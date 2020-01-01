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Подсказки как выбрать хороший веб хостинг

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Подсказки как выбрать хороший веб хостинг
Интернет проекты проходят несколько стадий развития: от идеи до создания сайта и его продвижения. Сайт нуждается в хостинге, т.е. «домике», где он будет жить. От качества хостинга зависит скорость загрузки страниц, «аптайм» и удобство администрирования ресурса. В этой статье я дам несколько важных советов, которые стоит учитывать при выборе хорошего хостинг-провайдера.
Хостингов насчитывается великое множество, но доверять свой сайт лучше зарекомендовавшим себя компаниям. Это связано не только с качеством предоставляемых услуг, но и с живучестью сервиса. Надежных хостинг-провайдеров не так много, подробнее о некоторых из них можно узнать на этом сайте. Нередко случается так, что компания становится не способна конкурировать с мастодонтами рынка, и в один «прекрасный» момент просто перестает существовать.

Платный или бесплатный хостинг

При беглом знакомстве с предложениями на рынке хостинга, внимание притягивают бесплатные сервисы. Казалось бы, зачем платить за услугу, если такую же можно получить бесплатно? Это первая ошибка новичков, т.к. бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если разместить сайт на бесплатном хостинге, то вы столкнетесь с несколькими проблемами и ограничениями:
·        Нагрузка на сайт сильно ограничена, даже десяток-другой посетителей могут «положить» сайт
·        На страницы может быть встроена чужая реклама или исходящие ссылки, что отрицательно сказывается на поведенческих факторах и поисковой оптимизации ресурса
·        Не работают скрипты на PHP, базы данных MySQL или их расширения
·        Техническая поддержка отсутствует, либо отвечает только на вопросы о переходе на платный тариф
·        В любой момент сайт может стать недоступным либо вовсе будет удалён
·        Резервных копий не будет
·        Безопасность сайта от взлома желает много лучшего
Бесплатный хостинг подходит, разве что, для образовательных целей или экспериментов, например, для студентов и школьников. Если принять во внимание тот факт, что платные тарифы начинаются от 1 доллара и даже ниже, бесплатный хостинг не принимаем к рассмотрению.
Рассматривая платные услуги, стоит обратить внимание на репутацию компании. Обратите внимание на возраст сайта. Введите домен компании на сервисе Whois и узнайте дату создания сайта из поля «Registered on». Компании с возрастом менее 5 лет сразу отбрасывайте, т.к. более «старых» хостинг-провайдеров очень много.
Внимательно изучите сайт, есть ли у компании реальный офис или это только интернет-компания? Есть ли фото сотрудников, вакансии, бухгалтерия? Есть ли городские телефоны и круглосуточная служба техподдержки? Желательно также наличие онлайн-консультанта, куда обязательно нужно написать и задать какой-нибудь глупый вопрос. Поддержка должна адекватно ответить и разъяснить все детали. Еще лучше, если вам позвонят на мобильный телефон.

Размещении в России или «за бугром»

Исторически так сложилось, что «наши» люди не очень доверяют отечественным компаниям. Хостинг за границей стоит почти столько же, как и в России, но не надо бездумно пользоваться их услугами. Для общения с техподдержкой понадобится хорошее знание английского языка. Может показаться, что техподдержка не очень-то и нужна, мол, вся информация есть в интернете. Но даже когда сервис работает в штатном режиме, очень часто требуется помощь системных администраторов.
Второй важный в момент в месторасположении серверов. Для лучшей скорости загрузки нужно чтобы сервер находился поближе к посетителям. Т.е., если ваш сайт рассчитан на пользователей России, то наилучшее расположение сервера – Россия (Москва, Санкт-Петербург). Чем дальше сервер, тем больший путь проходят пакеты, больше задержка подключения, меньше скорость загрузки файлов.
Крупные хостеры предлагают страну сервера, где будет размещаться ваш сайт. В случае зарубежного провайдера, России в этом списке может не оказаться. Из зарубежных локаций в России популярны Нидерланды, т.к. там очень много мощного серверного оборудования с высокоскоростным подключением, на котором сайты загружаются быстро даже из России.

Тарифный план

Чтобы выбрать оптимальный тарифный план, нужно заранее определиться с требованиями для оптимальной работоспособности сайта. Тарифные планы отличаются по таким характеристикам:
·        Объем дискового пространства
·        Процессорное время
·        Количество сайтов и баз данных
·        Трафик в месяц
Объем диска легко определить, подсчитав сколько сейчас весит сайт плюс задел на будущее. Количество сайтов вам также должно быть известно. А вот процессорное время весьма спорная величина, т.к. она не измеряется в точных величинах, равно как вы не сможете измерить «сколько процессора» нужно вашему сайту.
Потребление процессора зависит от движка (CMS - Content Management System) сайта, установленных дополнений и скриптов, установленного программного обеспечения на сервере и количества посетителей. Причём, если хостинг справляется с обычной посещаемостью ресурса, это не значит, что сайт не упадёт в момент временного наплыва людей. Поэтому нагрузочная способность тарифа проверяется только на собственном опыте.
Тем не менее, хостинг-провайдеры общего хостинга (Shared) пишут о некой максимальной нагрузке на процессор в виде виртуальной величины. Сама цифра ни о чём не говорит, и может использоваться только для сравнения тарифов между собой и только на этом хостинге. Так понятно, что на тарифе подороже можно рассчитывать на большую мощность, а не только на свободное место на диске и большее количество сайтов.
Касательно виртуальных выделенных серверов (VPS) и реальных выделенных серверов ситуация понятнее, т.к. вы получаете в распоряжение процессор с настоящими характеристиками, например, двухъядерный процессор с тактовой частотой 2900МГц. Много это или мало? Вы поймёте при тестировании его работы, и потом будете точно знать какой тариф VPS вам нужен у любого другого хостера.
Всё же примерную раскладку по тарифам можно дать. Для персональной странички (сайт-визитка) или блога с низкой посещаемостью (до 500 человек в сутки) подойдет самый дешевый тариф виртуального хостинга. Для блога с высокой посещаемостью (до 10000 человек в сутки) нужен один из максимальных тарифов в линейке. Интернет-магазины традиционно потребляют много ресурсов, поэтому для ИМ сразу нужен тариф не ниже среднего или лучше VPS. Для высоконагруженных проектов социальных сетей лучше смотреть в сторону облачного хостинга.
Рекомендуется сначала активировать бесплатный тестовый режим, который предоставляют большинство нормальных хостингов. Обычно это 1-2 недели. Если полёт нормальный – то в путь! Не стоит особенно переживать, что ресурсов сервера вам не хватит. В любой момент техподдержка сменит тариф без необходимости переносить сайт на новый сервер.
Сегодня нет смысла создавать сайт на старом протоколе HTTP, вместо него используется безопасный протокол зашифрованной передачи данных HTTPS. Для работы сайта на HTTPS требуется установка сертификата безопасности SSL. Сертификаты бывают бесплатные и платные от 10$ в год (на каждый домен и поддомен). Бесплатные сертификаты ничем не хуже самых дешёвых платных, поэтому совсем не лишним станет поддержка вашим хостинг-провайдером выдачи бесплатных сертификатов Let’s Encrypt.
Единственное отличие бесплатного сертификата в том, что он выдается только на 3 месяца и затем его нужно перевыпускать. Но беспокоится не о чём, т.к. этот процесс полностью автоматизирован, причем повторная выдача сертификатов настроена так, что он переделывается немного заранее, до истечения срока действия.
 


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