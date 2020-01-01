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Что такое поисковое продвижение веб-сайтов

Вчера
Что такое поисковое продвижение веб-сайтов
Поисковое продвижение (раскрутка) необходимо каждому сайту, владелец которого желает, чтобы его ресурс посещали. Ведь посещаемость находится в прямой зависимости от раскрутки - чем интенсивнее она проводится, тем лучше будет продвигаться процесс оптимизации сайта для поисковых систем и, соответственно, на сайт будут чаще заходить посетители.

Если сайт создан для представления информации об услугах вашей компании, то главная цель его продвижения – привлечь таких посетителей, которые станут вашими клиентами. Например, вы являетесь владельцем компании по продаже компьютеров с доставкой по месту жительства покупателя. Чем больше людей, собирающихся в ближайшее время приобрести компьютер, будут заходить на ваш сайт, тем больше покупателей вы получите в их лице. Но не все так просто.

Представьте такую ситуацию - вы создали сайт, оплатили домен и хостинг, заполнили разделы информацией. Но о вашем сайте никто не знает, за исключением тех, кто приложил руку к его созданию.  Как же исправить это и что сделать для привлечения людей на сайт? В первую очередь, если речь идет о восстановлении сайта из веб архива, обратитсь к профессионалам, или воспользуйтесь сервисом Archivarix.  Ответ прост и сложен одновременно – сайт нужно продвигать. Подавляющая масса посетителей заходит на сайты из поисковых систем, перед этим введя в строку поиска несколько слов, которые их интересуют, например, «купить ноутбук в …». Поэтому, как правило, основная цель, которую преследует поисковая раскрутка сайтов – это повысить позиции веб-ресурса в результатах поиска по ключевым словам.

Сегодня в сети существует огромное количество сайтов с похожей тематикой и одинаковыми целями. Каждому новому сайту в начале существования предстоит преодолеть препятствие – отсутствие посетителей. Со временем это положение останется неизменным, если не приложить определенных усилий для того, чтобы поднять сайт в выдаче поисковых систем. Большинство людей не просматривают результаты поиска дальше трех первых страниц. Именно поэтому попасть на первые три страницы крупнейших поисковых систем означает преодолеть барьер и избавиться от проблемы отсутствия посетителей и потенциальных клиентов.

Вскоре после того, как сайт займет устойчивое место в первых тридцати выдаваемых по поиску веб-ресурсах своей категории, он станет известен на весь рунет, а вместе с ним получит известность и ваша компания, об услугах которой рассказывается на сайте. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что поисковое продвижение сайта – прямой путь к успешному бизнесу и процветанию компании.


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