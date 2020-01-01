Что такое поисковое продвижение веб-сайтов

Интернет давно уже стал местом, куда обращаются за самого разного типа информацией. Аудитория его составляет миллионы людей каждые сутки, которые постоянно что-то ищут, а некоторые и сами добавляют информацию. Однако, не так просто иногда найти нужную информацию, даже если речь идет об организации, которая находится в вашем городе. Как раз с этим часто бывают проблемы: не у всех есть свой сайт, а на справочных ресурсах данные зачастую находятся настолько устаревшие, что сам автор, их разместивший, не сразу сообразит, в каком году он это написал.