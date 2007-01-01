Кто такой smm-менеджер, и чем он занимается?

Профессия smm-менеджер в последнее время на слуху у всех, однако не так много людей сразу могут сказать, чем этот специалист занимается. Однако, если разобраться, все окажется не так сложно.
Что это за профессия
Smm-менеджер — человек, отвечающий за продвижение того или иного бренда в интернете, обычно — в различных социальных сетях. Многие ошибочно считают, что это тот специалист, который раз в день должен опубликовать фото, написать к ней какую-то витиеватую цитату, и на этом его обязанности будут окончены. На деле же обязанности smm-менеджера куда шире, включая глубокий анализ социальных медиа и СМИ
в интернете.
Что входит в его сферу деятельности?
В первую очередь smm-менеджер должен уметь анализировать целевую аудиторию
и составлять портрет потенциального покупателя. Этой специалиста нанимают, чтобы он увеличивал продажи и охват аудитории, а значит, он должен понимать, что и для кого продает.
Также в задачи smm-менеджера входит оснащения профилей различным контентом, а также работа с рекламой.
Какими качествами должен обладать идеальный smm-менеджер
Во-первых, он должен быть заинтересован в в маркетинге и в выбранном направлении в целом, и в продвигаемом бренде в частности, поскольку ему необходимо хорошо в нем разбираться. Также специалисту в этой сфере нужно быть внимательным, усидчивым, грамотным, самостоятельным, способным к анализу. Стремиться к развитию, уметь четко и ёмко выражать собственные мысли, а также иметь хороший вкус. Нередко в этой сфере может пригодиться хорошее чувство юмора.
Преимущества профессии smm-менеджер:
Больше количество вакансий: сейчас практически каждая компания нанимает в штат smm-менеджера;
Возможность работать удаленно; преимущество для тех, кому это важно и нужно;
Чтобы стать smm-менеджера, нет никакой необходимости учиться несколько лет в институте, эту специальность можно освоить на курсах за несколько месяцев, особенно помогают в работе всевозможные современные сервисы такие как, медиа-платформа Youscan
.
Недостатки профессии smm-менеджер:
В этой сфере крайне большая конкуренция; новичкам приходится особенно тяжело;
Невысокая оплата труда, особенно на первых порах.
Где учиться на smm-менеджера?
Специалистами в этой сфере чаще всего становятся люди, получившие гуманитарное образование: например, журналисты, маркетологи, филологи. Часть необходимы для успешной работы навыков им уже дают в ходе обучения в институте. Если же человек не уверен в своих способностях либо у него нет базового образования или же есть, но совершенно в другой сфере, то он всегда может окончить специализированные курсы. Сейчас их появилось великое множество, причем как очных, так и в дистанционной форме. Важно только выбрать хорошую программу, чтобы не потратить впустую и силы, и деньги. Важно, чтобы полученный в итоге диплом имел какой-то вес.
В профессии smm-менеджера в действительности нет ничего сложного. Важно только понимать, что это такое, быть готовым развиваться в этой сфере и много трудиться, чтобы наработать опыт, качественное портфолио, хорошие отзывы, и в итоге зарабатывать весьма неплохие деньги.
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