такое интернет-маркетинг в современной Украине, специально для сайта www.proreklamu.com рассказывает эксперт по лидогенерации и интернет-маркетингу Сергей Головатый

Кто есть кто покажет рейтинг МАМИ анонсирует проведение 7-го рейтинга маркетинговых агентств и вносит изменения в методику.

Кто такой детский психолог Порой в жизни бывают такие ситуации, когда нам, взрослым людям, нужна помощь психолога. А как часто мы задумываемся о том, что наши дети – это такие же будущие взрослые, но только начинающие формироваться и познавать жизнь, со всеми ее «премудростями». Именно детский психолог как никто другой знает все особенности детской психологии.

FURLA – такой известный и такой любимый бренд. Сегодня множество сайтов и журналов рассказывают модницам и модникам новинки любимых брендов, а те в свою очередь торопятся их порадовать. Сумки FURLA (ФУРЛА) – это всегда практично, стильно и ярко. Каждый, кто хоть однажды купил сумку Фурла уже не забудет для себя этот бренд. Благодаря бренду Фурла Вы сможете всегда выглядеть красиво, достойно и модно.

Рынок такси в Украине: кто выиграет, а кто – проиграет? Легализация рынка такси: кто выиграет, а кто – проиграет?Проблемой легализации украинского рынка такси уже давно заинтересовались отечественные власти. Согласно официальным экспертным оценкам, сегодня в тени находится около 80% всего «таксобизнеса», и это явление в государственных масштабах стало настоящей проблемой.

MEDIA ARTS SPORTS ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ ВМЕСТЕ С КАТАЛОГОМ SPORTSCHECK Москва, 16 марта 2010 года. Агентство спортивного маркетинга Media Arts Sports, входящее в холдинг Media Arts Group, в рамках LG Кубка мира FIS по сноуборду организовало акцию по продвижению каталога одежды для спорта и отдыха SportScheck (Otto Group Russia). Мероприятие состоялось в Москве 6 марта 2010 и собрало более 20 000 зрителей.

КТО ЗАНИМАЕТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА? 9 декабря в 14:30 в агентстве УНИАН Общественный совет социальных программ Украины проводит пресс- конференцию. Общественный совет выступает как антикризисная неправительственная организация и презентует свой первый социальный проект - аукцион в рамках фотовыставки работ известных людей, звезд шоу-бизнеса “Фото греет 2008”.