Подсказки как выбрать хороший веб хостинг

Интернет проекты проходят несколько стадий развития: от идеи до создания сайта и его продвижения. Сайт нуждается в хостинге, т.е. «домике», где он будет жить. От качества хостинга зависит скорость загрузки страниц, «аптайм» и удобство администрирования ресурса. В этой статье я дам несколько важных советов, которые стоит учитывать при выборе хорошего хостинг-провайдера.
Хостингов насчитывается великое множество, но доверять свой сайт лучше зарекомендовавшим себя компаниям. Это связано не только с качеством предоставляемых услуг, но и с живучестью сервиса. Надежных хостинг-провайдеров не так много, подробнее о некоторых из них можно узнать на этом сайте
. Нередко случается так, что компания становится не способна конкурировать с мастодонтами рынка, и в один «прекрасный» момент просто перестает существовать.
Платный или бесплатный хостинг
При беглом знакомстве с предложениями на рынке хостинга, внимание притягивают бесплатные сервисы. Казалось бы, зачем платить за услугу, если такую же можно получить бесплатно? Это первая ошибка новичков, т.к. бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если разместить сайт на бесплатном хостинге, то вы столкнетесь с несколькими проблемами и ограничениями:
· Нагрузка на сайт сильно ограничена, даже десяток-другой посетителей могут «положить» сайт
· На страницы может быть встроена чужая реклама или исходящие ссылки, что отрицательно сказывается на поведенческих факторах и поисковой оптимизации ресурса
· Не работают скрипты на PHP, базы данных MySQL или их расширения
· Техническая поддержка отсутствует, либо отвечает только на вопросы о переходе на платный тариф
· В любой момент сайт может стать недоступным либо вовсе будет удалён
· Резервных копий не будет
· Безопасность сайта от взлома желает много лучшего
Бесплатный хостинг подходит, разве что, для образовательных целей или экспериментов, например, для студентов и школьников. Если принять во внимание тот факт, что платные тарифы начинаются от 1 доллара и даже ниже, бесплатный хостинг не принимаем к рассмотрению.
Рассматривая платные услуги, стоит обратить внимание на репутацию компании. Обратите внимание на возраст сайта. Введите домен компании на сервисе Whois и узнайте дату создания сайта
из поля «Registered on». Компании с возрастом менее 5 лет сразу отбрасывайте, т.к. более «старых» хостинг-провайдеров очень много.
Внимательно изучите сайт, есть ли у компании реальный офис или это только интернет-компания? Есть ли фото сотрудников, вакансии, бухгалтерия? Есть ли городские телефоны и круглосуточная служба техподдержки? Желательно также наличие онлайн-консультанта, куда обязательно нужно написать и задать какой-нибудь глупый вопрос. Поддержка должна адекватно ответить и разъяснить все детали. Еще лучше, если вам позвонят на мобильный телефон.
Размещении в России или «за бугром»
Исторически так сложилось, что «наши» люди не очень доверяют отечественным компаниям. Хостинг за границей стоит почти столько же, как и в России, но не надо бездумно пользоваться их услугами. Для общения с техподдержкой понадобится хорошее знание английского языка. Может показаться, что техподдержка не очень-то и нужна, мол, вся информация есть в интернете. Но даже когда сервис работает в штатном режиме, очень часто требуется помощь системных администраторов.
Второй важный в момент в месторасположении серверов. Для лучшей скорости загрузки нужно чтобы сервер находился поближе к посетителям. Т.е., если ваш сайт рассчитан на пользователей России, то наилучшее расположение сервера – Россия (Москва, Санкт-Петербург). Чем дальше сервер, тем больший путь проходят пакеты, больше задержка подключения, меньше скорость загрузки файлов.
Крупные хостеры предлагают страну сервера, где будет размещаться ваш сайт. В случае зарубежного провайдера, России в этом списке может не оказаться. Из зарубежных локаций в России популярны Нидерланды, т.к. там очень много мощного серверного оборудования с высокоскоростным подключением, на котором сайты загружаются быстро даже из России.
Тарифный план
Чтобы выбрать оптимальный тарифный план, нужно заранее определиться с требованиями для оптимальной работоспособности сайта. Тарифные планы отличаются по таким характеристикам:
· Объем дискового пространства
· Процессорное время
· Количество сайтов и баз данных
· Трафик в месяц
Объем диска легко определить, подсчитав сколько сейчас весит сайт плюс задел на будущее. Количество сайтов вам также должно быть известно. А вот процессорное время весьма спорная величина, т.к. она не измеряется в точных величинах, равно как вы не сможете измерить «сколько процессора» нужно вашему сайту.
Потребление процессора зависит от движка (CMS - Content Management System) сайта
, установленных дополнений и скриптов, установленного программного обеспечения на сервере и количества посетителей. Причём, если хостинг справляется с обычной посещаемостью ресурса, это не значит, что сайт не упадёт в момент временного наплыва людей. Поэтому нагрузочная способность тарифа проверяется только на собственном опыте.
Тем не менее, хостинг-провайдеры общего хостинга (Shared) пишут о некой максимальной нагрузке на процессор в виде виртуальной величины. Сама цифра ни о чём не говорит, и может использоваться только для сравнения тарифов между собой и только на этом хостинге. Так понятно, что на тарифе подороже можно рассчитывать на большую мощность, а не только на свободное место на диске и большее количество сайтов.
Касательно виртуальных выделенных серверов (VPS) и реальных выделенных серверов ситуация понятнее, т.к. вы получаете в распоряжение процессор с настоящими характеристиками, например, двухъядерный процессор с тактовой частотой 2900МГц. Много это или мало? Вы поймёте при тестировании его работы, и потом будете точно знать какой тариф VPS вам нужен у любого другого хостера.
Всё же примерную раскладку по тарифам можно дать. Для персональной странички (сайт-визитка) или блога с низкой посещаемостью (до 500 человек в сутки) подойдет самый дешевый тариф виртуального хостинга. Для блога с высокой посещаемостью (до 10000 человек в сутки) нужен один из максимальных тарифов в линейке. Интернет-магазины традиционно потребляют много ресурсов, поэтому для ИМ сразу нужен тариф не ниже среднего или лучше VPS. Для высоконагруженных проектов социальных сетей лучше смотреть в сторону облачного хостинга.
Рекомендуется сначала активировать бесплатный тестовый режим, который предоставляют большинство нормальных хостингов. Обычно это 1-2 недели. Если полёт нормальный – то в путь! Не стоит особенно переживать, что ресурсов сервера вам не хватит. В любой момент техподдержка сменит тариф без необходимости переносить сайт на новый сервер.
Сегодня нет смысла создавать сайт на старом протоколе HTTP, вместо него используется безопасный протокол зашифрованной передачи данных HTTPS
. Для работы сайта на HTTPS требуется установка сертификата безопасности SSL. Сертификаты бывают бесплатные и платные от 10$ в год (на каждый домен и поддомен). Бесплатные сертификаты ничем не хуже самых дешёвых платных, поэтому совсем не лишним станет поддержка вашим хостинг-провайдером выдачи бесплатных сертификатов Let’s Encrypt.
Единственное отличие бесплатного сертификата в том, что он выдается только на 3 месяца и затем его нужно перевыпускать. Но беспокоится не о чём, т.к. этот процесс полностью автоматизирован, причем повторная выдача сертификатов настроена так, что он переделывается немного заранее, до истечения срока действия.